Melconian habló sobre la "motosierra" pero le sumó el "pedal": de qué se trata

El economista Carlos Melconian afirmó que la palabra clave en relación al rumbo económico del Gobierno es la "sostenibilidad". "¿Sobré qué bases tenés estos números?", se preguntó sobre los datos que aportó el lunes el presidente Javier Milei en la cadena nacional y respondió que "en algún momento del año el Gobierno lo va a tener que discutir". También sumó el concepto de "pedal" a los de "motosierra" y "licuadora" y sostuvo que la mitad del ajuste corresponde a la "licuadora", mientras la otra mitad se reparte entre "motosierra" y "pedal".

Melconian, en declaraciones a LN+, se preguntó si se utiliza la "motosierra en el gasto". "Primero tenés que definir qué es motosierra, licuación y bicicleta. Y definir cuál de los tres hacés. Motosierra es decir ‘ahí había 100 y lo corté; licuación es decir ‘la inflación es 100 y me ayudó porque yo le di 40 de aumento’. ¿Lo cortaste? No, lo licué. Y después está el pedal y la bicicleta. ¿Lo motosierraste? No. ¿Lo licuaste? No. Lo debo. ¿Y si lo debés cómo lo vas a pagar? ¿Con un bono? ¿Es deuda o lo pagás el mes que viene? Perdés el superávit del mes que viene si lo pagás", señaló.

"¿Seguís con la motosierra los próximos trimestres?", se preguntó. "A la energía que tenías que pagar y no la pagaste. Lo pedaleaste con el cuidado de decir de que parte de la bicicleta no era deuda de Milei. Era deuda que arrastró. ¿Cuánto pedaleaste? Dos billones. Ahí tenés que saber si la bicicleta va a ser para el resto del año o si le va a dar un bono. Es deuda", agregó.

El economista aseguró que se encargó en primera persona de analizar y buscar soluciones por si Patricia Bullrich era elegida. "Tenés que ir, tenés que dialogar y decir ‘acá hay un límite’ y así es la historia. Por supuesto con un formato político que como él mismo dijo, que ganó de carambola, y está ahí con un poder político diferente".

Melconian habló sobre la "motosierra" pero le sumó el "pedal"

"¿De repente arreglar la Argentina será carajear a todo el mundo? Cosa que no me gusta, pero ocurre. Porque de otra manera no entienden. No lo sé, es una duda. ¿Te gusta? No, mucho menos la descalificación, el insulto. No me gusta. Ahora, ¿será el único lenguaje que entiende la casta?". Luego, alertó: "Vos te vas dando cuenta de que al final vas cometiendo pecados de casta. Porque ninguno mea agua bendita acá. Ni el Presidente", añadió Melconian.

"Motosierra" más "pedal": de qué se trata

En tanto, la cadena nacional que realizó el Presidente el lunes no convenció al economista, extitular de economía de la Fundación Mediterránea. "No me imaginaba a Menem haciendo lo de anoche", indicó.

"Lo de transmitir avances de hacia dónde íbamos y qué estábamos haciendo, Cavallo lo hacía. La primera parte de Cavallo transmitiendo de esta manera fue muy útil. Pero un Presidente está en otro discurso, no en lo de anoche. Lo vi más como un ministro de Economía", agregó.

"Lo de ayer fue un follow up, dirían los gringos, un seguimiento de tres números de la cuestión fiscal, donde podemos rescatar cosas puntuales. Si vos me decís: ‘Che, el ministro dio los números fiscales y los dio por cadena, me parece mucho. Porque hasta para el ministro... el ministro es un tipo que tiene una integralidad en la cabeza. Es un tipo que le dice a la sociedad ‘esto da esto; estamos pensando en esto; esto es la emergencia; esto es transitorio; recibimos tal cosa, pero ya está'", señaló.

"Si quisimos ser Gobierno, no vamos a estar ocho meses repitiendo lo que hacían los otros, que era tener un relato. 15.000% de hiperinflación, todo eso es un relato", precisó.

"A mi me confunde porque hay un chico de ellos del Gobierno que está en el Consejo que armaron que dice que ‘hay cadena porque sino no lo escucha nadie’. Pero resulta que me estoy cansando de escuchar en estos días que el instrumento de penetrabilidad por excelencia de estos días son las redes y los twitters. ¿Resulta entonces que hay que armar una cadena porque si no no lo ve nadie?", dijo.

"No hay plan. Pero no es despectivo", afirmó Melconian, sino que aseguró decirlo de modo descriptivo. "La Argentina, de la misma manera que no está en condiciones de levantar el cepo, no está en condiciones ni tiene ninguna chance de entrar en un programa de estabilización serio en el corto plazo, hasta que arregles esto".

También sostuvo que "hoy la discusión chabacana sobre la inflación es si en mayo puede ser un digito". "Es la ansiedad diaria. Tu compromiso con la sociedad excede ese chiquitaje. Vos no tenés nada que ver hasta que un día tenés que ver. No tenés que tener un relato, ya basta con los relatos", reclamó

"No tenés ninguna chance de ir a un programa antinflacionario", sentenció. "No hay programa antinflacionario porque tenés que preparar las bases de todo eso", expresó.

"Si me vas a mostrar sobre la base de que del lunes a viernes no comés y vas al nutricionista y pesas ocho kilos menos, decís ‘estoy muy cansando, pensé que no llegaba porque hace cinco días no como’. ¿Qué te dijo el nutricionista? Estaba chocho porque me dio un dígito alto la bajada de peso". "Pero a dónde vas con eso?, cuestionó.

"En los años noventa había una frase de que ‘estamos mal, pero vamos bien’ . Todavía falta para el estamos mal, pero vamos bien. Estamos mal y tiene chances de mejorar. Para eso hay que cambiar muchas cosas", concluyó el economista.