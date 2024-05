Mineros de la rama Cemento Portland cerraron paritaria y llevó el básico a unos $600.000

En el marco de las paritarias que viene discutiendo la conducción de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) con las distintas cámaras, informaron que llegaron a un acuerdo en la rama Cemento Portland, con un incremento de alrededor del 20 por ciento.

El secretario de la organización gremial, Héctor Laplace, detalló a iProfesional que el aumento se pactó en dos cuotas, que se liquidarán de la siguiente manera:

10% en abril.

8% en mayo.

El dirigente explicó que, si bien la suma da un 18 por ciento, al tratarse de porcentajes acumulativos, llegará al 20 por ciento y agregó que en el caso que corresponda, se abonará la suma retroactiva correspondiente. En promedio, el salario del sector será de unos 600.000 pesos, a los que hay que sumarle ítems como antigüedad, título secundario o universitario y porcentaje por turno.

Discusiones salariales con las cámaras sin llegar al conflicto

Las negociaciones entre los paritarios gremiales y los representantes de la Asociación Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) -cuyo presidente es Sebastián Heller-, se desarrollaron durante toda la semana que pasó, llegando a un acuerdo que evitó cualquier tipo de conflicto en la actividad.

Laplace sostuvo que "venimos dialogando con las distintas cámaras y, hasta el momento, hemos tenido éxito en conseguir acuerdos que permitan sostener el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras de las distintas ramas".

El titular de AOMA subrayó que "en un contexto de ajuste brutal no solo hacia la clase trabajadora, sino también a los jubilados, la educación y la salud, nuestros afiliados y los trabajadores de la actividad podrán continuar percibiendo aumentos para luchar contra la inflación".

Advierten que el RIGI tendrá "graves consecuencias en la industria minera"

En otro orden, Laplace reclamó al Senado que no apruebe la Ley Bases y rechazó de plano el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya que tendrá "graves consecuencias en la industria minera".

Advirtió que "quienes estamos en la actividad sabemos que desde 1993 tenemos una Ley donde ya se establecen pautas para la inversión. Hoy este invento es para grandes inversiones por más de 200 millones hasta 900 millones de dólares. Pero ¿qué Pyme puede hacerla? Obviamente que ninguna".

Remarcó que "una ley de esta naturaleza es la muerte de esas pymes, que son las que nos dan mayor cantidad de mano de obra. Esto permite hasta la importación de productos usados, para que tengan una idea", y avisó que "va a ir en contra de lo que significa el trabajo para la actividad. Dicen que es una gran oportunidad de invertir, pero Argentina nunca ha dado garantías económicas y jurídicas para la inversión".

"El RIGI también da la posibilidad a los inversores que al año puedan retirar el 40 por ciento, el segundo año el 80 y el tercero el 100 por ciento de sus utilidades. Yo siempre he defendido y voy a defender la actividad minera, pero le voy a terminar dando la razón a los que dicen que se la llevan toda", expresó.

Laplace añadió que "estamos hablando de minerales no renovables, por más de que a futuro pueda llegar a renovarse, y son las riquezas que guardan nuestros subsuelos y la ganancia de nuestras provincias".

Por último indicó que "no solo es la metalífera", sino que "es justo que les reconozca que hay no metalífera, que está íntimamente ligada a la construcción. Este presidente ha determinado que se parara la obra pública. Lo que significó un parate del 70 por ciento de nuestras plantas. Y el privado también especula. Entonces la minería no metalífera está absolutamente parada".