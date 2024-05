El gremio que encabeza Julio Piumato reclama una actualización salarial. El viernes, paro. Si no hay acuerdo, huelga de 36 horas y movilizaciones.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) dispuso un paro nacional de 24 horas para el viernes, en demanda de un aumento salarial correspondiente a abril (que debían cobrar en el transcurso de este mes).

El gremio avisó que, si no hay una respuesta satisfactoria a sus demandas, profundizará el plan de lucha con un nuevo cese de actividades, pero esta vez de 36 horas, para los días 6 y 7 de junio, medida que será acompañada por movilizaciones en las principales ciudades del país.

El secretario General del gremio, Julio Piumato, señaló que "nos vemos en la obligación de retomar las protestas no solo por el reclamo de una suba salarial para abril, sino en demanda de la recuperación del poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023".

Las medidas de fuerza serán acatadas por las 15 regionales de la UEJN, que paralizarán todas las actividades de la Justicia y adelantó que "las manifestaciones que estamos organizando para la semana que viene visualizarán el conflicto en todo el país, con epicentro en los Tribunales porteños, donde expresaremos las exigencias laborales y salariales".

Desde la UEJN remarcaron que este nuevo plan de lucha se decisión después del "banderazo" que se llevó a cabo esta semana bajo la consigna "A la licuadora se le suma la calesita", con motivo de "la penosa noticia de que nuestra recomposición salarial del mes de abril sigue a las vueltas y sin concretarse".

Piumato explicó que "no hay razones para demorar un incremento de nuestros salarios", que depende de la Corte Suprema de la Nación, con aprobación, mediante un cambio de partidas, de la jefatura de Gabinete ahora a cargo de Guillermo Francos. De esta forma, el funcionario tendrá que ponerse al frente de este conflicto para solucionarlo, repitiendo una situación que también se registraba en la gestión de Alberto Fernández.

El titular de la UEJN planteó que "nuestra situación es similar a la que están atravesando los compañeros metalúrgicos, textiles, de la construcción, estatales y de casi todas las actividades, que sufrimos el programa económico que lleva adelante el presidente Javier Milei, ajustando a los jubilados y depreciando los salarios".

Como secretario de Derechos Humanos de la CGT, destacó el accionar de la central obrera que "está ocupando un rol central, contra el DNU la Ley Omnibus y la ahora Ley Bases, que busca entregar la soberanía del país y reinstalar el impuesto a las Ganancias, que tanto costó conseguir porque el salario no es ganancia".

En cuanto a la situación que atraviesa puntualmente la Justicia, Piumato indicó que "a pesar de la ley de autarquía no alcanzan los fondos que entran por la ley. Que entran del Tesoro Nacional y es el 3,5 por ciento de los recursos tributarios y no tributarios". Añadió que "ahora Francos debe tomar cartas en el asunto y solucionar definitivamente este conflicto para no tener que volver recurrentemente a las medidas de fuerza".