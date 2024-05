El dólar blue cerró el jueves estable en $1.040 mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP también finalizaron con alzas de 2,6% y 2,3% respectivamente, tras la sorpresiva nueva baja de la tasa de política monetaria que anunció el Banco Central. Más allá de este repunte, los analistas no esperan una escalada significativa en los próximos días de los dólares paralelos en un escenario de cepo, y donde se aguarda mayor liquidación de divisas por la cosecha gruesa que aportará oferta al dólar blend, lo que ayuda a mantenerlos contenidos.

El BCRA bajó la tasa de interés de referencia de política monetaria, que es la de pases pasivos,10 puntos porcentuales desde 60% a 50 tasa anual, que equivale a 65% de Tasa Efectiva Anual (TEA), y 4,19 de Tasa Efectiva Mensual (TEM). Esta es la segunda baja de la tasa monetaria en una semana, la anterior había sido el 25 de abril, y el quinto recorte desde la asunción de Javier Milei. Se prevé que los bancos también reduzcan en igual proporción el rendimiento de los plazos fijos tradicionales, para así pagar por las colocaciones una renta de alrededor de 40% de TNA, es decir un 3,3 % mensual.

En el caso de los ahorristas minoristas, los analistas no prevén un gran desarme de plazos fijos en un contexto de cepo. Además, plantean que si el gobierno tiene éxito y los precios desaceleran , no habrá urgencia por sacarse pesos de encima. No obstante, en el caso de ahorristas con un perfil más arriesgado o sofisticado los especialistas creen que dado que no hay instrumentos de tasa fija con rendimientos reales positivos, pueden impulsar la migración hacia bonos CER -que ajustan por inflación- o bonos en dólares.

Baja de tasa: ¿qué lectura hicieron los analistas sobre el nuevo recorte?

Juan Truffa, director de Outlier, comentó a iProfesional que "fue un poco sorpresiva una baja tan cerca de la anterior, pero no es más que reforzar lo que vienen haciendo dentro del contexto de cepo, están profundizando el ritmo de licuación, de saldos reales, anticipándose a la baja de la inflación que en algún punto tiene su correspondencia en el diferimiento que han hecho del impuesto a los combustibles y en el diferimiento de las quitas de subsidios" al postergar los aumentos de luz y gas. Y enfatizó que "hacen un poco más de lo que ya venía haciendo, licuación y anticiparse a la curva de descenso de la inflación", enfatizó.

En sintonía, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, alegó que "probablemente la postergación de aumentos en luz y gas, en impuesto a los combustibles, van contribuir a una mayor desaceleración en la inflación y para que los pesos que forman parte del pasivo de BCRA sigan licuándose vuelven a recortar" la tasa

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores también vinculó la nueva baja de la tasa a la inflación viene más baja producto de que postergaron los aumentos de los servicios que se habían previsto".

El BCRA bajó la tasa monetaria 10 puntos, de 60% a 50% anual

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso (L&P) consideró que "la principal razón detrás de la baja de tasas es la caída en la inflación esperada: en abril la inflación núcleo se ubicó en torno al 5% mensual y se espera siga bajando en mayo". Y remarcó que "de esta forma, el BCRA mantiene su política de tasas reales negativas, acompañando el proceso de desinflación de la economía".

"Con un primer trimestre de superávit fiscal, el mejor resultado desde 2008, las presiones exógenas sobre la emisión monetaria cesaron, la inflación y las expectativas de inflación están bajando, y el BCRA ha podido avanzar en bajar la tasa y los intereses que paga sobre su deuda. Ajustado por inflación, los intereses que devenga la deuda remunerada del BCRA bajaron un 68% entre noviembre de 2023 y mayo", indicó.

De igual mirada, la economista Natalia Motyl, esgrimió que "la expectativa de inflación se está desacelerando, de hecho la inflación núcleo está dando cerca del 5% para abril y mayo, por lo que, la tasa de interés nominal se ajusta perfectamente a la nueva dinámica", y explicó que el objetivo es "bajar la presión de la deuda remunerada del BCRA y darle un impulso a la actividad local vía un mayor consumo".

Asimismo, Gustavo Quintana, operador de Pr Cambios, juzgó que la reducción de la tasa responde a una estrategia adoptada por el Ministerio de Economía que apunta en varios frentes: Por un lado, baja el costo de los pases del BCRA e induce al mercado a tomar posiciones en bonos de deuda , por otro lado, mantiene vigente el anclaje de tasas de interés y del tipo de cambio como mecanismos para ratificar que el rumbo de baja de la inflación se mantiene".

A su vez, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, dijo que esa medida "refuerza la política que el gobierno actual viene llevando adelante: tasas reales negativas en pesos que buscan reducir el stock real de pasivos remunerados del BCRA, una condición necesaria, a nuestro entender, para comenzar a remover los férreos controles de cambios".

Por su parte, Ignacio Zorzoli, Director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), sostuvo que "la nueva baja de tasa responde a una búsqueda de incentivar el crecimiento del crédito privado como una forma de evitar que la caída de la actividad económica sea muy importante".

Por la baja de la tasa monetaria, el rendimiento del plazo fijo también se prevé que baje a alrededor de 40% anual

De igual mirada, el economista Federico Glustein afirmó que "se busca motivar la reactivación mediante el crédito privado y la inversión". Y argumentó: "los agentes y bancos van a empezar a pensar que tiene menos sentido armar posiciones a corto plazo porque la tasa es baja, y por ende, la idea del gobierno es que esos pesos pasen a financiar a la economía real con tasas bajas y que los pesos que circulen muevan la rueda de la economía". Y vaticinó que "una vez que se encuentre cierto piso de la recesión, será el motor necesario para que haya un boom de crédito que impulse la actividad y le permita a los bancos volver a ser rentables via crecimiento general de la economía".

Baja de tasas: ¿puede impulsar una escalada de los dólares paralelos?

Los analistas dicen que la baja de la tasa puede generar una leve presión al alza en los dólares paralelos, con lo cual el piso para las divisas financieras lo vislumbran en torno a $1.100, pero no esperan una escalada brusca. Y aseguran que el rumbo de los dólares financieros depende más de que haya una buena liquidación de la cosecha gruesa.

Al respecto, el analista financiero Gustavo Ber estimó que "el efecto sobre los dólares financieros y libre será moderado, en especial en una etapa de estacional mayor oferta de divisas y en caso de irse validando la expectativa de fuerte desaceleración de la inflación".

Franco señaló que "ya venía viéndose algo de presión compradora en CCL y MEP, que creemos podría continuar, aunque en el margen, dado en estos mercados manda el flujo y por lo tanto la mirada viene más por el lado de las liquidaciones de exportaciones".

En la misma línea, Truffa destacó que "si bien después de la baja de tasa anterior, los dólares financieros han subido levemente, tampoco lo han hecho en una cuantía tal que uno suponga que la reducción de tasas los hace subir de manera inmediata". Y coincidió en que la marcha de "los dólares financieros va a seguir dependiendo de liquidación de cosecha que viene un poquito más demorada de lo que estábamos esperando".

Consultado sobre el impacto que puede haber en el dólar blue y los financieros, Quintana dijo que "no creo que haya una reacción significativa, las restricciones monetaria siguen, el dólar blend para liquidar exportaciones también, y mayo es un mes en el que se engrosan los ingresos por la cosecha gruesa". Motyl concordó: "no creo que despierte los dólar debido a que hay menos liquidez en la economía; por ahora el plazo fijo no mostró caída, justamente por la falta de liquidez así que por ahora veo que todo se mantendrá estable".

Con la nueva baja de la tasa, el BCRA avanza en la licuación de sus pasivos remunerados

Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI también juzgó que "no creo que tenga mucho efecto, al igual que ocurrió con las bajas de tasas anteriores, porque sigue pesando mucho más el flujo de los exportadores"

Por su parte, Repetto resaltó que "los dólares paralelos van subiendo muy de a poco semana a semana, pero deberían tener un ajuste mayor de aquí en más". Según su visión, el precio de los dólares está regalado, con lo cual el riesgo de que haya una búsqueda de dólares está. Así, proyecta que los dólares libres "deberían empezar a subir al menos en el rango de $1.100-$1.150".

El analista financiero Christian Buteler consideró que con esta nueva baja de la tasa "están tirando de la piola, a ver hasta cuándo el mercado le sigue respondiendo bien", pero advirtió que "para mi es jugar con fuego" porque "hay inconsistencias en la macroeconomía, hay un nivel de tasa que no consistente con el nivel de inflación, tener un crawling peg de 2% mensual, la estabilidad cambiaria es precaria, y cualquier noticia que al mercado no le guste, sea recaudación, resultado fiscal, etc, podría llegar a gatillar una suba" de los dólares paralelos.

Zorzoli también aseveró que con este descenso de la tasa el Gobierno "está jugando con fuego: si la velocidad de esa baja es muy alta, se corre peligro de que los saldos en pesos pasen a la adquisición de dólares y eso agregue presiones en el mercado bursátil". Y argumentó que "cuando uno analiza los balances de los principales bancos cotizantes, ve que los depósitos están calzados con préstamos a corto plazo, lo cual habla de la liquidez de los bancos, pero no evita la posibilidad de que esos saldos se vayan a dólar".

Baja de tasa: ¿habrá desarme de plazos fijos hacia el dólar u otras inversiones?

Ber opinó que "en la medida que se extienda la calma cambiaria, no creo que haya rebalanceos significativos desde los plazos fijos, y eventualmente se podría activar un mayor apetito hacia los bonos en dólares y acciones". Así, estimó que "aquellos inversores de perfil más agresivo, creo podrían inclinarse por los bonos soberanos más cortos, mientras que los ellos más conservadores, por los medios y largos, así como ONs (obligaciones negociables) en busca de hacer rendir los dólares, mientras que entre las acciones, las preferencias de los operadores siguen dirigidas hacia las energéticas por su mayor potencial de apreciación.

Analistas vinculan nueva baja de tasa a la desaceleración de la inflación, dado que sondeos reflejan que en abril se ubicó en un dígito

Reschini planteó que "si tienen éxito y los precios desaceleran no habrá mucha urgencia por sacarse pesos de encima, y si la actividad mejora, menos aún, no veríamos una caída estrepitosa en el stock de plazo fijo tradicional". Anselmi también comentó que "no creo que haya mucha salida de plazo fijo, no tienen a donde ir los inversores en contexto de cepo".

En cambio, Sebastián Suh, Porfolio Mananger de Adcap Grupo Financiero, dijo que "es probable que haya una migración del plazo fijo a otro tipo de inversiones" y acotó que "nosotros estamos prefiriendo las Lecaps o los FCI Renta Fija como alternativa; en el caso de las Lecaps rinden 50% TNA"

Repetto también prevé que habrá traspaso de los pesos de los plazos fijo "a activos que lucen más atractivos, bonos, algunas acciones y dólares". En ese marco, vislumbra como atractivos "en dólares.,los BOPREAL 2026, y algunos bonos en pesos ajustables por CER", y acotó que "nos gustan las acciones viculadas al sector energético más allá de esta demora en la actualización de tarifas. Nos siguen gustando Vista, YPF, TGN por ejemplo

En sintonía, Tobias Sanchez, research analyst de Cocos Capital advirtió que la baja de tasa tiene como contrapartida "una posible presión hacia los dólares, ya que la gente sale a buscar cubrir su poder adquisitivo" y recomendó que "aquellos inversores que buscan una rentabilidad en dólares, el COCOS Ahorro en dólares FCI es una alternativa atractiva, donde se invierte en ON de la mejor calidad crediticia y que pagan intereses y amortizaciones en dólares". Este nuevo instrumento de inversión en dólares, lanzado el 25 de abril, permite ganar entre 6% y 8% de rendimiento anual. Y se puede acceder desde montos de u$s100, capital, sin comisiones ni gastos de ingreso o egreso.

Por su parte, Franco evaluó que dado que "la tasa de colocaciones a plazo fijo en pesos bajará nuevamente post recorte del BCRA, creemos que los más conservadores podrían optar directamente por dólares, con un CCL que se haya en niveles reales mínimos desde 2019; en tanto, para aquellos que deben necesariamente invertir en moneda local, creemos que las tasas de Lecap son muy bajas y preferimos títulos CER, dado que aún resta parte del ajuste de precios relativos, en especial tarifas que se postergaron". Y precisó que "´para los más arriesgados, tenemos un view constructivo para bonos Globales en dólares y para la renta variable del sector energético, en el mediano plazo".

Por su parte, Maximiliano Donzelli, Research Manager de IOL invertironline, subrayó que "la tasa de cauciones y del plazo fijo devengan rendimientos muy por debajo de la inflación" y "dadas la política económica adoptada, no hay instrumentos de tasa fija con rendimientos reales positivos,y esto puede impulsar la suba de los activos de riesgo".

"Entendemos que los inversores no poseen un gran costo de oportunidad dado los bajos rendimientos, y podrían incrementar su flujo hacia activos de renta variable y bonos soberanos hard dollar. Dentro de nuestros portafolios sugeridos, sugerimos el bono global GD35, Pampa Energía y Central Puerto" (CEPU). Desde el plano internacional, sugerimos Amazon (AMZN) y Alibaba (BABA).