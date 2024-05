El Banco Central desaceleró el ritmo comprador de divisas este viernes al registrar un saldo favorable de u$s139 millones por su intervención en el mercado cambiario, con lo cual acumuló un monto semanal de compras netas de u$s750 millones, por debajo del resultado positivo de u$s802 de la semana anterior. Así, la entidad monetaria suma compras superiores a los u$s16.600 millones en la era Milei.

Los analistas plantean que si bien arrancó la liquidación de la cosecha gruesa, aún está por debajo del volumen esperado por la estacionalidad en esta época. En parte, dicen que viene más lenta porque influyó el mal clima por lluvias que demoró la cosecha.

No obstante, los analistas de PPI señalan también que "no queda claro si en alguna medida los productores están reticentes a vender a los precios actuales". Al respecto, puntualizaron que "al 67,5% de lo comercializado de soja falta fijarle precio, ubicándose muy por encima de la media de las últimas cinco campañas de 58%. Esto podría indicar que los productores no están conformes con el precio de la soja pagado en el mercado local", alegaron

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que hoy ingresaron a los puertos del Gran Rosario 4.905 camiones, con lo cual el acumulado de la semana asciende a 23.237 camiones lo que representa una suba de 77,7% entre semanas.

En el mercado siguen esperando que el impacto de la mayor cantidad de camiones en los puertos se empiece a reflejar en una mayor aceleración de las liquidaciones del agro en los próximos días.

Con el saldo favorable de hoy, el monto de reservas brutas internacionales se ubicó u$s28.798 millones, con lo cual subió u$s223 millones con respecto a la jornada anterior, mientras que en el mes aumentan u$s1.220 millones y en el año crecen u$s5.725 millones.

BCRA suma compras netas por u$s16.626 millones en la era Milei

En las próximas semanas debería llegar un desembolso del FMI de u$s800 millones para reforzar las reservas cuando el directorio del organismo apruebe formalmente la octava revisión del programa. El mercado también está expectante de si se renovará el swap con China, dado que se debería pagar en junio el vencimiento de uno de los tramos activados por aproximadamente u$s 2.900 millones y en julio otros u$s 1.940 millones.

BCRA: compras superan u$s16.600 millones en la era Milei

El BCRA registró este viernes un saldo neto comprador de u$s139 millones en el mercado cambiario, lo que muestra una fuerte desaceleración frente a los u$s263 millones de la víspera. De esta forma, la entidad monetaria extendió la racha compradora a 13 ruedas consecutivas en una jornada donde el dólar blue subió $20 al cerrar en $1.120.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s272,217millones, lo que implica una caída de 30% en relación a los u$s386,182 millones negociados en la rueda anterior.

Quintana precisó que "en un escenario que mantiene un claro dominio de los ingresos desde el exterior, el BCRA acumuló en esta semana compras por u$s750 millones, y en lo que va de mayo totaliza u$s1.857 millones", Con el saldo favorable de hoy, el BCRA totaliza compras netas por u$s16.626 millones desde la asunción de Javier Milei

"La comercialización de la cosecha gruesa, junto a ingresos de todo el arco exportador, hacen una conjunción de factores que permiten que el proceso virtuoso de recomposición de reservas no se detenga y que encamine que el resultado del primer semestre del año se ubique dentro de los objetivos oficiales en esa materia", señaló.

En cuanto a las perspectivas, los analistas estiman que el BCRA podría comprar en mayo en el mercado cambiario alrededor de u$s3.000 millones en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa, aunque la acumulación de reservas netas sería de alrededor de u$s2.000 millones. Por el mayor ingreso de divisas que se espera por la liquidación de la cosecha gruesa, los especialistas prevén las reservas netas volverían al terreno positivo entre fines de este mes y junio.