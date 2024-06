El Banco Central registró en junio la racha vendedora más extensa de la administración de Javier Milei en el mercado cambiario, en un escenario de menor oferta de los exportadores y más demanda de divisas de importadores. Y los días que logró comprar, fue por muy magros montos. Ese es uno de los factores que en los últimos días puso nervioso al mercado, generó un rebote del riesgo país que llegó al borde de 1.600 puntos, y mayor volatilidad en los dólares paralelos.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado en su cuenta de la red social X, el martes previo a la sanción de la Ley Bases en Senadores, "la baja del impuesto PAIS no viene asociada a ninguna devaluación". Y es que el funcionario había afirmado días atrás en una entrevista que "si se aprueba la Ley de Bases, vamos a retrotraer la suba del impuesto PAIS del 17,5% a 7,5%".

Caputo también aseveró a través de X que "tampoco se tocará el 80/20", el dólar blend que permite a exportadores liquidar el 20% a valor del CCL "ni el crawling de 2 por ciento mensual", el nivel de depreciación del peso en el mercado oficial.

Pero los analistas auguran que, en ese caso, habrá mayores dificultades para acumular reservas en los próximos meses, lo que hará más costoso abrir el cepo. En medio de la inestabilidad cambiaria, un aspecto positivo es que se logró renovar el swap con China, lo cual evita una mayor presión sobre las alicaídas reservas.

Reservas: las causas de las magras compras del BCRA

El BCRA registró el miércoles pasado un saldo neto comprador de u$s24 millones, con lo cual cortó una racha vendedora de tres ruedas seguidas, la más extensa desde que asumió Milei. Pero en junio las compras siguen sin remontar, pese a que estamos aún en la temporada alta de liquidación por la cosecha gruesa. Y hay varias causas.

En ese sentido, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, comentó a iProfesional que "hubo ruido" en alusión a la incertidumbre política por la Ley de Bases y por eso "hubo menos negocios y la cantidad de dólares liquidados en el mercado bajó".

"Cuando se observa en forma sectorial, ves que no es culpa del agro, que sostuvo la liquidación, sino que la diferencia está en que algunos exportadores no agrícolas dejaron de liquidar, quizás por el ruido (político) que hay, y a eso se suma la demanda estacional, en general en estos meses hay que pagar cosas energéticas", señaló.

En sintonía, la consultora Outlier sostuvo que "se observa desde la segunda mitad de mayo una reducción de la oferta del resto de los sectores y una baja aún más marcada de la participación del Banco Central en el mercado oficial. Todo indica que hay más demanda privada en ambos segmentos, y que cuestiones posiblemente estacionales están afectando la oferta neta de divisas del resto de los sectores exportadores".

Por su parte, los analistas de PPI consideran que tras la última baja de tasas de interés, "los productores estarían postergando la venta de sus stocks a los exportadores ante un costo de apalancamiento bajo, una mayor brecha cambiaria, y la expectativa de suba de los precios de los commodities".

Un análisis Aurum Valores aludió a la "falta de incentivos a liquidar". Y explicó que con "tasas de interés en pesos cada vez más bajas, el incentivo para mantenerse en dólares (con un ritmo de devaluación del 2% mensual) es muy fuerte, dado que el diferencial de tasa por mantenerse en pesos (prima por riesgo) arroja un rendimiento menor al 1% mensual".

"Hay desincentivos a mantenerse en pesos, incentivo a tomar deuda en pesos y postergar liquidación de divisas también por diferencial de tasas, y percepción de atraso cambiario. Es lógico esperar una menor liquidación de divisas en el mercado oficial", juzgó.

A su vez, Adrián Rozanski, director de la consultora 1816, afirmó en una charla virtual organizada por el fondo de inversión MegaQM que el rebote de la brecha cambiaria coincide con el último movimiento de baja tasas". Y remarcó que "con la disparada de la brecha el BCRA dejó de comprar dólares".

Para los analistas, la última baja de tasas desincentiva la liquidación de exportadores

En ese marco, el especialista también resaltó que "en los últimos 20 días, más que una caída significativa en el ritmo de liquidación del agro parece haber una caída significativa en el ritmo de liquidación de otros exportadores, pero lo que sí uno ve con mucha contundencia es que lo que perdió fuerza es la generación de préstamos en dólares en el sistema financiero local que era un motorcito de compra de divisas del BCRA".

"Lo que se había visto con fuerza a partir de marzo, en abril, y en la primera quincena de mayo es que habían empezado a crecer fuerte los préstamos en dólares en el sistema financiero local, es decir, la gente estaba volviendo a confiar en los bancos depositando dólares en los bancos. Los bancos ya no tenían tanto miedo a una corrida, entonces estaban dispuestos a prestar esos dólares. Esos dólares los toma un exportador, que no necesariamente tiene que ser del agro, y los liquidaba en el mercado de cambios. Y esos dólares los compraba el BCRA", explicó.

Pero recalcó que eso "hace 15 días dejó de traccionar. Se estancó el stock de préstamos en dólares en el sistema financiero local, lo cual se explica en que quedó muy chica la diferencia entre la tasa overnight de pesos, que es 2,60 y la tasa de crawling. Esa última baja de tasas desincentivó la liquidación".

Prevén más dificultades si baja el impuesto PAIS y sigue el dólar blend

La desaceleración en el ritmo de compras del BCRA en junio encendió una luz amarilla pensando en lo que puede venir en el tercer trimestre en el cual la entidad monetaria suele desacumular reservas al desaparecer la oferta masiva del agro y a la vez ser el periodo de estacionalidad de las cantidades importadas.

Asimismo, las declaraciones de Caputo asegurando que la baja del impuesto PAIS no viene asociada a una devaluación, que se mantendrá el crawling peg de 2% mensual, y dando a entender que continuará el dólar blend 80-20, para los analistas es una señal contraria a la dirección de avanzar en el proceso de acumulación de reservas.

Al respecto, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, auguró que "si bajan el impuesto PAIS sin corregir el atraso, menos reservas van a conseguir". Y fundamentó: "Para un importador el dólar que tiene que pagar está incrementado por el 17,5% de ese impuesto, si lo sacan sin ajustar el dólar, se abarata el precio del dólar para importar".

Analistas advierten que bajar impuesto PAIS sin ajustar el crawling, y mantener dólar blend, dificultará acumular reservas en segundo semestre

Asimismo, el economista cuestionó una eventual extensión del dólar blend, que en principio se preveía que se eliminara a fin de junio, según figuraba en el staff report del FMI en el marco de la séptima revisión de metas en marzo. Si desde agosto, que es un desierto de liquidaciones, profundizamos el atraso cambiario y se mantiene el dólar blend, va a ser muy arduo conseguir mejorar el activo del BCRA. Permanecer en la lógica que plantea Caputo va a generar muchas dificultades", vaticinó.

De igual mirada, Menescaldi concordó en que bajar el Impuesto PAIS 10 puntos sin corregir el atraso va a dificultar acumular más reservas "porque, en principio, estás reduciendo el costo de las importaciones, con lo cual, sería más barato sacarle dólares al BCRA" y fomentará mayor demanda.

Asimismo, el analista planteó que "Caputo dio a entender que el blend y el 2% lo va a seguir sosteniendo, y con eso lo que está buscando es consolidar la desinflación". Y juzgó: "La contracara del 80/20 y del crawling de 2% es mantener el tipo de cambio financiero lo más tranquilo posible, y, por otro lado, que la inflación tenga un ancla cambiaria que es la apreciación del tipo de cambio real. Son decisiones de política, Para mí no es la mejor".

Y es que esgrimió que "este esquema del dólar blend implicó que dejaste casi u$s9.000 millones en el mercado, que los podrías haber comprado el BCRA" para reforzar reservas. Y subrayó que "es el mismo monto que destinó Sergio Massa en octubre de 2023 para controlar el dólar financiero"

"Hacia adelante, por estacionalidad, ya no hay tanto saldo positivo (de compras), lo que va a implicar que vas a perder reservas", y si "también hay una parte que perdés porque hay una porción que dejas en el dólar financiero, no luce como la mejor opción en términos de política económica; yo preferiría robustecer las reservas del BCRA antes que sostener la brecha baja".

"Son decisiones de política económica. Y va a costar mucho más salir del cepo. Vas a extender en el tiempo la posibilidad de salir del cepo y normalizar un poco más la economía", advirtió.

La sanción de la Ley de Bases es una condición necesaria pero no suficiente para acumular reservas, según analistas

Por su parte, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, especuló que "es lo que tiene que decir ahora (Caputo), pero si se avanza, como también dijo, con un nuevo acuerdo con el FMI, una de las condiciones va a ser terminar con el régimen del 80/20".

"La acumulación de reservas dependerá de lo que surja del entramado regulatorio tras la Ley de Bases y el paquete fiscal y de la forma en que se abra el cepo. También si hay ingreso de capitales por otros motivos (ej, mayores desembolsos del FMI)", argumentó. Pero acotó que "sin estos cambios, acumular reservas en el segundo semestre va a ser complicado".

Al respecto, Menescaldi evaluó que la sanción de la Ley de Bases "es necesaria pero no suficiente" para acumular reservas. "Puede ayudar si es que están planeando de acumular reservas con flujos financieros que vengan. Seguro si no está la ley no van a acumular, pero con esto solo no alcanza", concluyó.