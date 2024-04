Caputo se refirió al cepo y al valor del dólar: "Olvídense de un tipo de cambio real alto"

El ministro de Economía Luis Caputo participó de un encuentro de la Fundación Mediterránea, donde dejó distintas definiciones sobre la economía actual y proyectó qué puede pasar con los precios, los salarios y la actividad económica.

También hizo mención a una posible salida del cepo, aunque dijo que "no hay que dejarse ganar por la ansiedad" y se refirió al valor del dólar: "Olvídense de un tipo de cambio real alto".

Además, se refirió a la baja de los precios en las prepagas y respondió a quienes criticaron la intervención del Gobierno: "Nosotros no controlamos precios, controlamos conductas".

Luis Caputo: por qué baja la inflación y qué pasará con los salarios

Al comenzar su charla, Caputo sostuvo: "Íbamos a una hiperinflación garantizada. Una crisis terminal. Cuando se supo que iba a ser Ministro de Economía, muchos colegas y amigos me decían: ‘No agarres esto’. Esas eran las expectativas".

"Hace cuatro meses muchos decían que el dólar se iba a ir hasta los $4.000. Y ya estamos entrando en una inflación de un dígito, con el Banco Central recomponiendo reservas. Para nosotros, lo más importante es garantizar la estabilidad. Y miramos el largo plazo. Para mirar el largo plazo, no podes fallar en el corto plazo. Porque en Argentina si fallás en el corto plazo, gatilla crisis que afectan el mediano y largo plazo. De ahí esa vocación tan fuerte de no resignar estas anclas, que algunos tratan de subestimar", agregó.

En ese sentido, el ministro resaltó que, para muchos, "fue una sorpresa lo rápido que está mejorando todo": "Para economistas, el mercado, el FMI. Y no quiero que luzca soberbio, pero a nosotros nos sorprende menos. Porque sabíamos que lo íbamos a hacer. La sorpresa es que Argentina haya hecho lo que hay que hacer".

Consultado sobre cuándo estas bonanzas van a impactar en el nivel de actividad, resaltó: "Los indicadores más optimistas que podemos estar viendo es que empezamos a ver una recuperación del salario real: el salario registrado subió en febrero el 14,1% frente a una inflación de 13,2%. En marzo va a ser otro tanto. Las jubilaciones también han recuperado y más fuerte. Estos indicadores suelen ser la anticipación de que viene una recuperación económica".

Luis Caputo sostuvo que una de las causas de la inflación en los últimos años fue la "huida del peso", algo que no debería volver a ocurrir

"Otro mensaje que me gustaría dar: la recuperación también depende de cuán exitosos seamos de convencerlos de que esta es una oportunidad", detalló.

Inflación a la baja y los precios de las prepagas

"La recuperación de los salarios es clave y está empezando el proceso de desinflación. Somos optimistas porque es lo que debería pasar: no hay una razón económica para que haya inflación, honestamente. La mayor causa de inflación ha sido en general la huida del peso".

"Hoy hemos tenido una contracción de la base del 33%. Ese sobrante de pesos, ya no está. Además, la expectativa económica cambió notablemente. No hay esa necesidad de huir del peso y convalidar cualquier precio, como pasaba antes", agregó Caputo.

Sobre muchos precios que comenzaron a bajar, el ministro resaltó que, "cuando se fijaron precios en diciembre, la mayoría tomó la expectativa de la media de economistas, que hablaban de un dólar a más de $2.000". "Y eso no pasó. Hoy en muchos sectores, los precios en dólares y en pesos quedaron desfazados y la gente no se los convalida. Porque no hay huida del peso. Algunos empresarios lo entendieron rápido y vimos muchos precios retrotraerse a niveles de diciembre o enero".

Otro punto que mencionó Luis Caputo es la baja en los precios de las prepagas: "Las empresas van a estar bajando los precios en mayo y muchos aprovechaban para criticar que nos volvimos kirchneristas o morenistas. Nosotros no controlamos precios, controlamos conductas. Si tenes una conducta no acorde, cartelista, y se prueba: se corrige. Es nuestra obligación controlar conductas. Es diferente a controlar precios. Y el beneficio es el que van a recibir los argentinos que tienen prepagas desde mayo".

"Olvídense de un tipo de cambio real alto"

Por otra parte, Caputo sostuvo que al equipo económico también le "sorprende" la velocidad con la que recompuso reservas el BCRA, aunque aclaró que no está garantizado que el ritmo se sostenga en los próximos meses, pese a la estacionalidad: "Hay factores especulativos de productores y exportadores del campo que nosotros no controlamos".

En ese sentido, al referirse al tipo de cambio, sostuvo: "Vamos a convivir con un tipo de cambio real más apreciado, vino para quedarse. No esperen un cimbronazo".

Luis Caputo dijo que el tipo de cambio real más apreciado "vino para quedarse"

"No va a pasar un tipo de cambio real alto, olvídense", aseguró Luis Caputo cuando fue consultado sobre si está en carpeta modificar el crawling peg del 2% mensual.

"Con respecto al cepo, tenemos que seguir saneando el balance del Banco Central. El primer trimestre fue fantástico, recompuso reservas y bajamos la base", comenzó Caputo al referirse a las restricciones cambiarias. Y, si bien sostuvo que podría ser en los próximos meses, para eso sería necesario tener la "plata o un atajo", en referencia a un nuevo programa con el Fondo Monetario que todavía no está en discusión.

"Recién ahora estamos explicándole al FMI nuestro programa monetario y cambiario. Tenemos la ventaja que ganamos credibilidad con el mercado y el Fondo. Veremos cuánto tiempo lleva ese proceso", agregó.

"Todos querríamos que fuera antes. En algún punto, uno imagina que las condiciones están mayormente dadas, pero no nos tiene que ganar la ansiedad porque no se pueden cometer errores. Puede ser un riesgo innecesario", concluyó Caputo sobre las condiciones para levantar el cepo..