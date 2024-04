El ex ministro de Economía Domingo Cavallo volvió a dejar distintos pronósticos sobre la economía argentina: se refirió al valor que puede alcanzar el dólar en caso de levantarse el cepo cambiario, una posible recuperación en "V" de la economía y cuándo la inflación podría volver a ser de un dígito.

Como en muchos de sus pronósticos más recientes acertó, algunas de las definiciones de Cavallo son seguidas de cerca tanto por el Gobierno como por el mercado. Sus últimas definiciones las dio en un seminario virtual con clientes de una plataforma de inversión.

A cuánto subirá el dólar si se levanta el cepo, según Domingo Cavallo

En ese escenario, al referirse a un posible valor para el dólar en caso de que se levante el cepo cambiario, Cavallo sostuvo: "Si el Gobierno decidiera remover los obstáculos para la participación de las empresas, operadores y de la gente en el Contado con Liquidación y lo reemplazara por un mercado libre, posiblemente el tipo de cambio se iría en ese mercado a $1.300 por dar una cifra, en lugar de los $1.100 que está ahora".

"Me consta hay gente que dice no, que se iría mucho más arriba, pero hay siempre un límite que tienen los mercados libres y es que si sube mucho el tipo de cambio en un mercado libre, se alienta también a la entrada de capitales, no sólo la salida", sostuvo el ex ministro de Economía.

En la misma línea, Cavallo sostuvo que si el Gobierno de Milei quitara las restricciones vigentes en el mercado del CCL, la brecha con el oficial crecería, pero ese problema se resolvería acelerando el crawling peg. Y las dos divisas convergerían en $1.300.

"Alrededor de ese nivel se estabilizaría, como para poder también ir eliminando el impuesto PAÍS y poder ir unificando los tipos de cambios comerciales", sostuvo Cavallo, quien con esa estrategia estimó que para fin de año "difícilmente el tipo de cambio sería muy diferente a $1.300 o $1.400 por dólar".

Para Domingo Cavallo, el dólar podría ubicarse en los $1.300 en caso de que el Gobierno levante el cepo cambiario

"La clave está en que una vez que se unifique y liberalice el mercado cambiario, a partir de ahí que realmente haya una regla monetaria cambiaria y de funcionamiento del sistema, que asegure una caída drástica de la tasa de inflación", concluyó.

Definiciones de Cavallo: el rebote de la economía y la inflación

En tanto, al analizar un posible rebote en "V" de la economía, Cavallo resaltó la importancia de liberar el mercado cambiario: "Hasta que no se reunifique y liberalice el mercado cambiario y se remuevan los fuertes obstáculos que hoy hay al comercio exterior de Argentina, yo no veo que haya una reactivación importante de la economía", sentenció el economista. Incluso, resaltó que podría continuar el "clima recesivo con tendencia a ser depresivo, o sea que una recesión prolongada".

"Después que se haya unificado el mercado y que se anuncie un plan de estabilización, recién en ese momento podemos hablar de una fuerte reducción de la tasa de inflación, como la que se dio por el régimen de convertibilidad en el año '91, que al mismo tiempo vendría de la mano de una reactivación vigorosa", subrayó.

Finalmente, sobre la inflación, el economista sostuvo que los relevamientos de precios "muestran una tendencia a la baja, aunque menor que la publicada por el INDEC". En ese sentido, estimó que la inflación de abril podría ubicarse en 9,5%, mientras que "a partir de mayo la inflación podría estabilizarse entre el 6-7% mensual".