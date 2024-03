La mayoría de los argentinos con capacidad de ahorro suele hacerlo en dólares debido a que la inflación impide ahorrar en pesos, ya que su poder adquisitivo se deteriora rápidamente. En este sentido, surgen dudas sobre cuáles son los dólares que siguen vigentes.

¿Cuáles son los dólares que está fuera de circulación en Argentina?

Según la Reserva Federal de los Estados Unidos, ente que maneja la política monetaria de ese país, todos los billetes de dólar continúan siendo válidos, sin importar el momento de su emisión. Sin embargo, lo más común es encontrarse con los billetes emitidos entre el año 1900 y la actualidad.

Por otra parte, existen billetes raros como el billete de u$s500, u$s1.000, u$s5.000 y u$s10.000 que hoy en día se mantienen vigentes. Sin embargo, al ser tan coleccionables, con un valor superior al nominal, no suelen encontrase en circulación.

En este sentido es importante aclarar que, en el hipotético caso de que determinados diseños de dólar dejen de circular, la Reserva Federal lo avisaría con mucha anticipación, es decir, con varios años de anticipación, e incluso décadas, ya que este tipo de billetes se encuentra disperso por el mundo.

La Reserva Federal de los Estados Unidos suele avisar con mucha anticipación si un billete queda fuera de circulación

En esta línea, un error muy común para las personas es creer que los billetes "cara chica", diseño más antiguo en circulación, vale menos debido a que están por dejar de circular. Por este motivo, es importante aclarar que desde el ámbito legal vale igual que cualquier otro diseño, como tampoco hay anuncios de que dejen de circular.

Es decir, el menor valor únicamente se da en el mercado paralelo debido a que las personas no quieren aceptarlos, ya que carecen de medidas modernas de seguridad.

Cabe aclarar que este hecho no es algo aislado de Argentina, sino que también se da en la mayoría de los países latinoamericanos, asiáticos e incluso gran parte de Europa. En el caso de Estados Unidos, país emisor, tiene el mismo valor en todo el territorio.

En otras palabras, al existir un rechazo por parte de los ahorristas a adquirir dicho billete, comenzó a existir mucha oferta de estos y poca demanda, por lo que se empezó a pagar menos.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, en el circuito legal (excepto operaciones inmobiliarias y concesionarias de vehículos), todos los dólares valen lo mismo, sin importar si son cara chica, cara grande (o mediana) o azules.

Por este motivo, los bancos no cambian los billetes cara chica por los otros diseños, ya que para ellos tienen el mismo valor. Al no poder intercambiarse directamente en el banco, muchos ahorristas se preguntan dónde pueden cambiar los dólares cara chica.

El dólar cara chica no es aceptado en la mayoría de los países de Sudamérica y Asia

Una de las opciones paradójicamente es cambiarlos en el banco, aunque solo se puede hacer de forma indirecta, es decir, depositándolos.

Dicho procedimiento podrás hacerlo por cajero automático o ventanilla y, pasadas 24 horas o más, deberás ir nuevamente al banco a retirar los dólares de tu cuenta. Si tenés suerte, te entregarán los billetes azules o los cara grande/cara mediana.

No obstante, no es una opción 100% segura, ya que pueden entregarte nuevamente billetes cara chica y, al ser válidos para el circuito legal, no hay derecho a reclamo.

Otra opción es intercambiarlos en las "cuevas" o "casas de cambio", abonando un "servicio de cambio" el cual suele ir desde el 1,5% hasta un 3%, aunque algunos lugares pueden elevar considerablemente su comisión llegando hasta un 10%.

¿Qué pasa si me transfieren dólares a mi cuenta en Argentina?

Para evitar el problema de los billetes, muchas personas prefieren transferir el dinero de forma directa, evitando posibles inconvenientes. Sin embargo, dependiendo del tipo de transferencia, hay algunas consideraciones para tener en cuenta.

Por ejemplo, si recibís una transferencia en dólares desde el extranjero, deberás facturarlos y declararlos, liquidándolos en el Mercado Único y Libre de Cambios, también conocido como MULC, donde obtendrás un tipo de cambio cercano al oficial.

En este caso, no existen riesgos asociados, aunque no es una opción muy popular debido a la diferencia que aún existe entre este tipo de cambio y los libres, como el MEP.

El dólar MEP consiste en la adquisición de un activo en pesos para su posterior venta en dólares, obteniendo un tipo de cambio "implícito"

Por otro lado, si la transferencia proviene de una persona local, existe el riesgo de que, si no justificás la operación, el banco o entidad financiera interprete que estás adquiriendo dólares de forma particular, lo cual viola la Ley Penal Cambiaria, aunque el presidente Javier Milei declaró públicamente que dejará de ser ilegal la negociación entre particulares.

Al no haberse derogado la ley, en esta situación, el banco puede exigirte que justifiques el origen del dinero y, de no hacerlo, podrá elaborar un informe por posible violación de dicha ley.

En el caso de que la transferencia esté debidamente justificada o sea una transferencia entre tus propias cuentas, simplemente tendrás que presentar la documentación correspondiente a la entidad financiera.

Las formas más comunes de hacerlo son a través del HomeBanking o por correo electrónico. Sin embargo, también es posible que presentes la documentación de forma presencial si la entidad financiera ofrece atención en sus sucursales, frente a un oficial de cuentas.