El ministerio de Economía realizará este miércoles 29 de mayo la última licitación de deuda del Tesoro de este mes, en la que debe conseguir fondos para cubrir vencimientos por un monto de alrededor $288.000 millones, según las estimaciones privadas. De todos modos, la cartera económica aspira a cosechar en esta subasta $3,5 billones.

Será el primer test luego de los cambios de gabinete, con la salida de Nicolás Posse del la jefatura de Gabinete y su reemplazo por Guillermo Francos, y la incorporación de Federico Sturzenegger al equipo de ministros. Y una prueba tras la reciente escalada del dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, que en el mercado atribuyen en gran medida a una reacción a la última baja de la tasa monetaria que el Banco Central anunció justamente en la antesala de la anterior licitación de deuda del Tesoro llevada a cabo el 16 de mayo.

Para los analistas, esa baja de tasas forma parte de la estrategia que busca migrar la liquidez bancaria hacia los bonos del Tesoro con el fin de avanzar en la licuación del stock de pasivos remunerados del BCRA, unos de los requisitos que el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó que hay que solucionar para poder abrir el cepo cambiario.

Y para profundizar esa estrategia, la novedad en esta licitación es que en el menú solo se ofrecen Letras del Tesoro Capitalizable (LECAPs, instrumentos a tasa fija), y una de ellas ofrecen una tasa mínima mensual de colocación que supera al valor de la tasa monetaria.

En ese marco, también esta semana, el gobierno amplió -a través del Decreto 459/2024-, la autorización a emitir Letras del Tesoro por $35 billones durante este año. Al respecto, los analistas de PPI enfatizaron que "el objetivo del Gobierno de ir swappeando deuda del BCRA (pases) por deuda del Tesoro". Pero advirtieron: "La deuda no desaparece (mirando el sector público consolidado), sino que cambia de manos del BCRA al Tesoro. En otras palabras, el Tesoro queda más comprometido en mantener la disciplina fiscal para poder pagar o mantener vigente el roll over de los vencimientos".

Deuda en pesos: ¿cuál es el menú que presenta Caputo?

Para enfrentar esta licitación, la secretaría de Finanzas elaboró un escueto menú de 3 opciones. El Tesoro solo ofrecerá LECAPs -reaparecieron en las licitaciones primarias en marzo por primera vez desde agosto de 2019, tras haber sido incluidas en el reperfilamiento de deuda- de corto plazo.

Economía aspira a cosechar en esta licitación $3,5 billones

Los analistas de Facimex Valores destacaron que "es la primera vez desde diciembre de 2022 en que no se ofrecen instrumentos indexados al CER y/o al tipo de cambio oficial.

La canasta ofrecida contempla tres LECAPs que vencen todas este año: el próximo 14 de junio (S14J4), con una tasa efectiva mensual de 4,2% y un monto máximo de $1,5 billones, otra que caduca el 12 de julio (S12L$) sin tasa mínima y por valor máximo de $1 billón; y una que expira el 16 de agosto (S16G4) también sin tasa mínima y por la cantidad de $1 billón.

De esta manera, Finanzas pretende inicialmente recaudar $3 billones a través de las Lecaps. La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este miércoles y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué lectura hicieron los analistas sobre el menú?

Los analistas de Delphos Investment señalaron que "el gobierno sigue enviando claras señales para marcar que la tasa de LECAPs corta es el nuevo faro en materia de tasas de interés".

A su vez, Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI remarcó: "El equipo de Finanzas profundiza su estrategia para que la liquidez rote desde deuda del BCRA a deuda del Tesoro. De esta manera, el menú de licitación está compuesto solamente por letras de corto plazo (LECAPs) con el objetivo de captar los fondos provenientes del desarme de pases del sistema bancario".

"Dado que los pases en manos de bancos privados alcanzan la suma de $8,2 billones, no quedaría finalizada la rotación con esta subasta. En tanto, el 67% del stock de pases quedó en manos de bancos públicos tras la última subasta del Tesoro, por lo que era esperable que las condiciones de esta licitación fueran ligeramente menos atractivas", evaluó.

En la licitación se ofrecen LECAPs con el fin de migrar pases de bancos a deuda del Tesoro para avanzar en la eliminación del stock de pases remunerados del BCRA

En sintonía, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, consideró que "la licitación implica una continuidad en la intención del Tesoro de armar una curva de papeles en pesos de tasa fija, los que pretende utilizar para canalizar liquidez bancaria hoy en pases pasivos del BCRA".

Por su parte, la consultora Outlier afirmó que "la licitación manda un par de señales interesantes por el lado de la gestión de la tasa de interés en pesos, que muestran que el tándem BCRA/MECON pareciera encarar una etapa menos agresiva, que implicaría que el proceso de licuación estaría próximo a su fin". Y resaltó que "en cuanto a una nueva migración de liquidez bancaria, está claro que ese objetivo sigue intacto, aunque parece perseguirse con una menor agresividad. Actualmente, 33% de los $24 billones de pases están en manos privadas, que fueron las que más migraron en la anterior licitación", resaltó.

Asimismo, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, dijo que "el Gobierno está trabajando en la desindexación de la economía, y por eso no incluye deuda CER" en la licitación. Y acotó: "Ofrecen tasa fija mínima "para incentivar a los bancos a entrar y canjear pases por LECAPS".

En ese sentido, Mauro Carrizo Financial Advisor de Cocos Capital, alegó que "la deuda a tasa fija para el gobierno es más fácil de pagar que la deuda indexada". "Cuando las cosas no venían bien, la deuda indexada era la más demandada, ya que no había un sendero claro de nominalidad. Hoy por hoy, ese escenario cambió y la demanda de deuda a tasa fija, al menos de corto plazo, está, obviamente, que acá hay que aclarar que hay un cepo en el medio. Lo que busca el gobierno es llevar la nominalidad de todo cerca del 2%, está en el camino, pero se viene un semestre difícil con la volatilidad bastante alta como se viene viendo en estos últimos días de mayo", reflexionó.

Deuda en pesos: ¿qué expectativas tienen los analistas?

En la anterior licitación, el Tesoro colocó $11,7 billones, con lo cual obtuvo un amplio financiamiento neto por $8,63 billones. Los analistas prevén que en esta subasta también habrá gran demanda.

Franco sostuvo que "sin vencimientos relevantes en el corto plazo, la licitación será una prueba para el Tesoro luego de una semana en la que tuvo lugar importante volatilidad en las cotizaciones de los tipos de cambio alternativos". El experto consideró que "garantizar TEM mínima para la Lecap corta servirá como incentivo a que se continúe canalizando liquidez bancaria desde pases del BCRA hacia títulos del Tesoro, en pos de sanear la hoja de balance de la autoridad monetaria".

Analistas prevén que habrá gran demanda de la LECAP que vence en junio que ofrece una tasa mínima mensual de 4,2% El analista financiero Gustavo Ber espera que "más allá del reacomodamiento reciente de los dólares financieros, la demanda volverá a ser muy fuerte" y estimó que " las mayores ofertas se concentrarán en la Lecap más corta, dado que ofrece un premio en la tasa mínima al ubicarse por encima de mercado".

A su vez, Juan Truffa, director de Outlier, estimó que "como las LECAPS fueron excluidas de los límites de exposición al Tesoro, entendemos que va a haber migración (de la liquidez bancaria) aunque quizás no tan fuerte como la vez anterior".

El economista Federico Glustein también cree que habrá un buen resultado porque "la LECAP de vencimiento más corto aportará una tasa de 4,2%; los inversores irán a buscar este instrumento contra los rendimientos del 3,84%" en el mercado secundario. Y aseveró que "hoy las Lecap con esa tasa son los instrumentos más atractivos que tiene el Tesoro, dado que la inflación se desacelera y el tipo de cambio quedará fijo según las autoridades".

En la sociedad de Bolsa Cohen también auguran que "dado el incentivo de los bancos a desarmar pases pasivos para ingresar a esta licitación, esperamos que el Tesoro logre adjudicar el monto máximo total de $3,5 billones".

Por su parte, Siaba Serrate subrayó que "la letra de junio tendrá un precio máximo equivalente a tasa efectiva mensual de 4,2%, que se ubica por encima de las TEM de la curva del cierre ayer (terminaron en el rango de 3,5%/3,9%) por lo que sería lógico que este instrumento vuelva a captar la atención de los bancos y no descartamos un factor de prorrateo. ¿A qué tasa cortarán las nuevas letras? Mirando la curva en el mercado secundario, creemos que deberían cortar a una TEM cercana al 3,8% para situarse en línea a sus pares".