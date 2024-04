Milei busca dar señales a la clase media: restablece Ganancias con piso alto y rebote económico para fin de año

Los incipientes signos de desaceleración de los precios llevaron al presidente Javier Milei a embarcarse en la segunda fase de su gobierno. La moderación de la inflación es la consecuencia de un brutal freno de la economía y la recesión se comió el poder adquisitivo de los sectores medios a los que el Gobierno quiere recuperar: instala la idea de una deflación, que aún no se verifica, y les marcó la cancha a las empresas de medicina prepaga.

Además, es casi un hecho que enviará al Congreso la Ley Bases con un proyecto para restituir ganancias pero con un piso alto de 1,8 millones de pesos a partir del cual se pagará el impuesto para no afectar a los sueldos medios.

Según pudo saber iProfesional, el equipo de marketing que dirige el asesor presidencial Santiago Caputo recomienda celebrar como un campeonato mundial de fútbol la desaceleración de la inflación para generar confianza.

"Esa confianza, sumada a algunos sectores exportadores, arrastrarán a la inversión para poder lograr la recuperación económica en V a fines del segundo semestre", señalan y ruegan en el entorno del Presidente.

Caputo busca instalar la narrativa de la deflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en estos días que "la inflación se desplomó, hay deflación" y que el índice del viernes próximo del Indec del IPC "será del 10%". Milei presume que se le fue la mano con la "licuadora" y quiere generar confianza con una deflación que aún no existe.

Los números de la economía real son preocupantes. Algo que parecía antiliberal el 10 de diciembre último, como negociar los precios con los supermercados y la industria, ahora forma parte de las recetas de Las Fuerzas del Cielo y de lo aplicará a las empresas de medicina prepaga.Tal vez esa negociación debió ser en diciembre, ahora llegaría tarde y mal, con un 90% de inflación acumulada sobre precios que se estimaron en 2000 pesos por dólar, según confió Caputo que le dijeron los empresarios.

Milei busca señales a la clase media, restablece Ganancias con piso alto y apunta al rebote económico a fin de año

Ahora el ministro de Economía buscará retrotraer precios de los principales gastos de la canasta familiar. Según pudo saber iProfesional, Milei está muy preocupado porque sabe que el 70% de la gente la está pasando mal por no poder llegar al día 15 del mes con su salario o jubilación.

La "licuadora", un fogonazo inflacionario provocado por Milei y Caputo, con congelamiento de gastos e ingresos, está haciendo estragos en el consumo y en las Pymes que cierran.

Buscan generar confianza para el repunte

Milei teme un conflicto social si la reactivación económica no llega a tiempo. Es por eso que nombró a la diputada Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político. Es la legisladora más aguerrida y preparada para defenderlo. Teme que habrá una embestida peronista y hasta sospecha de alguna complicidad del ex presidente Mauricio Macri y de su vicepresidenta Victoria Villarruel.

Por eso, ahora Milei busca, por consejo de Santiago Caputo, empatizar con la clase media. Su tío, Luis Caputo, ministro de Economía abrió el fuego este lunes contra las prepagas y las acusó de "declararle la guerra a la clase media".

Más aún, dijo que el Gobierno "hará todo lo que esté a su alcance para defender a la clase media". Quiere rescatar a ese sector en el relato libertario. Pero esas declaraciones dejan herido de muerte al DNU 70, que dispuso la desregulación de las prepagas, origen de esos aumentos desmedidos.Esa desregulación provocó el "viva la pepa" de las prepagas que aumentaron el 100% en cuatro meses sus cuotas. El DNU fue la daga al poder adquisitivo de sectores medios.

La pregunta que se hacen algunos libertarios, ahora, es qué diputado peronista, radical o de Hacemos Consenso Federal se animará a defender ese DNU. ¿Y qué diputado y senador sancionaría las facultades delegadas, la reforma laboral o las privatizaciones de la Ley Bases que se discuten, por ahora sin acuerdo en el Congreso ni en los gobernadores?

Luis Caputo busca instalar la narrativa de la deflación, para compensar la recesión y la abrupta baja del poder adquisitivo de sectores medios

Los Gobernadores no están conformes

Los gobernadores peronistas y patagónicos no avalan por ahora esa ley y los de Juntos por el Cambio mantienen sus reclamos: sufrieron el recorte del 28% de la coparticipación, el impuesto a las ganancias se desplomó 50,7% a valores reales, y Milei les cortó las transferencias para el transporte, la educacion y las jubilaciones. El libertario no tiene elementos de negociación tentadores.

Si la Ley Bases cae en Diputados o el Senado, y Diputados rechaza el DNU, el Pacto de Mayo quedaría casi desactivado para el 25 de mayo. Podría juntar a sólo 10 gobernadores.Ese escenario comienza a ser temido por el ministro del Interior, Guillermo Francos, abocado a instalar el relato de que "las negociaciones van muy bien", sin eco en los gobernadores peronistas ni oficialistas.

Quieren que el piso para pagar el impuesto a las ganancias sea lo más alto posible y el Gobierno lo fijó en 1,8 millones de pesos en el salario. También reclaman dinero de las cajas jubilatorias y otras compensaciones a las arcas provinciales.Incluso, varios gobernadores amenazan a Milei con no respaldar con sus senadores la designación del juez federal Ariel Lijo para una silla en la Corte Suprema, confió el senador de la UCR Victor Zimmermann a iProfesional. Milei no negocia y ello puede licuarle el poder.

La macroeconomía por ahora sigue con buenos números, se acumulan 12.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, el riesgo país cae, los bonos y las acciones trepan y el dólar está en retroceso. Pero la contracara es una recesión que ahoga el consumo y la demanda, salarios y jubilaciones licuados, la sequía de pesos, y un fuerte recorte del gasto público y la obra pública. No existen muchas poleas que puedan hacer girar la rueda productiva.

"Sin demanda, gasto público ni pesos, es imposible reactivar la inversión, porque además la capacidad instalada está al 54% y tiene mucho recorrido", dijo a iProfesional el economista liberal Diego Giacomini.

En la Casa Rosada aseguran que la reactivación obrará por la confianza de la gente que desembolsará sus dólares guardados en el colchón para consumir, invertir y hacer mover los motores de la producción. Pero la agenda productiva de Milei todavía no está.

"Estamos enfocados en bajar la inflación y tener superávit financiero, captar dólares de la cosecha y salir del cepo en el segundo semestre", dijo a iProfesional una alta fuente del Gobierno.

Ahora se apunta a las prepagas

¿Por qué Caputo salió a marcarle la cancha a las empresas de medicina prepaga? "Fueron subas demasiado altas", dijo un allegado a Caputo. Otro vocero presidencial dijo que "funcionó con los supermercados que bajaron los precios". Un amigo del jefe del Gabinete, Nicolás Posse, señaló que "aumentaron demasiado y dan sensación de cartelización".

El ministro de Economía se ocupó de las prepagas pese a que es un rubro del Ministerio de Salud, que dirige Mario Russo, histórico massista. Pero el peso real del ministerio lo tiene Mario Lugones, presidente de la Fundación Güemes, mano derecha del peronista gastronómico Luis Barrionuevo y del operador radical Enrique Nosiglia.

Lugones es el padre de Rodrígo Lugones, mano derecha de Santiago Caputo, ex discípulos de Jaime Duran Barba. Como hombre de la salud, Lugones tiene fuerte injerencia en la prepaga OSDE y es el gran asesor en salud de Nicolás Posse y el que conduce el ministerio en las sombras."Lugones está en el medio de fuertes intereses y no quiere tomar partido, por eso no intervino Salud en el ataque a las prepagas", señalan en la jefatura de Gabinete.

Lugones hizo nombrar a Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE, como Superintendente de Servicios de Salud, ente que regula las obras sociales sindicales, en reemplazo de Enrique Chiantore, cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La relacion de Lugones con Barrionuevo no es ajena a la del gastronómico con Milei.

En esa linea de razonamiento, la cartelización que quiere evitar Caputo en el rubro de salud estaría manejada en gran medida desde adentro de la Casa Rosada. De paso, Barrionuevo es un empleador frecuente de la actriz cómica Fátima Florez, que todavía es la novia oficial de Milei, pese a que fuertes versiones indican que no son pareja.

"Si claro las prepagas son un tema de Salud... pero mucho no podes hacer... libertad, libertad… solo sugerir", señalan cerca de Posse. Esa preocupación no es ajena al temor a una reacción social por los aumentos desmedidos de cuotas y precios y el impacto en la gente sin cobertura.

Caputo apuntó contra los aumentos de las prepagas

Caen diversos sectores de la economía

Pero estas caídas se suman a otras en diversos sectores de la economía. El Indice Construya indica que la construcción privada cayó en enero de 2024 un 29,2% interanual y 26,6% en febrero. Acumula una contracción de 28% en el primer bimestre del año.

El Semanario Económico del economista Diego Giacomini señala que en febrero de 2024 las PYME caen otro 9,9% y 30,0% y 26,9% en diciembre de 2023 y enero de 2024. En enero 2024 la actividad industrial cayó 12,4% y es el peor enero de los últimos 8 años. En febrero, la actividad industrial cae 7,5% por bimestre y 8,1% interanual.

Las ventas en supermercados caen en enero 2024 un 19,5%; en autoservicios mayoristas un 7,2.

Las ventas de autos 0KM caen 30,2% en autos y 21,1% en motos en el primer trimestre. Los autos usados se desploman 9,2%. Las ventas minoristas cayeron 28,5% en enero y 25,5% en febrero de 2024, más que duplicando la caída de diciembre de 13%.

Las ventas en shoppings se derrumbaron un 21,3% interanual. La capacidad instalada industrial es de 54,5%; casi récord histórico de baja utilización de recursos: la productividad cae cada vez más.La inversión bruta interna se desplomó 16,7% en diciembre, 14,5% en enero 2024 y 12,2% en febrero. Sin inversión no hay "V" a la vista. Por eso, el gobierno también apuesta al relato.