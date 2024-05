En un escenario donde los primeros datos de alta frecuencia semanal reflejan que la inflación en mayo profundiza su desaceleración y se ubicaría en un rango de entre 4,2% y 5%, y el dólar blue y las divisas financieras se mantienen calmas, crece la percepción en el mercado de que el Banco Central volverá a bajar la tasa de política monetaria este mes, y por ende, se reducirá nuevamente el rendimiento de los plazos fijos.

La entidad monetaria el 2 de mayo último bajó la tasa de política monetaria en 10 puntos porcentuales y la ubicó en el 50% nominal anual (TNA)que equivale a 4,19 % de Tasa Efectiva Mensual (TEM). Y los bancos también ajustaron la rentabilidad de los plazos fijos tradicionales, en un rango de entre 36% y 41% de TNA, es decir entre un 3 y 3,3 % mensual.

Fue el tercer recorte de tasas en menos de un mes y la quinta desde la asunción del gobierno de Milei y la gestión de Santiago Bausili en la conducción del BCRA. Hasta ahora, las sucesivas bajas de la tasa no tuvieron un gran impacto sobre el valor del dólar blue, y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP. En cada ocasión registraron un leve reacomodamiento sin sobresaltos, en un contexto donde la falta de pesos por el deterioro salarial, y el dólar para exportadores ayuda a mantenerlos contenidos a los dólares libres.

Tasa: las razones por las el mercado anticipa una nueva baja

El BCRA avanzó rápidamente con la política de recorte de tasas de interés. Los analistas plantean que el ritmo lo impone la baja de la inflación y la necesidad de que el Tesoro logre financiamiento neto positivo en el mercado de capitales para ayudar a la reabsorción de pesos.

Al respecto, el economista Joaquín Marque, director de UG Valores SA comentó que "la baja acelerada de las tasas por parte del BCRA, sorprendió a los mercados". Y sostuvo que "la jugada fue apresurada, pero tiene objetivos múltiples, entre ellos: licuación de los pasivos remunerados, que los bancos canalicen sus activos a la economía real y reducir el deterioro de la economía, y promover una leve suba de los dólares financieros que incentive a los exportadores a la liquidación de la cosecha".

El experto explicó que "esta estrategia solo es posible porque aún persisten muchas regulaciones sobre los dólares financieros y el cepo cambiario", y afirmó que "esta situación insinúa que persistirán en la medida que el BCRA no se haga de las suficientes reservas liquidas".

Hay expectativa de que el BCRA podría bajar la tasa nuevamente en mayo para seguir licuando sus pasivos remunerados y bajar el déficit cuasifiscal

A su vez, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, planteó "las estimaciones de inflación de alta frecuencia para mayo dan cuenta de que seguiría el proceso desinflacionario ese mes" con lo cual "vemos altamente probable que el BCRA vuelva a bajar la tasa de referencia, considerando que busca licuar pasivos remunerados y la carga de intereses de estos sobre la expansión de pesos, clave para reducir la expansión de los agregados monetarios amplios". Y enfatizó que "hoy se ve demanda por Lecaps (títulos a tasa fija), lo que sugiere que el mercado descuenta que puede haber otra baja en el corto plazo", enfatizó

Sebastián Menescaldi, manifestó que en el Gobierno "monitorean la inflación semanal, y si ven que se consolida la desaceleración inflacionaria en torno a este 4,2% que vemos nosotros, creo que se van a animar a bajar la tasa nuevamente".

"Con la baja de tasas tienen un doble objetivo, licuar los pasivos remunerados y que vaya la plata de los pases a los bonos del Tesoro. El gobierno tiene que cancelar u$s2.700 millones en julio y hoy tiene u$s80 millones nada más, así que el resto lo tiene que conseguir", argumentó.

Por su parte, Ignacio Zorzoli, director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), prevé que "en la medida que el camino de desaceleración de la inflación continúe, es muy probable que el gobierno siga bajando la tasa porque permite continuar desarmando los pasivos remunerados vía licuación, algo extremadamente importante de cara a recuperar una política monetaria fuerte y con expectativas de salir del cepo".

"Y porque en la medida que las variables macro lo permitan, bajar la tasa va a reactivar el crédito al sector privado, algo que podría impulsar la recuperación de la economía para el segundo semestre", remarcó.

Tasa: ¿de cuánto podría ser la baja?

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, consideró que "vamos a ver alguna baja este mes, el objetivo de seguir ordenando el BCRA sigue siendo prioritario" y estimó "un recorte de 5 puntos". Es decir que la tasa monetaria quedaría en 45% TNA.

Analistas ven probable la baja de la tasa monetaria por la desaceleración de la inflación esperada en mayo

De igual diagnóstico, un informe del fondo de inversión MegaQM alegó que "una baja adicional de 10 puntos dejaría a la tasa Badlar (tasa de interés para depósitos superiores al $1millón en un plazo de 30 a 35 días que está en 3,4% TEM) y juzgó "ese margen luce acotado". Asi, especularon que "hay margen para una baja adicional de 5 puntos, luego se acrecientan los riesgos de menor liquidación".

El economista Federico Glustein concordó que "es probable que vuelva a bajar la tasa de política monetaria dado que la perspectiva inflacionaria es a la baja fuerte" y prevé que "al ingresar una fuerte cantidad de divisas del sector agropecuario por la cosecha, podría darse en los próximos esa baja, dependiendo de factores como la oferta y demanda en estos día, temas políticos como el pago a CAMMESA con bonos y si se acepta o no". Y pronosticó que "hoy la tasa podría bajar a 3% sin problemas".

Por su parte, Aldo Abram director de la Fundación Libertad y Progreso (L&P) indicó que el relevamiento de la consultora está arrojando una inflación para mayo de 4,5%, por lo cual opinó que "podría haber algún recorte menor de la tasa este mes". Según su visión, la baja de la tasa "lo más probable es que se haga una vez que haya un mayor consenso respecto de cuál va a ser el porcentaje de la inflación del mes de mayo, si ese consenso se ubica en 4% o se ubica en 5%" porque advirtió que sino se corre el riesgo de que una reducción de la tasa "desincentive fuertemente los plazos fijos".

"Y eso sería sumamente inconveniente en primer lugar para la economía, en segundo lugar para las necesidades de financiamiento tanto del BCRA como del Tesoro, y en tercer lugar porque podría llevar a una mayor demanda de dólares en los mercados paralelos y a incrementar la brecha cuando ellos necesitan que esa brecha se vaya reduciendo para ir a una unificación cambiaria", fundamentó.

Asimismo, Camilo Tiscornia, director de C&T, señaló que "hay chances de un recorte más de la tasa porque la inflación está bajando bastante". No obstante, advirtió que "va siendo un poco más difícil cada vez bajar más la tasa de interés".

Tasas: ¿hasta dónde puede llegar el recorte?

Los analistas de MegaQM alegaron que "es probable que la decisión de avanzar por etapas obedezca a la incertidumbre que todavía existe sobre cómo puede impactar en el nivel de brecha cambiaria". Al respecto, remarcaron: "Cada anuncio de rebaja ha implicado un breve impacto en el nivel de brecha que luego se ha corregido sobre la base de flujos que siguen liquidándose al CCL y una demanda que se mantiene contenida por temas regulatorios. De esta manera se aseguraron un proceso más gradual y con menor volatilidad en la brecha".

Para algunos analistas, el ritmo del crawling peg de 2% mensual marca el piso al que puede llegar el proceso de rebaja de la tasa

Asimismo, en el fondo de inversión aducen que "este esquema no es viable con una tasa de interés que se ubique por debajo de la tasa de devaluación del 2% mensual".

"A partir de esa premisa, queda claro que el 2% es un piso teórico, pero que el piso real se encuentra algo más arriba. Nosotros tendemos a pensar que como máximo se puede llegar a pensar en un ritmo promedio de tasas que no baje de 3% / 3,5% mensual. Eso implica muy poco por debajo de las tasas actuales en el mercado de deuda", evaluaron.

En la misma linea, Menescaldi sostuvo que "hoy el piso de la tasa es el crawling del 2% mensual, con lo cual creo que hasta el 2,5% puede bajarla". Y afirmó que "lo que pase en el segundo semestre con la tasa va a depender de qué hagan con el crawling peg y con el dólar blend 80-20". Y espera que: Si sostienen el crawling y el 80-20 pueden incluso hasta bajarla más después. Si tienen que hacer cambios, creo que se van a guardar esa carta en la mano para que si eventualmente se va el dólar tener esa carta para poder usarla y no desestabilizar la demanda de pesos".

A su vez, Tiscornia explicó: "Poder seguir bajando la tasa tiene que ver con que la inflación siga bajando. Y por otro lado, con el tema de la brecha. El gobierno si empezara a ver que la brecha se escapa es una complicación porque como en algún momento hay que liberar el cepo, lo mejor es tener una brecha chica. Por ahora la brecha no se amplió mucho cuando bajaron las tasas, pero no se cuánto margen más hay. El dólar oficial se mueve al 2% y mucho tiene que ver la expectativa de lo que pueda pasar, me parece que se está bastante cerca del piso".

En PPI enfatizan que "en un esquema de cepo, es necesario que el crawling sea inferior a la tasa en pesos para no trabar el MULC". En ese marco, Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI planteó que "está disminuyendo demasiado el costo de oportunidad de quedarse en dólares, dada la cercanía actual entre la tasa de interés en pesos y el ritmo del crawling". Y cree que "el mercado empezó un poco a percibir que por el momento el espacio de nuevas bajas quedó bastante limitado".

Para Glustein, "si la inflación se situara en 3%, la tasa podría ser de 2% mensual más temprano que tarde". En tanto, Zorzoli consideró que "la baja de tasas tiene como piso la tasa de referencia internacional (5.50% anual) más las expectativas de inflación local y la volatilidad que el mercado prevea que puede tener el peso en tanto se continúe con un sistema bimonetario como el actual, en qué punto puede estar la tasa de equilibrio es imposible saberlo".