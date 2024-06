Uno de los principales bancos de Wall Street le estaba dando los últimos detalles al informe que, en las próximas horas, llegará a sus clientes. El foco de los analistas está puesto en el escenario fiscal, tras el rechazo del paquete fiscal en el Senado. ¿Podrá Diputados insistir con la media sanción que reimplanta el impuesto a las Ganancias?

El agujero fiscal que dejó la aprobación en la Cámara alta llamó la atención de los financistas. ¿Cuál fue la razón por la cual los senadores -representantes de los gobernadores- le dieron la espalda a la vuelta de Ganancias para la cuarta categoría?

Inversores de Wall Street, pendientes de la Ley de Bases

A simple vista, no se comprende la decisión de los mandatarios del interior, tan necesitados de fondos automáticos, sin que dependa de la lapicera de Javier Milei.

Lo cierto es que si Diputados no revierte la votación en el Senado en relación al paquete fiscal, entonces el Gobierno no tendrá margen para quitar el impuesto PAIS, que hasta ahora fue la llave para el equilibrio de las cuentas públicas.

Ya lo dijo el Presidente: "Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal", aseguró para dar una señal clara a los mercados.

Impuesto PAIS o impuesto a las Ganancias: el dilema del Gobierno

"El proyecto de Diputados hubiera representado +0,3% del PIB en materia de ingresos este año, haciendo que el costo fiscal sea alto en caso de que este fallo no sea revisado por Diputados", refirió el último informe de Orlando Ferreres & Asociados.

El Senado aprobó la Ley de Bases, pero rechazó el capitúlo completo que buscaba restituir el impuesto a las Ganancias.

Se trata de fondos que el Gobierno no podría sustituir a menos que mantenga el impuesto PAIS. Luis Caputo prometió disminuir diez puntos la alícuota cuando salga la Ley de Bases. ¿Podrá cumplir si Diputados mantiene el bloqueo al paquete fiscal? Difícil.

El problema es que ese gravamen es el más distorsivo, pero además tiene vencimiento no más allá de fin de año. ¿Alguien piensa que podría continuar, si se tiene en cuenta que al Gobierno le cuesta sacar su propio -y modesto- paquete impositivo?

¿Qué pasará con la nueva fórmula para aumentar jubilaciones?

Esta semana tendrá otro condimento político: el tratamiento en el Senado de la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones aprobada hace algunos días en la Cámara baja. Ahí sí con una mayoría especial, las dos terceras partes de los diputados.

Milei ya adelantó que vetaría la ley, en caso de sancionarse. "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos", advirtió en su momento Milei, tras la media sanción en Diputados.

Una decisión así, no caben dudas, provocaría una crisis política. Una ruptura entre el Presidente y la mayoría parlamentaria.

Eso sí, Milei podrá apelar a la historia. Hace una década, Cristina Kirchner también utilizó el poder de veto cuando el Congreso sancionó una ley para que la jubilación mínima se ajuste al 82% móvil del salario mínimo.

Javier Milei hace buena letra para persuadir al FMI

Milei y Kristalina Georgieva volvieron a juntarse antes del fin de semana en Italia, durante la cumbre del G7.

La clave ya la dio Luis Caputo: de acá al final del invierno, el Gobierno y el Fondo van a negociar un nuevo acuerdo que incluya un desembolso adicional del organismo, que permita un refuerzo de las reservas.

No será una negociación fácil, admitieron fuentes cercanas al Fondo. El organismo no quiere elevar la exposición a la Argentina -su mayor deudor- pero, en simultáneo, el staff del organismo no descarta enviar una señal concreta al Presidente.

Una especie de gesto por el ajuste que viene llevando a cabo. Además, Milei le acaba de comentar a Georgieva que dio un paso adelante en su objetivo de bajar la inflación y volver a la senda del crecimiento, tras la aprobación de la Ley Bases.

El Fondo Monetario es renuente a dar más dinero a la Argentina mientras se mantenga el cepo. Eso parece claro.

A lo sumo, los funcionarios del organismo podrían avalar la permanencia del dólar "blend" (equivalente a la cotización del 80% oficial y 20% CCL) hasta fin de año para evitar una suba de la brecha.

Crisis argentina: las 5 claves para Wall Street

Un informe de Goldman Sachs divulgado antes del fin de semana pone sobre relieve las cinco claves que seguirán, de acá en más, los analistas: