En medio de un escenario político complejo, el análisis sobre los últimos acontecimientos en Argentina se centra en dos temas primordiales: el proyecto de ley para recomponer los haberes jubilatorios y el debate en torno a la Ley de Bases, lo cuales fueron analizados por distintos expertos en el programa ¿Qué Hacemos con los Pesos? (A24).

El tratamiento de la ley jubilatoria previo a la aprobación de la Ley de Bases, que aborda cuestiones importantes relacionadas con la estabilidad financiera del país, generó intensos debates entre especialistas. Este movimiento dejó en claro la necesidad de comprender los desafíos que enfrenta el país, así como las prioridades que deben abordarse desde el ámbito político.

El proyecto de ley para recomponer los haberes jubilatorios, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora avanza hacia el Senado, generó intensos debates sobre su impacto y viabilidad. Según el proyecto, se propone una actualización mensual de las jubilaciones en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), junto con una compensación adicional del 8,1% para cubrir la inflación no contemplada en la recomposición anterior. Además, se establece que el haber mínimo sea equivalente al valor de la Canasta Básica Total de un adulto, con ajustes anuales adicionales.

La estabilización económica, condicionada

Este proyecto fue objeto de críticas y reflexiones por parte de los economistas Esteban Domecq, de la consulora Invecq, y Juan Ignacio Abuchdid, presidente del Grupo IEB, durante el programa "¿Qué hacemos con los pesos?". Domecq destacó la complejidad del proceso de estabilización iniciado en diciembre, resaltando la importancia de la Ley de Bases en este contexto. Señaló además que la estabilización está condicionada tanto por factores sociales como políticos, y que esta ley juega un papel fundamental en el ajuste fiscal necesario para la recuperación económica.

El economista socio de Invecq explicó: "Todo el proceso de estabilización de la Argentina empieza en diciembre, que yo lo llamo ese puente en busca de la estabilidad, iba a estar muy condicionado por el frente social y el frente político".

Por su parte, Abuchdid ofreció una visión optimista sobre la situación macroeconómica del país, destacando una tendencia positiva en variables como la reducción del riesgo país y la recomposición de reservas. Sin embargo, advirtió sobre la importancia del respaldo político para garantizar la sostenibilidad del programa económico a largo plazo.

El presidente de Grupo IEB explicó el contexto en el que Javier Milei asumió: "El Gobierno asumió en un escenario muy complicado con un nivel de reservas negativas muy importante y una hiperinflación en puerta", dijo el experto, y agregó: "Veo que estamos en una cara de recuperación de un montón de variables: de compresión del riesgo país, de recomposición de reservas y de reducción de la inflación".

El debate en torno a la Ley de Bases también fue objeto de análisis durante el programa. Se cuestionó la estrategia política detrás del proyecto de ley de haberes jubilatorios, señalando la necesidad de abordar tanto la estabilización económica como las reformas estructurales necesarias para garantizar un crecimiento sostenible.

En este contexto, se destacó la necesidad de abordar los desafíos estructurales que enfrenta Argentina, tanto en el mercado laboral como en el sistema previsional. Domecq señaló la importancia de resolver la informalidad y precariedad laboral, así como la necesidad de reformar el sistema previsional para hacerlo más sostenible a largo plazo.

En cuanto a los jubilados, los analistas coincidieron en que el problema va más allá de simples ajustes económicos. Señalaron la necesidad de abordar problemas estructurales en el mercado laboral y en el sistema previsional, como la alta informalidad y la existencia de más de 200 regímenes de excepción. Sin solucionar estas cuestiones de fondo, cualquier medida de recomposición jubilatoria va a ser insuficiente.

El economista explicó: "El problema es la configuración del sistema provisional, donde de un lado producto de tanta informalidad, el problema del mercado laboral, entran muchos vía moratorias al sistema y del otro lado tenés más de 200 regímenes de excepción: gente que aporta poco, gente que se retira antes, etcétera. Entonces esta combinación de pocos trabajadores activos y muchos beneficiarios pasivos es insostenible".

En este sentido, Domecq explicó que si no se solucionan los problemas de fondo, las actualizaciones para jubilados no alcanza: "Los jubilados van a seguir perdiendo si no se ataca el problema. Tenés el problema del mercado laboral. En Argentina trabajan 21 millones de personas de los cuales 8 trabajan en la informalidad", explicó el integrante de Invecq.

El proyecto de ley para recomponer los haberes jubilatorios obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora avanza hacia el Senado

Tensión por el swap con China

La relación entre Argentina y China fue un tema de tensión en el ámbito económico, especialmente en lo que respecta al swap de monedas entre ambos países. Este acuerdo, que otorga a Argentina una línea de crédito considerable, estuvo en el debate de expertos en materia económica y financiera.

El presidente Milei y su contraparte china, Xi Jinping, fueron protagonistas en este escenario, con desencuentros que demoraron la definición sobre el futuro del swap. Si bien la cancelación no afectaría directamente las reservas netas del Banco Central argentino, economistas advierten sobre la falta de financiamiento externo para hacer frente al pago del tramo correspondiente.

El contexto geopolítico también influyó en esta situación, con una fuerte alineación del gobierno argentino con Estados Unidos, lo que podría generar tensiones con China. Esta alineación geopolítica, combinada con la incertidumbre sobre la renovación del swap, llevó a especulaciones sobre las posibilidades de obtener financiamiento externo para cubrir los compromisos financieros.

En este contexto, durante el programa "¿Qué hacemos con los pesos?" analizaron la suba del Riesgo País, la corrección y toma de ganancia, las reservas del BCRA y la negociación con China. Alejandro Bianchi, asesor de inversiones, destacó una mejora en comparación con el año pasado, señalando una corrección en los pasivos remunerados del Banco Central.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los inversores, reflejada en la fuerte caída de bonos y acciones. A pesar de ello, Bianchi señaló una mejora respecto al año pasado, destacando una corrección en los pasivos remunerados del Banco Central. También mencionó que el nivel actual del riesgo país, aunque es alto, sigue estando por debajo de los 2.000 puntos.

Sin embargo, el escenario sigue siendo desafiante, especialmente con la presión geopolítica entre Argentina, Estados Unidos y China. Esta dinámica provocó tensiones en las negociaciones sobre el swap de monedas con China, lo que aumentó la preocupación en los mercados financieros.

La resolución de las negociaciones con China sobre el swap de monedas será crucial en los próximos meses

Según Bianchi, el mercado está atento a la posibilidad de que el Gobierno argentino busque obtener dólares frescos para cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, la falta de claridad en este sentido ha contribuido a la volatilidad en los mercados financieros, con caídas significativas en acciones y bonos.

En tanto que Domecq destacó la importancia del swap con China en el proceso de saneamiento del balance del Banco Central argentino. "La eventual no renovación del swap chino lo que te hace es volver para atrás. Es una preocupación claramente", explicó el experto.

Y enfatizó la importancia de abordar el tema del swap con China como parte del proceso de saneamiento del balance del Banco Central. Además destacó que este proceso fue gradual y paulatino, señalando cómo, al inicio de la gestión actual, las reservas netas eran negativas, lo que reflejaba una emisión de pesos descontrolada. Para compensar esta situación, se recurrió a la adquisición paulatina de dólares en el mercado cambiario, aún en un contexto de restricciones y recesión económica.

El economista explicó que, en algún momento, será necesario normalizar el régimen de pago de importaciones y flexibilizar el cepo cambiario, lo que requerirá disponer de una base de reservas sólida. Además, señaló que la temporada de cosecha, aunque favorable para el frente cambiario, presenta limitaciones temporales, lo que acentúa la necesidad de abordar la cuestión del swap con China de manera estratégica y prudente. En este sentido, destacó que subestimar este desafío sería un error.

La incertidumbre en torno al swap con China generó preocupaciones entre los expertos financieros, quienes advierten sobre las implicaciones de su cancelación para la estabilidad económica de Argentina. En un contexto de tensiones geopolíticas y desafíos económicos, el Gobierno enfrenta el desafío de encontrar soluciones viables para garantizar el acceso a financiamiento externo y mantener la estabilidad financiera en el país.

La resolución de las negociaciones con China sobre el swap de monedas será crucial en los próximos meses, ya que tendrá un impacto directo en las reservas del Banco Central y en la confianza de los inversores.