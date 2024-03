La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó con directivos de la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines un aumento de sueldo desde febrero a junio, de un poco más de 45 por ciento, que beneficiará al personal de cadenas como McDonald's, Burger King y Mostaza, entre otras, en el convenio colectivo de trabajo 329/00.

De esta forma, se completa la paritaria de la rama de los fast food, que comenzó en julio del 2023 y termina justamente en junio, cuando la organización gremial reclamará el llamado a la negociación salarial para el período 2024-2025.

Según explicó el secretario General del gremio de los Pastelero, Luis Hlebowicz, a iProfesional, la mejora permitirá "tener una perspectiva de los ingresos en el marco de un proceso inflacionario que parece calmarse", aunque advirtió que "seguiremos de cerca los números para no perder poder adquisitivo.

Cómo se aplican los porcentajes de los aumentos mes a mes

La organización gremial informó que los aumentos de sueldo se aplicarán de la siguiente forma, para todas las categorías:

-En febrero se abona una nueva asignación no remunerativa de un 15 por ciento. El porcentaje de la suba se calcula sobre salarios básicos de enero más la asignación no remunerativa.

-En marzo se liquida una nueva asignación no remunerativa de un 12 por ciento. En esta oportunidad también se toma como mes de referencia el ingreso de enero, más la acumulación de las sumas no remunerativas de enero y febrero.

El aumento de sueldo beneficiará al personal de cadenas como McDonald's

-En abril se incorpora el salario básico no remunerativo correspondiente a enero y se paga una nueva asignación no remunerativa del 9 por ciento. El cálculo debe realizarse sobre el básico de abril más la suma no remunerativa de febrero y marzo.

-En mayo se agrega en el salario básico el no remunerativo correspondiente a febrero y se paga una asignación no remunerativa del 9 por ciento. El porcentaje se incremento se calcula sobre la suma del básico de abril más la acumulación de la asignación no remunerativa de marzo y abril.

-En junio se añade al salario básico los no remunerativos de marzo, abril y mayo.

Una vez abonados todos los porcentajes, los sueldos de junio serán:

Categoría inicial: 642.343 pesos.

Máxima categoría: 1.106.234 pesos.

Un acuerdo que garantiza no perder frente a la inflación

A raíz de los últimos datos, donde el ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo ordenó a la secretaría de Trabajo (hoy comandada por Julio Cordero) de no homologar los aumentos por encima del 12 al 14 por ciento, el sindicato de Pasteleros y la cámara empresaria establecieron que si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, abril y mayo supera el porcentaje pactado, se ajustarán los montos.

Hlebowicz señaló al respecto que "de esta forma, sostenemos el poder de compra y descartamos cualquier tipo de conflictos salariales en esta rama, esperando que los empresarios cumplan con lo pactado".

El gremio puntualizó además que las asignaciones no remunerativas deberán efectuar los aportes y contribuciones de obra social y convencionales de mutual y sindicato. Detalló que "a su vez, resultan computables para el cálculo de vacaciones, horas extraordinarias, sueldo anual complementario y premios y conceptos convencionales que se calculen sobre el salario básico (antigüedad, etc.)".

Agregó que "los conceptos que se calculen sobre el importe no remunerativo pactado tendrán la misma naturaleza" e indicó que "los importes referidos precedentemente se abonarán de manera proporcional a los trabajadores a tiempo parcial".