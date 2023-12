Carlos Melconian criticó los anuncios de Luis Caputo: "Se ha canjeado la motosierra por la licuadora"

El economista Carlos Melconian analizó las primeras medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo, y criticó la "improvisación" en materia de comunicación y de horizonte. "Está claro que se armó sobre la marcha", señaló.

"Yo creo que ayer se anunció un pedacito, más allá del susto porque la herencia es muy mala", señaló Melconian en declaraciones radiales

"Creo que en materia devaluatoria no se ha cortado con el actual régimen cambiario. Falta hoy el Central, que se va a involucrar en la deuda importadora, mucho menos en el tema de Leliq. Ahí se metieron en un lío sin necesidad, no va a pasar nada", indicó Melconian, sobre uno de los temas que se había debatido durante la campaña.

Para el economista, el gobierno debe diseñar un puente cambiario hasta abril-mayo a la espera del ingreso de los dólares de la cosecha. También sostuvo que la nueva tanda de medidas "entierra la dolarización".

"Va a haber una suerte de blanqueo, una moratoria. Seguramente una suspensión a la Alberto Fernandez de la movilidad previsional durante el primer año. No sé si vendrá una modificación para trocar bimonetariedad por dolarización, anoche salió un comunicado del Central para recuperar la demanda del peso. Eso entierra la dolarización", aseguró.

Melconian sostuvo que el paquete de medidas es "un ajuste ortodoxo clásico". "Más alla de que busca el equilibrio fiscal, primero primario y luego financiero, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. La pregunta central de lo anunciado hasta acá es hasta dónde llega la inflación, hasta dónde la recesión", agregó.

"Estoy más preocupado por la inflación, porque va a venir por arriba de lo que me imaginaba, no imaginaba ese saque cambiario", estimó Melconian. Según su lectura, aún con el crawling peg de 2% mensual está el riesgo latente de que el mismo no se escape ni se atrase.

"Cuando la muchachada terminó de escribir este plan, deben haber pensado cuál es el ancla", sostuvo, en referencia al Crawling peg devaluatorio de un 2% mensual. "Es como jugar con 10 delanteros, el 2% mensual es el que quedó abajo defendiendo", comparó.

Melconian incluso sostuvo que el gobierno debería hacer un anuncio en materia salarial para tratar de brindar un paliativo a los trabajadores, afectados por el aumento que se viene en los próximos meses. "Si no tenés vergüenza en ir para atrás con la dolarización y con la motosierra, no tenés que tener vergüenza de ir con heterodoxia salarial", dijo de manera irónica.

Luego hizo un análisis en materia de comunicación, la cual evaluó como "mala en general". "Tiene que haber una estrategia, un programa. Sin pasarse de rosca vendiendo espejitos de colores, creo que faltó mostrar una luz al final del túnel, de la estrategia y el programa. Que hay un cerebro detrás de esto. Lo comunicacional sin contenido es cháchara, el contenido sin comunicación es incertidumbre", dijo.

Para el economista, la pregunta central es qué viene después de los anuncios realizados este martes por el Gobierno. "La pregunta es qué viene después de esto. Cuánto tiempo lleva. Dado el formato que veo de cómo se salió a la cancha, el nivel de improvisación, cómo se llenaron los casilleros, está claro que se armó sobre la marcha", afirmó.

"Todo eso va a tener costo, no debe ni estar pensado cómo sigue", agregó.