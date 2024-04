La UTA confirmó que levantará el paro de colectivos en el AMBA desde las 00:00 del viernes, pero alertó a las empresas y al Gobierno que si no se acredita el sueldo en su totalidad para el próximo 25 de abril, retomarán "la retención de tareas".

Así lo informó el gremio mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, luego de mantener una extensa reunión con el Gobierno y las cámaras empresarias.

"Con el fin de normalizar el servicio público de transporte del AMBA, se retoman las tareas habituales a partir de las 0 horas del día 12 de abril, poniendo en conocimiento de las cámaras empresarias, así como de la autoridad de aplicación, que se establece como último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas, hasta el 25 de abril, fecha a partir de la cual, si no se encontraran acreditadas, se retomará la retención de tareas", señaló la UTA en un comunicado.

Se levanta el paro de colectivos: la explicación de la UTA

En el comunicado, la UTA repasa el conflicto y expresa el reclamo salarial que mantiene con las cámaras empresarias. "Ponemos en consideración de los trabajadores, la comunidad y las autoridades nacionales y provinciales el estado de situación del conflicto en el transporte de pasajeros del AMBA", comienza el texto.

Y detalla: "El pasado 2 de febrero, las partes en el marco de las negociaciones del año 2924 acordaron las escalas salariales para los meses de enero y febrero, compuesto por dos conceptos: uno remunerativo y otro no remunerativo".

"La parte no remunerativa se incorporaba al salario básico al mes siguiente al de su pago, con la finalidad de establecer el nuevo salario básico conformado", sostiene el texto, y agrega: "Para realizar la evaluación del efecto de la inflación sobre el salario, se acordó partir como base de ingreso un valor de $987.000, conviniéndose que se establecería una vez conocidos los índices de inflación del mes de febrero".

La UTA anunció que el viernes se levanta el paro de colectivos

El comunicado señala que la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo, lo que "significa que las cifras y el objetivo que tenían las mismas se encuentran plenamente vigentes".

"El pasado 26 de marzo se realizó la primera reunión para analizar la evolución de la inflación: la UTA solicitó un incremento del 13,2%, en atención al índice inflacionario publicado de febrero", sostiene el texto.

"Teniendo en cuenta todo lo descripto, el sector empresario argumenta que los valores que surgen del cálculo de costos aprobado por la Secretaría de Transporte, no les permite asumir compromiso alguno. Como entidad gremial, ratificamos que no nos corresponde entender cuestiones que hacen a la relación entre la Secretaría de Transporte y sector empresarial", concluye el texto, antes de informar el levantamiento del paro y el periodo de tregua que ofreció a las empresas.

El Gobierno amenazó con sancionar a las empresas de colectivos

Este jueves por la mañana, antes de encabezar una reunión entre el sindicato y las empresas transporte en medio del paro de colectivos, el secretario de Transporte de la Nación Franco Mogetta, junto con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), realizó controles y aplicó sanciones a las compañías que no están brindando los servicios.

"No están tomando ninguna medida para poder restablecer el servicio. Tienen que intimar a los trabajadores para que se presenten a trabajar y a los que no se presentan, aplicar la sanción como cualquier trabajador que no cumple con sus tareas. No tienen que tener ningún tipo de privilegios, sino, les estamos financiando las huelgas", apuntó Mogetta.

El funcionario advirtió que están "cumpliendo con la ley y con la obligación con los usuarios", advirtió por las duras sanciones que preparan: "Estamos instándolos a que restablezcan el servicio de transporte, y quienes no cumplan sus obligaciones, verán afectados sus permisos y lo prestarán empresas que sí tengan habilitaciones". Las sanciones superan los $4.000.000.

El Gobierno realizó controles y amenazó con multar y sancionar a las empresas por el paro

"Las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998, con multas de hasta $4.050.000", cita un comunicado oficial.

Mogetta insistió con su posición y dijo que "los trabajadores que hoy no están prestando tareas tienen que tener la misma consecuencia de los que faltan un día a sus trabajos", y si bien aclaró que "eso lo deciden las empresas", ratificó la decisión de sancionar a las compañías.

"Estamos con la CNRT haciendo los controles pertinentes, y donde detectamos que las empresas no cumplen con el servicio, se está sancionando con multas y si la situación se mantiene en el tiempo, vamos a avanzar con las habilitaciones que tienen para prestar el servicio. Nosotros no podemos despedir trabajadores, pero podemos despedir empresas. Iremos hasta las últimas consecuencias", resaltó.