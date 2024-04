Una empleada de la estación de servicio estatal contó cuánto ganan los playeros de YPF y la consulta de "¿a dónde mandar CV?", no tardó en llegar

Una trabajadora de YPF contó de cuánto es el salario de los playeros en un video en su perfil de TikTok y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Además, la joven contó los beneficios que reciben y esto generó una ola de consultas sobre dónde mandar el CV para trabajar en la estación de servicio.

¿Cuál es el sueldo de un playero de YPF?

Daiana Ianini, más conocida como @ianinidaiana en su cuenta de TikTok, suele subir videos contando sobre su trabajo como playera de YPF y con su uniforme. Ante esta situación, los usuarios en reiteradas ocasiones le preguntan sobre su salario.

Es esta oportunidad, la joven respondió sus preguntas y contó cuál es el sueldo básico de un playero en YPF. "El básico de un playero hoy en día es de $706.000, más propinas" comentó Daiana.

Si bien la empleada de YPF contó que se deben sumar las propinas, ella no las cuenta ni sabe cuánto dinero adicional recibe por ellas, debido a que algunos días puede recibir muchas propinas, y otras veces no. Además, agregó que con el salario tienen en cuenta la antigüedad, el título de secundario completo, la asistencia y el doble sueldo de los feriados.

La tiktoker opinó que "recontra sirve trabajar en una estación de servicio". Incluso comentó que algunos compañeros se pudieron comprar autos y motos. En su caso, es madre lo que le dificulta ahorrar en el día a día.

Daiana Ianini resume que "es un buen sueldo y un buen trabajo, no me puedo quejar". No obstante, aclaró que si bien está agradecida con el empleo que tiene y que gracias a él pudo salir adelante, es un trabajo agotador. Esto se debe a que tiene horarios rotativos de ocho horas diarias y muchas veces nocturnos o por la madrugada.

Ante la viralización del video de la playera @ianinidaiana, que ya lleva más de 2 millones de reproducciones, la publicación se llenó de comentarios de los diferentes usuarios.

Dentro de los más de 3.000 comentarios, algunos se muestran sorprendidos por el salario de los empleados de YPF, marcando que es una gran cantidad de dinero, mientras otros comentan que es un sueldo bajo. "Deberían ganar más", "No les voy a dar más propinas, "nunca me imaginé que ganaban tanto, pero fija ahí está porque es tan caro el combustible", "Yo sé que hay sueldos mucho más bajos, pero chicos 700 lucas lamentablemente hoy hay que decir que es un sueldo 'ahí'. Son solo algunos de los comentarios que recibió el video.

Una usuaria que se mostró disgustada por el salario que reciben los playeros comentó "terrible que estudie tanto y gano mucho menos", a lo que la dueña del video respondió "Bien por vos igual, lo mío es un trabajo insalubre". Adicionalmente, otros usuarios comentaron que los playeros de otras estaciones de servicio tienen otros sueldos.

"No creo 700, tengo amigos que trabajan en… y ganan 400"; "Yo trabajo en una estación de servicio. El básico es de 543...", "En Shell el básico es de 703", "Trabajo en una Puma y el básico está en 705".

¿Dónde puedo dejar mi CV para trabajar en YPF?

Para poder postularte en una búsqueda laboral de YPF podés cargar tu currículum en la página oficial de la empresa estatal o enviar la solicitud a través de sus búsquedas por LinkedIn.

Algunos de los puestos que se buscan cubrir actualmente son:

Especialista en seguridad en el diseño : presencial, jornada completa. Entre los requisitos se destaca que el postulante sea profesional de Ingeniería Química con al menos 5 años de experiencia preferentemente en Oil & Gas.

: presencial, jornada completa. Entre los requisitos se destaca que el postulante sea profesional de Ingeniería Química con al menos 5 años de experiencia preferentemente en Oil & Gas. Ingeniero proyecto - Midstream Oli: presencial, jornada completa. Entre los requisitos se destaca tener 4 años de experiencia en posiciones similares.

- Midstream Oli: presencial, jornada completa. Entre los requisitos se destaca tener 4 años de experiencia en posiciones similares. Ingeniero construcciones - Midstream Oli. Esta búsqueda está dirigida a profesionales de las carreras de Ingeniería, con formación y experiencia en gestión de proyectos Oil&Gas (excluyente) con posibilidad de viajar a lo largo de toda la Argentina. A este requisito se suma contar con al menos 8 años de experiencia en Proyectos EPCM.

- Midstream Oli. Esta búsqueda está dirigida a profesionales de las carreras de Ingeniería, con formación y experiencia en gestión de proyectos Oil&Gas (excluyente) con posibilidad de viajar a lo largo de toda la Argentina. A este requisito se suma contar con al menos 8 años de experiencia en Proyectos EPCM. Jefe de proyecto - Midstream Oli: presencial, jornada completa.

- Midstream Oli: presencial, jornada completa. Gerente de Ingeniería: híbrido, jornada completa. Entre los requisitos se destaca tener 5 años en posiciones similares, trabajando con empresas internacionales con amplitud en proyectos, e inglés avanzado.

¿Qué hay que estudiar para trabajar en YPF?

Para poder formar parte de YPF se recomienda estudiar carreras como:

Administración de Empresas

Contabilidad

Finanzas

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Petróleo

Ingeniería en Materiales

Psicología

Recursos Humanos

Relaciones Laborales

¿A qué gremio pertenecen los playeros?

Los trabajadores de las estaciones de servicio están nucleados en el Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (SOESGPyLA).

El gremio recibe ajustes salariales periódicamente en base a la inflación.

