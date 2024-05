Influyentes consultores del mercado, como Marina dal Poggetto y Martín Redrado, expresaron dudas sobre la marcha de la estrategia cambiaria del gobierno y de su acometida contra el déficit fiscal.

La directora de la consultora Eco Go, en una entrevista con la periodista especializada Liliana Franco, admitió que "no es claro a dónde quieren ir, si el objetivo es eliminar los pasivos remunerados y soltar el cepo, creo que le van a poner fecha de defunción al carry, y si es así, la fatal arrogancia no estaba sólo del lado de los consultores, aunque lo más probable es que no estén pensando en sacar el cepo".

Para economista, Milei "no está pensando en levantar el cepo"

"Uno imaginaba que después del shock, el dólar oficial tenía que funcionar como ancla un par de meses, y que las tasas de interés no tenían que sobrerreaccionar a la inflación", reflexionó.

"Al final de cuentas, si la decisión era no reestructurar los pesos, la salida para empezar a limpiar el balance del BCRA implicaba una combinación de status quo (cepo) y licuación. Pero en algún momento, a mediados de año, el dólar y la tasa tenían que converger a la inflación", estimó.

Con los precios relativos alineados y más reservas en el BCRA (hoy todavía se están subiendo tarifas, atrasando el dólar oficial desde arriba y mandando el 20% de las exportaciones al CCL), se podría haber empezado a fijar un ancla distinta al dólar.

Uno imaginaba un programa monetario que tuviera detrás un programa fiscal (que no sólo esté basado en la licuación del gasto) y un programa financiero (que no sólo esté basado en la recirculación de los pesos al Tesoro con PUT impulsados vía la baja en la tasa de interés).Por el contrario, concluyó, atrasar el tipo de cambio, bajar las tasas de interés y poner un seguro para los bancos que compren bonos del Tesoro Nacional "consolida la dependencia del cepo y tampoco ayuda a estabilizar la demanda de pesos".

La economista recibida en la UBA sostiene que, considerando las últimas medidas económicas, Milei no parece estar pensando en levantar el cepo.

La postura de Marina dal Poggetto sobre el dólar

Dal Poggetto, por su lado, había coincidido: "Convengamos que mientras el cepo siga operando, el dólar oficial no es de mercado, depende de una decisión del BCRA de dónde ubica el crawling peg", recordó .

Y explicó que "a $876, el dólar se ubica en términos reales 45% por debajo del overshooting inicial, 5% por debajo del de arranque del gobierno de (Mauricio) Macri, y sigue atrasándose muy rápido con una inflación que, aun bajando, multiplica por más de cuatro veces el ritmo del crawling en abril".

Fundamentó: "Todavía está 20% arriba del nivel previo a la devaluación de diciembre, y sólo 10% arriba de los niveles de principios de 1997 antes de que el cambio en el ciclo financiero global y fundamentalmente la devaluación de Brasil complicara seriamente el esquema de convertibilidad en un país con parte de una productividad sistémica mucho menor a la que tenía entonces".

Aclaró que por productividad sistémica se refería al esquema tributario, esquema cambiario, informalidad, cierre de la economía, calidad de la infraestructura, y demás condiciones que afectan la estructura de costos de una firma que opera en el país.

Respecto del Contado con Liquidación (CCL), que Redrado recomendó desregular, recalcó que "tampoco es de mercado en tanto y en cuanto la oferta está impulsada por el 20% de las exportaciones (a razón de u$s1.600/1.700 millones mensuales, y la demanda está contenida por todas las restricciones cruzadas heredadas (MULC/CCL) que siguen operando".

E inclusive se incrementaron, afirmó, con la resolución 990 a principios de febrero, para frenar el salto en la brecha que empezaba a darse cuando los importadores se abalanzaron sobre ese mercado para pagar deudas viejas".

Por su parte, Martín Redrado opinó que el dólar está planchado porque hay oferta mensual en el mercado de CCL.

Interpretó que, al salir del 80-20% (algo que figura en la última revisión del acuerdo con el FMI como compromiso para antes de fines de junio) implicaría un atraso adicional en el dólar de exportación, en un contexto donde la suba en los costos en medio de la recesión empieza a preocupar a las empresas.

Martín Redrado analizó el plan de Milei y dio su veredicto sobre el dólar

"¿Sabes por qué el dólar está tranquilo hoy? Cualquier exportador tiene la obligación de liquidar el 80% en el mercado oficial y el 20% en el mercado financiero o contado con liquidación. Esto significa que el mercado de CCL tiene una oferta mensual. Si tomamos que las exportaciones son 6 mil millones por mes, 1.200 millones de dólares se le dan al mercado del contado con liquidación. Es una oferta artificial", explicó.