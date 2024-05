El Gobierno frenó el aumento de la nafta en mayo tras postergar la actualización del impuesto

El Ejecutivo postergó la aplicación del Impuesto a los Combustibles Líquidos previsto para mayo, por lo que las naftas no aumentarán como estaba previsto

El Gobierno no aplicará la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos, por lo que las naftas no aumentarán como estaba previsto a partir del 1 de mayo. De esta manera, se suma a la decisión de no aplicar la indexación prevista para el quinto mes del año en las tarifas de gas y electricidad.

Sólo por el peso del Impuesto a los Combustibles, las naftas debían aumentar en mayo un 7%. Pero, a partir de la decisión del Gobierno, no habrá subas por este concepto.

"El Poder Ejecutivo Nacional publicará un Decreto en el Boletín Oficial, a través del cual se diferirá la fecha en la que tendrá efecto la actualización correspondiente al Impuesto a los Combustibles. La medida implica que no habrá incremento alguno por dicho concepto en el mes de mayo", señaló el Gobierno mediante un comunicado.

Y detalló: "En este sentido, a partir de la norma que se publicará en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024".

"De esta manera, la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en el mes de mayo", resaltó el texto.

De todas formas, las empresas petroleras podrían aplicar un incremento en relación a la devaluación del tipo de cambio oficial que fue, nuevamente, del 2% en abril.

Con esta medida, el Gobierno busca mantener el camino descendente de la inflación, que ya para abril volverá a ser de un dígito.

Cuánto aumentaron las naftas en la era Milei

El Gobierno aplicó un ajuste del 4,3% a principios de abril. El último incremento promovido llevó el precio de la nafta súper a un estimado de $834 el litro en la Ciudad de Buenos Aires. Ya en el conurbano la unidad se ubicó un 10% más cara. Por su parte, el combustible premium aceleró hasta acercarse a los $1.029 la unidad, y por el lado del gasoil la suba de la cotización elevó el precio hasta alcanzar los $880 el litro.

Vale señalar que, previo al arribo de Milei a la Presidencia, la nafta cotizaba a razón de los $404 el litro. De acuerdo a datos de entidades de la comercialización con operaciones en el centro y el este del país, en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), los combustibles presentan un aumento acumulado del orden del 106 por ciento.

Los incrementos sucesivos que viene aplicando el Gobierno vienen complicando fuerte los ingresos de las estaciones de servicio.

Por mencionar un ejemplo, la disparada de los valores de las naftas generó una merma en la comercialización del orden del 7,3% interanual durante el mes de febrero, según el sitio especializado Surtidores.

Respecto de esta baja, la caída se sintió especialmente en los productos premium, que en el caso de la nafta fue de casi el 23% y en el gasoil, del 8,25%. De acuerdo al portal en cuestión, se trata de la baja más pronunciada desde 2019, pese a que en ese entonces el parque automotor era mucho más reducido.