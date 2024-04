El ministro de Economía Luis Caputo afrontará este jueves 11 de abril la primera licitación de deuda del Tesoro de este mes en la que buscará fondos para cubrir vencimientos por un monto de entre $447.000 y $452.000 millones, según las estimaciones privadas.

Los analistas prevén que el Tesoro no tendrá problemas en renovar los vencimientos a pesar de que están casi totalmente en manos de tenedores privados luego del megacanje de deuda realizado el 12 de marzo último que descomprimió compromisos de pago este año por un monto de $42,6 billones al postergarlos entre fines de 2025 y mediados de 2028.

En un escenario de calma de los dólares financieros, desaceleración de las estimaciones de inflación, la lupa del mercado en esta colocación de deuda estará puesta sobre la Tasa Efectiva Mensual (TEM) que se convalidará para las dos nuevas Letras del Tesoro Capitalizable (LECAPs) que contiene el menú. Y es que en el mercado hay expectativa de una inminente baja de la tasa de referencia monetaria por parte del Banco Central.

En ese marco, los analistas creen que la tasa de corte podría ser inferior a las de la última licitación efectuada el 21 de marzo, y ser un indicio del recorte que podría decidir el BCRA con el objetivo de seguir licuando sus pasivos remunerados, y así bajar el déficit cuasifiscal.

Deuda en pesos: este es el menú

Para enfrentar esta licitación la secretaría de Finanzas elaboró un menú de 4 instrumentos de deuda, con variadas opciones de ajuste. Ante el buen nivel de demanda cosechada en la anterior licitación, el Tesoro vuelve apostar fuerte por las LECAPs que son instrumentos a tasa fija, y reaparecieron en las licitaciones primarias en marzo por primera vez desde agosto de 2019, tras haber sido incluidas en el reperfilamiento de deuda.El menú que se ofrece contempla:

Dos LECAPs, una con vencimiento el 14 de octubre de este año (S14O4) y la otra caduca el 28 de febrero de 2025 (S28F5). Este instrumento licitará una tasa mensual efectiva, que capitaliza u paga al final del periodo.

Economía busca fondos para cubrir vencimientos por alrededor de $450.000 millones

También contempla un bono dollar linked, vinculado al tipo de cambio oficial, que vence el 30 de junio de 2025 (TZV25). Y un Bono del Tesoro cupón cero con ajuste CER (BONCER), es decir que indexa por inflación, que caduca el 12 de diciembre de 2025 (TZXD5).

Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI, consideró que "lo más interesante son las dos nuevas LECAPs en medio de los comentarios del Gobierno sobre el desplome de la inflación y los números alentadores de alta frecuencia". Y afirmó que "de esta manera, el equipo económico retomó su intención de armar una curva de referencia de tasa fija aprovechando la búsqueda de rendimiento por parte de la liquidez remanente y la expectativa de desinflación".

A su vez, en Facimex Valores señalaron que "con las Lecap el gobierno busca seguir desindexando la deuda en pesos, en línea con lo acordado con el FMI en la a séptima revisión del programa; y capitalizar las bajas expectativas de inflación del mercado en comparación con el REM".

En ese marco, Tobías Pejkovich, economista de Facimex, comentó a iProfesional que "en términos de estrategia, nosotros priorizamos el TZXD5 sobre las Lecap" y explicó que "esto se debe a que la inflación break-even -es la inflación que te deja indiferente entre estar posicionado en un instrumento a tasa fija o ajustable por CER- entre la S31E5 y un instrumento CER teórico al 31 de enero es más baja que la de nuestro escenario base". Además, indicó que "el TZXD5 tiene el atractivo extra de contar con el bid del BCRA, 200 puntos básicos por encima de la tasa de corte de la primaria".

Por su parte, Mateo Reschini, analista de reseach de Inviu, evaluó que "el menú me parece atractivo, ofrecen distintas opciones, y siguen tratando de que si uno se indexa, tanto sea dollar linked o CER que vaya lo más largo posible, por eso son con vencimiento el año próximo".

El economista Federico Glustein también tildó de "atractivo" al menú, y remarcó que "busca cubrir toda la demanda, desde los que confían en la gestión y los que miran de reojo el salto inflacionario y un eventual salto del dólar". La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este jueves y finalizará a las 15.00 horas.

El menú incluye un bono CER que ajusta por inflación

Deuda en pesos: ¿qué expectativas tienen los analistas?

Los analistas auguran un buen resultado, en el que se logrará financiamiento extra, al tiempo que estiman que la tasa de corte de las LECAPs será inferior a las de la última licitación efectuada el 21 de marzo. Al respecto, Pejkovich dijo que "esperamos un roll over superior al 100% y que el Tesoro le recompre deuda al BCRA o compre dólares para pagar cupones de Globales/Bonares con el financiamiento neto, tal como hizo en las últimas licitaciones".

El especialista prevé "una elevada demanda por las Lecaps dado que el mercado está asignando una probabilidad importante a una baja de tasas por parte del BCRA". Y precisó, a modo de referencia, el lunes la Lecap que vence en enero (S31E5) cerró con una TEM del 4,7%, por lo que sería razonable pensar que las nuevas Lecaps corten en zona de 5% TEM; cuando en la última licitación la S31E5 cortó en 5,5% TEM"

En sintonía, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS sostuvo que "no creemos que vaya a haber problemas de roll over, pese a que prácticamente vence todo con tenedores privados". Y explicó que la demanda de las dos LECAPs "va a depender de qué tanto el mercado piensa que la inflación puede seguir bajando y qué tanto cree que puede haber otro recorte de la tasa de referencia por parte del BCRA".

Según su visión, la "mayor demanda puede venir por ese lado, pero también vemos atractivo en el BONCER para aquellos que piensan que la inflación pueda desacelerarse algo más lento que lo que está priceado hoy". Con respecto al bono dollar linked, cree "que se ofrece como para que demandantes que apuesten a una aceleración tengan también con qué diversificar pero pensamos que debería estar casi todo más apuntado a las LECAPs y al BONCER".

El experto también espera que "van a convalidar una tasa inferior a la licitación pasada porque está dando vueltas que posiblemente el BCRA baje tasa de referencia". Y alegó que "no hay incentivo para convalidar una suba porque todavía tenes fuertes controles de cambio y el monto del vencimiento no es tan alto con respecto a la caja del Tesoro, así que no hay por qué convalidar tasa muy alta".

Glustein pronosticó "un 100% de rollover" y que habrá financiamiento adicional que cree que se usará "para compra de dólares (al BCRA), evitando emisión y disparada, pensando en el pago de vencimientos pero también en una senda bajista de dependencia del BCRA". A su criterio, "las LECAPs generarán mayor interés por la expectativa de baja de inflación mientras que el bono dollar linked es para aquellos que todavía visualizan una devaluación en breve o una aceleración del crawling peg por cómo se está apreciando el tipo de cambio".

Prevén que la tasa de las LECAPs sea inferior a la última licitación por expectativa de una nueva baja de la tasa monetaria

De igual lectura, el analista financiero Gustavo Ber vaticinó que "la licitación dejará como saldo un exitoso roll-over, y el exceso de fondos podría volver a utilizarse para la compra de dólares para atender compromisos de Bonares y Globales". Opinó que "la mayor preferencia sería hacia las LECAPs - con una tasa aún en descenso que podría ubicarse cerca del 4,3% mensual - a raíz de las apuestas hacia la desaceleración de la inflación", y estimó que "el bono dollar-linked cero cupón sería el que menos interés despertaría en el actual contexto de calma cambiaria".

Con la misma mirada, los analistas de Delphos Investment plantearon que "dada la disminución de la incertidumbre en el mercado cambiario y la constante reducción de la brecha, la licitación del instrumento con cobertura devaluatoria a tasas de mercado no parece atractiva".

"Creemos que las LECAPs captarán la mayor parte de la atención, especialmente en cuanto al nivel de corte de la tasa, dado que esperamos que refuerce la percepción de un camino bajista en las tasas del mercado, y con ello, una disminución en las expectativas de inflación. Con dichos instrumentos, vuelve a existir nuevamente una curva de tasa fija que nos permite reflejar las expectativas del mercado", destacaron.