El precio del dólar dejó la calma de los últimos días y mostró este lunes un pequeño salto, como consecuencia de factores locales y globales que pueden cambiar el panorama para el Gobierno en cuanto al ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. Por lo que economistas advierten por qué puede cambiar el panorama cambiario.

En concreto, el dólar bursátil avanzó en la jornada casi 3%, para ubicarse en torno a los $1.028; mientras que el CCL subió hasta los $1.074 y el blue alcanzó los $1.015, por lo que dejó atrás dos semanas seguidas de relativa calma, donde se mantuvo en torno a los $1.000.

Este avance, si bien no es de magnitud considerable y por el momento no preocupa al mercado, muestra indicios de que la calma cambiaria puede afrontar un cimbronazo. En este caso no sólo por causas domésticas, sino también como resultado del conflicto en Medio Oriente, donde tras el ataque del fin de semana pasado de Irán a Israel con más de 300 proyectiles de diverso tipo, se espera ahora una contraofensiva. Es decir, un agravamiento geopolítico en una zona del planeta donde ya las tensiones estaban explicitas en los últimos meses, tras los graves ataques terroristas.

Por lo tanto, ante un incremento del conflicto en la zona del mundo de mayor producción petrolera, se espera que el precio del dólar se fortalezca a nivel global, al igual que el resto de los commodities.

A ello se le suma un factor local, que es que el pasado 11 de abril el Banco Central volvió a bajar la tasa de política monetaria, que ahora se ubica en 70%. Es decir, disminuyó 10 puntos porcentuales respecto a la referencia previa, por lo que la renta en pesos sigue perdiendo atractivo.

Por ende, el dólar comienza a tener más atractivo de forma doméstica. De hecho, tras la fuerte devaluación que tuvo en diciembre, se empieza a notar nuevamente en el mercado el atraso de su valor: en todo el año la cotización del tipo de cambio oficial subió un acumulado de apenas 7%, mientras la inflación registrada en el primer trimestre del 2024 fue de 51,6%, según dato del Indec.

El precio del dólar pegó un pequeño salto este lunes, por factores locales y mundiales, referidos a la baja de las monedas regionales por la crisis en Medio Oriente.

"Otro factor clave estaría vinculado con las dificultades que podría acarrear la salida de cosecha con estos días de mucha lluvia", detalla a iProfesional Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum.

Precio del dólar y qué espera el mercado

En este sentido, todo dependerá de lo que ocurra en los próximos días en el planeta, debido a que si aumenta la tensión bélica en el mundo, tanto el precio del dólar como del oro y el petróleo podrían aumentar.

"El alza que tuvo este lunes el precio del dólar está respondiendo al factor internacional y a la baja local de tasas, algo que podría llegar a influir a que haya una devaluación adicional. Si se encarece el dólar a nivel mundial, puede haber un ´vuelo a la calidad´ de las inversiones, por lo que se depreciarán las monedas emergentes y Argentina va a tener que devaluar más para no quedar fuera de línea. Me parece que eso es lo que está viendo el mercado hoy", resume a iProfesional Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco Go.

Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, agrega a este medio: "Probablemente esta suba en el precio del billete estadounidense sea un reflejo de la tensa situación internacional. Incluso, el resto de las monedas de la región y el euro cayeron frente al dólar. Eso se llama incertidumbre".

Respecto a qué puede suceder en los próximos días, completa: "La verdad que todo está muy difuso y sin un panorama muy claro, hay que esperar unos días para que la realidad de los mercados se vaya acomodando y ver qué pasa con todo el tema de Medio Oriente".

A este factor de tensión internacional, se le suma el aspecto local de atraso cambiario en torno a una inflación que sigue en niveles altos.

"No descartaría que esté empezando a jugar un rol el evidente el atraso cambiario local, sumado a la fuerte devaluación que viene sufriendo el real de Brasil, que provoca un atraso cambiario adicional", concluye Repetto.

Por lo pronto, en le mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex, también se operaron precios al alza para los próximos meses, que llegaron a aumentar hasta 2,3% para el período de fin de diciembre que viene, donde se espera un tipo de cambio oficial de $1.275, o sea, un avance de 29 pesos frente a la negociación previa.

Más allá de esto, el lunes el Banco Central volvió a comprar reservas, en este caso adquirió u$s111 millones, y acumula desde que asumió la gestión de Javier Milei alrededor de u$s14.000 millones.

En definitiva, el precio del dólar dependerá en los próximos días a las noticias internacionales y domésticas, para ver en qué nivel se empieza a acomodar.