Tras la aprobación del directorio del FMI de la octava revisión de metas del programa con Argentina, el gobierno busca negociar un nuevo acuerdo con el organismo internacional que espera que incluya fondos frescos para facilitar la salida del cepo. Sin embargo, los analistas no ven posible tener un nuevo acuerdo con el FMI en el corto plazo, y también se muestran escépticos sobre la posibilidad de conseguir un desembolso inicial de u$s15.000 millones destinado a abrir el cepo.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo hace unas semanas que "las negociaciones con el FMI comenzaron a principios de la semana pasada y lo que vamos a plantear, a diferencia de lo que se venía haciendo en la Argentina, es un plan de largo plazo donde podamos especificar las diferentes metas que vamos a ir teniendo" .

El inicio de las negociaciones se da luego de que el directorio del FMI aprobó las metas de la octava revisión y dio luz verde a un desembolso de u$s800 millones que ingresó a las arcas del BCRA, por lo cual el stock de reservas brutas internacionales había quedado en ese momento cerca de los u$s30.000 millones.

Con la llegada del desembolso, la renovación del swap con China, y la aprobación de la Ley de Bases en el senado, en el mercado ven que se inicia una nueva etapa en el segundo semestre con muchos desafíos, entre ellos, la salida del cepo, para lo cual es indispensable contar con un importante stock de reservas internacionales. Según la consultora FMyA: "Hoy el único que puede aportar eso es el FMI".

Asimismo, la consultora Outlier indicó que en el cronograma de los desembolsos hasta 2027 se puede ver que "los vencimientos por delante son muy inferiores a lo sucedido en el primer semestre, pero el flujo neto, que es lo que importa, es significativamente superior".

"De allí la necesidad de negociar un nuevo acuerdo una vez cerrado el stand By 2018, para poder afrontar los pagos del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) 2022. Aún sin pagos de capital en 2025, el flujo neto es negativo en más de u$s3.000 millones producto de los intereses y comisiones asociadas al EFF 2022", aseguró.

Caputo dijo que un nuevo acuerdo con el FMI puede llevar tiempo y eventualmente que llegue plata nueva

¿Es posible en el corto plazo un nuevo programa con el FMI?

El ministro de Economía, Luis Caputo, al disertar días atrás en un encuentro organizado por la Fundación Libertad y Progreso sostuvo que se está empezando a negociar con el FMI un nuevo programa que "llevará un tiempo" y enfatizó: "Que eventualmente llegue plata nueva"

Sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo programa en el corto plazo, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Vision, explicó que armar un nuevo programa "tarda mínimo 3 meses: demora bastante porque hay que fijar metas, tenes que aprobar la revisión técnica, y luego va al directorio". "Salvo -dijo- que pase como ocurrió en la época de Macri donde el presidente acordó directamente con el presidente de Estados Unidos, con eso tuvimos la venia para que rápidamente se llegue a un acuerdo y nos den la plata".

Sin embargo, el economista duda de que esa situación se repita: "Que el gobierno de Biden ayude a dar un adelanto lo veo complicado teniendo en cuenta el feeling que tiene Milei con Trump" en un contexto donde hay elecciones en Estados Unidos noviembre y recién el 20 de enero de 2015 asumirá el presidente electo.

A su vez, Eliana Scialabba, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI) juzgó que "las chances de cerrar un nuevo acuerdo son mínimas en el mediano plazo". Y evaluó: "En materia de ajuste fiscal el gobierno ya le mostró al FMI que puede ser estricto. Sumado a eso, la aprobación de la Ley Bases, que aún le falta el broche en Diputados, es un gesto importante de viabilidad política para mantener ese ajuste en el tiempo. Sin embargo, las exigencias del FMI en cuanto a la política cambiaria es lo que está obstruyendo las chances de un nuevo acuerdo", evaluó.

En ese sentido, la analista subrayó que "el FMI está pidiendo un tipo de cambio único, el fin del dólar blend y, por ende, una devaluación", y consideró que "aunque el gobierno pretenda lo mismo, no coinciden en los tiempos". Y añadió que "si tenemos en cuenta que el año que viene hay elecciones, lo más probable es que el FMI sea el que postergue un hipotético acuerdo por lo menos para post legislativas".

Por su parte, la economista Natalia Motyl estimó que "el acuerdo, en caso de darse, se concretaría más hacia el segundo semestre del 2025". Y argumentó: "El FMI buscará que Argentina consolide las cuentas fiscales a lo largo del 2025, muestre una recuperación de la actividad económica y logre cierto consenso en el Congreso".

Milei estuvo la semana pasada con la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva en el marco de la cumbre del G7 en Italia

"Aunque se ha avanzado bastante en estos tres aspectos en los primeros seis meses de gestión, todavía hay que analizar si estos avances son sostenibles a largo plazo. Argentina no cumple con las condiciones necesarias para llegar a un nuevo acuerdo con FMI. Para cerrarlo, el organismo pedirá tanto un consenso en el Congreso como equilibrio en las cuentas fiscales, además de acumular reservas", aseveró.

De igual mirada, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, opinó que "un acuerdo va a ser después de la próxima elección (legislativa) de Argentina; para mí primero hay que seguir consolidando la economía, y el balance del BCRA". Y es que especuló que "probablemente el FMI para concretar un nuevo acuerdo va a pedir devaluar, terminar de corregir el tipo de cambio porque hoy está apreciado, va a poner ciertas condicionalidades que el gobierno no las va a aceptar" ahora.

En cambio, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas cree que las chances de llegar a un nuevo acuerdo "son altas, porque es el deseo de las dos partes". Y destacó: "en general son algunos meses de discusiones, pero podría ser mucho menor el plazo y relativamente rápido, si hay acuerdo en las políticas, algo que parece bastante claro, más allá de algunas diferencias en la definición y diseño del mercado de cambios".

Por su parte, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, proyectó que "podría ser en el corto plazo, que se negocie este año, y entrar en vigencia a principios de 2025". Resaltó que "gobierno fijó sus metas recontra ultra restrictivas antes de ir al FMI, y en términos de reformas estructurales, la propuesta era todo lo que el mundo piensa que Argentina tiene que hacer para ser un país normal", pero "esa parte no depende del gobierno y es lo que monitorea ahora el FMI, porque depende del Congreso, ya que esas reformas hay que habilitarlas en su gran mayoría por leyes".

Apertura del cepo: ¿podrá Luis Caputo conseguir u$s15.000 millones?

Milei dijo en algunas oportunidades que para poder abrir el cepo se necesitan u$s15.000 millones. Si bien el BCRA acumula compras netas superiores a los u$s17.400 millones, entre mediados de mayo y junio se ralentizó el ritmo comprador,y las reservas netas, bajo metodología internacional del FMI, siguen en terreno negativo. Y los economistas advierten que en el segundo semestre del año será más difícil acumular reservas.

En este contexto, los analistas creen que el FMI, en el marco de un nuevo programa, podría aportar algo de dinero fresco, pero por un monto bastante inferior a u$s15.000 millones, porque Argentina ya es el principal deudor del organismo, y con la exigencia de reformas.

Analistas no ven chances de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI en el corto plazo

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, estimó en declaraciones radiales que el FMI podría desembolsar fondos frescos en un rango de entre u$s8.000 y u$S10.000 millones, y opinó que "que el gobierno argentino debería pelear por eso".

Motyl proyectó que "en el mejor de los escenarios, Argentina podría recibir alrededor de u$s10.000 millones de dólares pero para engrosar las reservas del BCRA, no para eliminar el control de cambios". Aunque recalcó que el fin de esos recursos sería distinto al que busca el gobierno: "No creo que el FMI tenga en su agenda prestar dinero para solucionar el problema cambiario y eliminar el control de cambios"-

Por su parte, Menescaldi calculó que "el monto que te va a dar el FMI no va a ser mucho, puede rondar entre u$s4.000 y u$s5.000 millones". En tanto, Abram prevé que "puede ser que nos den algo de plata para reforzar las reservas del BCRA pero no va a ser mucha plata, serán u$s1.000 o u$s 2.000 millones, lo más probable es que nos den la plata para que les pagamos lo del actual acuerdo, que se refinancie.

El analista financiero Christian Buteler también desestimó la probabilidad de que el FMI desembolse fondos frescos por un monto elevado: "No creo que haya nuevos fondos en forma importante, no veo al FMI desembolsando ni u$s10.000 ni u$s15.000 millones, porque ya le prestaron mucho a Argentina, es su principal deudor, el país todavía está en un estado de extrema volatilidad y debilidad, y mucho menos si se lo pedís para liberar el cepo, porque el FMI no presta para que lo gastes en intervenir en el tipo de cambio", fundamentó. Y recordó que, por esa misma razón, renunció Caputo en septiembre de 2018 a la presidencia del BCRA.

Scialabba coincidió en que "en línea con las exigencias del FMI, no visualizo un desembolso de esas características, por lo menos no este año". Y subrayó: "De acá al año que viene el escenario puede ser diferente. En condiciones más ordenadas el FMI podría otorgar tranquilamente una suma cercana a u$s10.000 millones. Pero hay que tener en cuenta también el historial argentino con la institución crediticia. Los compromisos de la deuda durante los próximos años con el FMI son muy grandes como para seguir aumentandolos".

Por su parte, en Aurum Valores plantearon: "Vemos bastante difícil que haya nuevos desembolsos del FMI considerando la divergencia entre lo que se señala en la revisión respecto a lapolítica cambiaria y monetaria y el discurso del gobierno en estos temas.Entre estas divergencias destacamos lo que sería el incumplimiento del compromiso de abandonar el dólar Blend a fin de junio, la importancia que el FMI le da a la tasa real positiva de corto plazo (no solo Lecaps sino el énfasis puesto en la de pases o tasa overnight), el incipiente atraso cambiario que se señala habría comenzado a partir de abril". Y afirmaron que "si el gobierno pretende nuevos desembolsos todos estos puntos deberían ser abordados previamente a ese posible nuevo acuerdo".