¿Quiénes integrarán el Consejo de Mayo y cuál será su función?

Este sábado, el presidente Javier Milei anunció la creación del Consejo de Mayo, una vez que se sancione la Ley Bases y el paquete fiscal. El objetivo será proponer medidas para la implementación del Pacto de Mayo, que todavía no se ha firmado

En su discurso en la provincia de Córdoba por el 25 de mayo, Milei aseguró: "No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad de Argentina, sino que además, el Poder Ejecutivo creará el Consejo de Mayo".

El Presidente también especificó algunos detalles sobre quiénes integrarán el Consejo: "Un representante del gobierno nacional, uno de las provincias, uno de Diputados, uno de Senadores, uno de organizaciones sindicales y uno del empresariado argentino".

"Vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad de Argentina", enfatizó Milei

El Presidente propuso la creación del Pacto de Mayo el 1 de marzo pasado, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y convocó a todos los gobernadores a firmar un acuerdo de diez puntos, este 25 en Córdoba, anteponiendo a su firma la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Los diez puntos del acuerdo propuesto por Milei

-La inviolabilidad de la propiedad privada.

-El equilibrio fiscal innegociable.

-La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

-Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.

-La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.

-Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

-Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

-Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.

-Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.

-La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.