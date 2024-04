La reducción de la brecha cambiaria y la compra de divisas por parte del Banco Central, que ya ronda los u$s 13.000 millones, hace crecer la expectativa sobre una reducción de las restricciones cambiarias.

Sin embargo, las señales del Gobierno indicarían que aún no se está en condiciones de encarar esa tarea.

El viaje que este martes emprenderá el ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington, para participar de la reunión del FMI y del Banco Mundial, dará algunas pistas sobre las chances de que se levante el cepo. Caputo volverá a verse con las autoridades del Fondo Monetario, junto a su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El Gobierno sigue en busca de dólares para abandonar el cepo, por lo que negocia con organismos multilaterales, bancos y fondos extranjeros. De hecho, ya hubo reuniones con miembros de la CAF y el BIRF, una entidad del Banco Mundial. A su vez, el Fondo Monetario se muestra proclive a analizar un respaldo, y sigue destacando las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, aunque pide seguir mejorando la "calidad" del ajuste fiscal.

Uno de los obstáculos que tiene el Gobierno para avanzar en el levantamiento de las restricciones es el pago que, a fin de mes, deberá cancelar la Argentina con el FMI, por u$s1.900 millones. En este marco, Milei se reunió con el titular del BID, Ilan Goldfajn, para evaluar el "apoyo técnico" para el recorte de subsidios y la "eficiencia" del gasto social.

Pero el principal obstáculo que parece tener el Gobierno por ahora para decidir el levantamiento del cepo es fiscal. El Impuesto PAÍS recaudó $1,5 billones en el primer trimestre del año. Es un ingreso clave para garantizar el equilibrio fiscal. Si se levanta el cepo, esos fondos desaparecerán. Significará un desafío para la publicitada estrategia de Caputo de equilibrar las cuentas públicas. Por ahora, imposible, dicen en el Palacio de Hacienda.

Antes, el Gobierno quiere avanzar con el nuevo proyecto de Ley Bases. Allí, es clave el paquete con el que busca recomponer la recaudación y reforzar el ajuste fiscal. Incluye suba en Ganancias para trabajadores que ganan $1,8 millones, y un incremento del monotributo, acompañado de un alivio a las empresas con la reforma Bienes Personales, una moratoria impositiva y el blanqueo de capitales.

Por ahora, todo indica que la única flexibilización del cepo será la reducción del plazo de pago a 30 días de las importaciones para las pymes (en lugar del cronograma escalonado de 30, 60, 90 y 120 días), y autorizar el pago anticipado del 20% para comprar bienes de capital.

El Gobierno por ahora resiste las "sugerencias" del Fondo de acelerar la devaluación y subir las tasas. Al contrario, el dólar baja y las tasas también.

Caputo sostiene que el dólar estable le sirve como ancla para desacelerar una inflación que en marzo bajó al 11% por el desplome de la demanda. Y el recorte de tasas, como el que volvió a aplicar el BCRA el jueves, es clave para seguir licuando la deuda cuasi fiscal del Banco Central y los ahorros en pesos.

Para el exministro de Economía Domingo Cavallo, no conviene acelerar la salida del cepo. Advierte que antes es necesario acelerar el tipo de cambio oficial y formalizar el desdoblamiento cambiario.

Milei, en cambio, sigue sugiriendo en sus habituales entrevistas que para mitad de año el Gobierno podría levantar el cepo cambiario. "La esperanza es que podamos entrar al segundo semestre de este año sin cepo cambiario, pero eso depende de la voluntad de los individuos de canjear títulos", señala.

Dijo que el levantamiento del cepo también depende del "saneamiento del Banco Central" que busca "limpiar los balances" y dejar atrás el déficit fiscal. "Cuánto más rápido avancen los individuos para que podamos limpiar el balance del Banco Central, más rápido vamos a salir", indica.

Y deja una esperanza: "El día que podamos abrir el cepo, abrir todas las restricciones del mercado de cambios, el rebote que va a tener la economía Argentina va a hacer que se expanda fuertemente". Entre los datos positivos, destaca que "cuando llegamos, el riesgo país estaba en torno a 2900 puntos básicos, hoy está en 1400. Es decir, los bonos pasaron de 18 a 54 dólares. Además, los activos financieros han tenido un rally enorme, siendo todos indicadores adelantados del ciclo".

Para el economista Juan Carlos de Pablo, quien mantiene reuniones semanales con Milei, "el país se ha vuelto medianamente creíble". "No comparto con los que hablan de atraso cambiario, porque eso sugiere que estamos ante una trampa. El presidente del BCRA está comprando divisas, bajando la brecha y, entonces, ¿qué apuro hay para levantar el cepo?", señaló.

De Pablo también dejó flotando un interrogante: "Me gustaría que me explicaran cuál es la relación directa entre la salida del cepo y la llegada de inversiones directas. Mi hipótesis es que los que están desesperado para sacar el seco son los tipos que quieren sacar la guita, no traer la guita. Yo los entiendo, pero yo entiendo porque son los gerentes financieros de empresas multinacionales". Y consideró que levantar el cepo no es una prioridad.

Para la consultora Outlier, "mantener los controles cambiarios para tener al contado con liquidación a raya sería clave y así poder empalmar el tipo de cambio más adelante entre los de mercado y el oficial".

Desde el 13 de diciembre, el Banco Central acumula compras por u$s 13.365 millones, provocando que las reservas netas alcancen los -u$s 2.200 millones, por encima de las metas impuestas por el FMI, quien exige llegar a agosto con al menos -u$s 3.622 millones", según la consultora GMA Capital. El dato es positivo. Lo negativo es que parte de esta rápida recuperación de las reservas es producto de la vigencia del cepo.

Para los economistas de Consultatio, el mantenimiento del cepo le permite al Gobierno "emitir deuda en pesos a tasas reales muy negativas que utiliza para cancelar deuda en dólares". Sin las restricciones, esa posibilidad desaparecería.

En este escenario, el gobierno deberá evaluar muy bien y tener el timing necesario para impulsar una salida de las restricciones cambiarias. Políticamente significará un impacto positivo para las necesidades políticas de Milei. Pero si se hace a destiempo, puede conspirar contra las posibilidades de que llegue la recuperación económica en el segundo semestre, la famosa "V" que viene publicitando el libertario.