Precios: tras la baja en febrero, en qué mes el mercado espera inflación de 1 dígito

Tras el dato de inflación de febrero de 13,2%, el costo de vida de marzo se ubicó en un rango de entre 11% y 14%, según las estimaciones de consultoras privadas que recalcularon un poco a la baja ante la desaceleración que mostró el valor de los alimentos, y la decisión del gobierno de posponer a abril el aumento previsto en las tarifas del gas.

Marzo es un mes que suele ser complicado por factores estacionales con subas en el rubro Educación por el inicio del ciclo lectivo, e Indumentaria por el cambio de temporada, con lo cual los pronósticos iniciales de las consultoras para el mes preveían que podía llegar hasta 15,5%.

Con el fin de contener la inflación ante datos de alta frecuencia que mostraban una aceleración significativa a principios de marzo, Caputo anunció a mediados de mes la apertura de la importación de alimentos que forman parte de la canasta básica y medicamentos. También postergó para abril la suba del gas -con lo cual impactarían en el bolsillo recién en mayo- y suspendió el incremento en el transporte público (colectivos y trenes).

Además, el ministro le había pedido a representantes de los supermercados que las cadenas dejaran de lado las promociones "2x1″. Y es que Caputo aseguró días atrás que la inflación minorista "ya está corriendo a niveles de un dígito" mensual pero no queda reflejado en el índice oficial.En ese marco, reprochó: "Los empresarios reconocen que fijaron los precios de sus productos teniendo en cuenta una situación económica mucho peor que la que hoy tenemos. Hoy no corrigen los precios y ponen promociones de 2x1 que no son captadas por el índice de precios", se quejó.

Sobre el cambio en el formato de las promociones de los supermercados, la consultora Eco Go planteó que "el cambio en la promoción de "bundle" (2×1 o 70% de descuento en la segunda unidad) a descuento porcentual por unidad para todo podría generar por una única vez un menor incremento del IPC Nacional que estimamos entre 0,4% y 0,8% mensual, factor que ayudaría a la desinflación de los precios en marzo y abril".

Inflación: se desacelera el precio de los alimentos

En este contexto, los relevamientos de las consultoras evidenciaron que los precios de los alimentos luego de un arranque de mes en el que mostraron mayor dinamismo, tuvieron una moderación posterior. Y proyectan que ese rubro en el mes se ubicaría por debajo de la inflación general.

La inflación de marzo se ubicó entre 11% y 14%, según estimaciones privadas

La medición de Eco Go arrojó que en la tercera semana de marzo (con datos al 22 de marzo) los alimentos registraron un incremento de 1,6%, lo que marca una desaceleración de 1,2 puntos porcentuales respecto a la semana previa.

"Con este dato y considerando un aumento proyectado para la última semana del mes del 3%, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 11,4% en marzo. Si además se incorporan los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar, la inflación en alimentos alcanzaría en marzo el 11,2%", proyectó.

En sintonía, el índice de Alimentos y Bebidas de LCG reflejó que en la tercera semana de marzo una inflación de 0,7%, lo que significa 2,5 puntos porcentuales menos que la semana previa.

"La suba promedia 11% en las últimas 4 semanas y 9,1% punta a punta en el mismo período. En lo que va del mes acumula un 7,7% de inflación", puntualizó la consultora que destacó esa semana "el porcentaje de productos con aumentos también se moderó y se ubicó en 28%, 2 p.p menos que el promedio de las últimas cuatro semanas".

Los economistas estiman que el efecto de la apertura de la importación de alimentos que puede generar más oferta y competencia y ayudar a bajar los precios recién tendrá más impacto en dos o tres meses. Al respecto, Sebastián Menescaldi, explicó que "esto le puede facilitar a los supermercados importar más pero igual eso lleva un periodo, no es que vos decis quiero importar y ya importas, entre que haces la orden y llega el producto, una importación toma tres meses con lo cual podrías tener un efecto pero de acá a dos o tres meses hacia adelante, no en el corto plazo", estimó.

Caputo dijo que la inflación ya corre a un dígito mensual pero que el índice no lo refleja por las promociones tipo 2x1

De todos modos, recalcó que la medida permitirá que "el valor de los alimentos no suba tanto" ya que abrir la competencia debería llegara los precios más a un valor internacional, que no siga el aumento desquiciado".

Inflación: cuándo se llegaría a 1 dígito

En Eco Go calcularon que la inflación de marzo se ubicaría en 13,1% mensual, con lo cual recortaron la proyección un poco la proyección de13,5% que tenían a mediados de mes "debido a una menor inflación en alimentos".

A su vez, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad & Progreso comentó que "nuestra medición de precios apunta a que en marzo el IPC se ubicará en torno al 11%-12% mensual, es decir, un poco por debajo del registro oficial de febrero".

"Esto es importante porque en marzo la estacionalidad juega en contra y, sin embargo, volvería a haber una desaceleración. Hay que destacar que los precios no regulados ya en marzo vienen subiendo a un ritmo de un dígito mensual, explicado esto por la política de emisión cero del BCRA, la estabilidad del tipo de cambio y la consolidación de la confianza en el nuevo rumbo económico", señaló.

Según su visión, "con esto, se allanaría el camino para tener una inflación mensual de un dígito en abril, probablemente del 9%, con perspectivas de que la inflación siga bajando y se acerque a la velocidad que tenía en la primera mitad de 2023".

Lorenzo Sigaut Gravina, analista de Equlibra dijo que la inflación de marzo cerrará "en torno a 14%, en niveles similares a los de febrero o quizás mínimamente arriba". Y enfatizó: "El aumento de tarifas gas que se preveía para marzo se pasó para abril pero si llegara de nuevo a posponerse para más adelante puede haber chances de llegar al dígito mensual ese mes".

El precio de los alimentos muestra una desaceleración en la segunda mitad de marzo

Así, el economista estimó que la inflación de abril será "de un dígito alto si no hay subas de gas, o de dos dígitos bajos, entre 10% y 11% si hay aumento tarifario". Y acotó: "todavía no hay claridad porque el gobierno viene posponiendo el tema la suba de regulados. Y si es un objetivo político llegar al dígito es posible que lo vuelva a posponer".

En Facimex Valores tambien recalcularon a la baja la inflación de marzo desde un 15,5% a 14% y afirmaron que la postergación de las subas de energía y transporte llega en un mes en el que las presiones inflacionarias aumentan por efectos estacionales, lo que se combina con una fuerte caída de la actividad e ingresos reales deprimidos", y es "una señal de que el gobierno prioriza que no se interrumpa el proceso de baja de la inflación".

En ese marco, Tobías Pejkovich, economista de Facimex, "en los últimos años la inflación de marzo casi siempre fue más alta que la de febrero, sin embargo, estamos esperando que la inflación núcleo de marzo sea más baja que la de febrero".

"Hacia adelante, ahora creemos que alcanzar una inflación mensual de un dígito antes del segundo semestre es factible. En caso de que esto se alcance en abril, creemos que posteriormente la inflación podría volver a acelerar ya que esperamos una aceleración del crawling-peg en el segundo trimestre y todavía hay ajustes de precios relativos pendientes, con aumentos en rubros regulados (tarifas de gas y de transporte) que encaminan a concentrarse en mayo".

Sobre la postergación de los ajustes tarifarios, el economista de FIEL Daniel Artana en una charla virtual organizada por la sociedad de Bolsa Cohen juzgó que "el gobierno quizás por la política metiendo la cola daría la sensación de que ha puesto en el objetivo de reducción de la inflación por una urgencia mayor de la que tenía hace unas semanas atrás" y advirtió que "eso mete un poco de ruido porque si uno no limpia las cuestiones de precios relativos no puede lanzar un programa de estabilización".

Según su visión, "hacia adelante con una una economía que tiene un crawling de 2%, con el apretón monetario y fiscal que estamos teniendo, la inflación va a bajar a alrededor 6% mensual relativamente rápido, lo veo bastante factible en un plazo corto, para mediados de año, pero con la dificultad de cómo avanzamos en el plan de estabilización si camino a ese momento todavía no actualizaron las tarifas de gas y no terminan de actualizar combustibles y transporte"..