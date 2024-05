El dólar blue se recalentó en la última semana y subió $80, al cerrar el viernes en $1.120, su mayor valor en cuatro meses. La divisa informal se despertó de la calma que venía mostrando luego de la nueva baja de la tasa monetaria, y los analistas prevén que en los próximos días continuaría la tendencia alcista aunque no prevén un desborde.

Para los analistas, la causa principal del salto del blue y el reacomodamiento de las divisas financieras es la nueva baja de la tasa monetaria que dispuso el Banco Central que la recortó 10 puntos a 40% TNA, que equivale a 3,3% mensual, mientras que los bancos redujeron el rendimiento de los plazos fijos a un rango de entre 28% y 32% anual, que implica una rentabilidad de entre 2,3% y 2,6% anual.

Así, la tasa del plazo fijo quedó en terreno real negativo al perder contra una inflación que en abril fue de 8,8% y en mayo se proyecta en un rango de entre 4,6% y 5%

La suba del CCL y MEP fue mucho más moderada que la del dólar blue porque están más contenidos por la oferta de divisas que aporta el dólar exportador por la mayor liquidación de la cosecha gruesa, y las restricciones cambiarias vigentes.

En ese marco, los analistas estiman que los dólares financieros en lo que resta de mayo seguirán relativamente tranquilos en un rango de $1.100 y $1.150, aunque aclaran que para mantener esa calma es clave que haya una buena liquidación de la cosecha. Aunque pronosticaron que en caso de que haya un traspié en el Senado, y hubiera un rechazo general a la ley de Bases, la cotización podría testear un precio de $1.200.

El dólar blue pegó un salto semanal de $80 y cerró el viernes en $1.120, su mayor valor desde enero último

Dólar blue: las causas del recalentamiento

El analista financiero Christian Buteler vinculó el salto del blue a "la nueva baja de tasas, que sigue en terreno real negativo, por lo que creo que algunos ahorristas dijeron hasta acá llego, y se pasaron al dólar y eso hizo que reaccione".

"No hay nuevos motivos a que lo podamos atribuir, porque no es que suba es porque esté mejorando la situación económica y entonces la gente está teniendo excedentes de pesos y se va al dólar eso no ve", comentó.

En ese sentido, la otra causa que Buteler ve que impulsó la cotización del dólar informal es el atraso cambiario: "Cuánto más pasa el tiempo sin que se mueva el dólar, más se abarata y cuánto más baja la tasa, menos redituable es mantenerte en pesos,y puede ser que ya algunos ahorristas que hayan dicho esto, la tasa del plazo fijo no rinde nada, el dólar está super atrasado, en algún momento se va mover, y buscan cobertura ahí".

En ese marco, el experto destacó que "los dólares financieros también retomaron un poco la tendencia ascendente" por lo cual consideró que "todo el mercado va viendo que vale la pena a estos valores empezar a trasladar cada vez más pesos a dólares".

Por otra parte, Buteler explicó que "el blue dejó de ser un mercado de mucho volumen, no se necesita una gran cantidad de compras para que el precio se empiece a mover, y como también a los que ahorristas que venían vendiendo para cubrir sus gastos se les van terminando los billetes, tal vez bajó la oferta, y esa combinación trae esta suba, que por ahora no es preocupante teniendo en cuenta todo el tiempo que el dólar se quedó tranquilo sin moverse mientras la inflación subía fuerte".

Pese a que en la última semana el Banco Central y el Tesoro actuaron en tandem en su estrategia para fomentar la participación en la licitación de deuda del Tesoro, donde se ofrecían LECAPS con una tasa mínima superior a la tasa monetaria, Buteler alegó que "el ahorrista tradicional opta entre plazo fijo y dólar, no invierte en bonos, o letras porque se le hace más difícil, no le tiene confianza, y ha tenido malas experiencias".

Para los analistas, la nueva baja de tasas es la causa principal del recalentamiento del blue y el alza de los dólares financieros

En sintonía, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios dijo que "la cotización del blue se está acomodando a un nuevo escenario, con bajas de tasa y un ligero cambio en la demanda que se traduce en subas de la cotización", y acotó que "creo que el mercado está buscando un nuevo punto de equilibrio".

A su vez, el economista Federico Glustein manifestó que "el dolar blue empezó a recalentar por varios motivos, pero el principal tiene que ver con la reducción de tasas que hace que los plazos fijo, y la rentabilidad de los fondos money market y las cuentas remuneradas rinden cada vez menos, incluso con una inflación desacelerandose". Y enfatizó que "se empezó a ver es que hay una reactivación de demanda de divisas en todos los paralelos mientras no se abre el cepo ni se sabe cuándo se abrirá todavía".

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber también sostuvo que "el reacomodamiento de los dólares financieros y libre de las últimas ruedas se habría originado principalmente tras el nuevo recorte de la tasa".

Dólares paralelos: ¿qué rumbo prevén?

Los analistas evaluaron que el mercado descuenta que la Ley de Bases puede sufrir modificaciones en el Senado y volver a Diputados, por lo que no esperan una reacción brusca de los dólares libres ante esa eventualidad.

Al respecto, Gustavo Ber comentó que "el regreso a Diputados de la Ley Bases y el paquete fiscal ya estaría descontado, por lo cual no estimo importantes variaciones en los dólares financieros, ni tampoco anticipo alteraciones en la liquidación de la cosecha gruesa". Y vislumbra que "en el actual contexto económico-financiero, donde seguirán prevaleciendo los flujos del blend al mando junto a una demanda con restricciones, estimo que el deslizamiento de los dólares financieros seguirá siendo gradual y ordenado, dentro de un rango no superior a los $1.100 - $1.150 en lo que resta de mayo".

No obstante, proyectó que " corto plazo, un rechazo de la ley en el Senado, un escenario político no anticipado, podría deslizarlos hacia la zona de los $1.200".

Un traspié en la aprobación de la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado puede presionar un poco sobre los dólares paralelos, según analistas

Para Glustein, el dólar blue seguirá "con una tendencia levemente alcista porque hay sectores que no creen en los instrumentos en pesos y están migrando a esa divisa, por lo que si todo sigue como ahora y se aprueba la ley de Bases, estaría en torno a $1.100 o un poco más arriba", y vaticinó que "si se rechaza la ley de Bases mellará la confianza de los inversores y de parte del mercado, entonces habrá mayor presión hacia los dólares libres, haciendolos subir por lo menos un 5%".

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, opinó que "pareciera que van encontrado un piso" en torno a $1.100 y cree que "se van a mantener estables por la oferta que sigue alta derivada del dólar blend". Sin embargo, el experto también alertó que "cualquier problema con la ley de Bases puede generar algo de ruido, aunque una cosa es que haya cambios y al final se apruebe y otra sería que en su afán de seguir mostrándose duro Milei nuevamente la retire".

Por su parte, la economista Natalia Motyl también dijo que "no creo que las modificaciones en la ley base tengan un efecto significativo en los mercados, ya que gran parte de la ley seguirá vigente". Y aseveró que "lo único que podría llegar a desestabilizar los mercados es que la ley sea rechazada por completo, aunque esta posibilidad es bastante remota en la actualidad".

"El rechazo de la Ley podría llevar a los dólares financieros a presionar hacia los $1.200 pesos debido a una disminución en la demanda del peso, como resultado de una crisis de confianza más aguda", proyectó.

Dólares financieros: clave la liquidación de cosecha

Para los analistas de PPI, "el CCL, a pesar de las sucesivas bajas de tasas, seguirá regido por los flujos más que por fundamentos. La liquidación por el esquema 80/20 de los exportadores continúa siendo suficiente para que se contenga en la zona de $1.000-$1.100".

"Sin grandes cambios en el cepo, esperamos que el dólar financiero siga contenido en el corto plazo ante una mayor oferta producto de la liquidación de la cosecha gruesa", auguraron.

La liquidación de la cosecha es el factor crucial para el rumbo de los dólares financieros

No obstante, en PPI señalaron que si bien arrancó la liquidación de la cosecha gruesa, aún está por debajo del volumen esperado por la estacionalidad en esta época, y comentaron que "no queda claro si en alguna medida los productores están reticentes a vender a los precios actuales". Al respecto, puntualizaron que "al 67,5% de lo comercializado de soja falta fijarle precio, ubicándose muy por encima de la media de las últimas cinco campañas de 58%. Esto podría indicar que los productores no están conformes con el precio de la soja pagado en el mercado local", alegaron.

De igual visión, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS planteó sobre el rumbo de los dólares financieros que "miramos de cerca los flujos de liquidación de exportaciones, a nuestro entender claves para la calma cambiaria que viene desde fines de enero". En ese marco, el experto advirtió que que "la luz de alerta está en que si bien vienen mejorando las liquidaciones del agro, nuestras estimaciones de liquidaciones totales se ubican en lo que va de mayo por debajo de abril. Los flujos son clave hacia las próximas semanas en un contexto en que el BCRA bajó tasas".

"Si bien creemos que la baja de tasas ya estaba descontada en precios, el gobierno entra en una zona en que debe calibrar de forma fina las distintas variables (tasa y tipo de cambio mayorista), para evitar volatilidad. Por ello, la variable clave a monitorear siguen siendo los flujos de liquidaciones", argumentó

Sobre la cosecha, un informe de la consultora 1816 remarcó que "la comercialización viene lenta dada la estacionalidad". E indicó que "hasta la segunda semana de mayo -último dato disponible-los productores vendieron apenas el 30,5% de la cosecha estimada de soja versus un 38% promedio que se vende normalmente para el mismo periodo".

"Con el precio de la soja Chicago cerca de mínimos de los últimos tres años y medio, no está claro en qué medidas las ventas de granos están siendo desincentivadas por el nivel del tipo de cambio real, pero de todos modos la liquidación es una variable a seguir muy de cerca las próximas semanas", argumentó.

Por su parte, Quintana juzgó que "los dólares financieros también se acomodan en un nivel algo más elevado, pero no creo que puedan escalar mucho más, teniendo en cuenta que estamos en el inicio del aumento de las ventas de los exportadores, algo que va a agregar oferta a ese mercado". Y opinó que "en cuanto a las consecuencias de lo que pase en el Senado con la ley de Bases, creo que el mercado se acomoda a una realidad con complicaciones en ese sentido, pero no me parece que se espiralice una suba".