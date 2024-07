El economista Juan Carlos de Pablo dijo que no ve mal las minidevaluaciones del 2% mensual del dólar oficial, a pesar del aumento de la brecha cambiaria con respecto a los financieros y el blue desde mayo, porque el Banco Central no está vendiendo dólar futuro con esa proyección y que hay que manejarse con la presunción de que no va a haber una devaluación más brusca.

"Sigo insistiendo en que hay que tomar todas las decisiones sobre la base de que no hay un salto devaluatorio. El señor Bausili no tiene apuro para sacar el cepo. Deberíamos preocuparnos si vemos al Banco Central vendiendo u$s230 millones de dólares por día", señaló de Pablo en una charla con clientes de la empresa Planexware.

Dólar: por qué la devaluación del 2% mensual no es un problema

Según su opinión, igualmente el 2% de crawling peg "no es tablita", es decir que "un día te lo pueden cambiar". "La devaluación del 2% mensual sería un problema si el Banco Central estuviera vendiendo dólar futuro a la cotización de hoy más 2% acumulativo a agosto o septiembre. Ahí sí estaría preocupado", afirmó

Más allá de esto, dijo que es un hecho que "se ha revalorizado el peso" y que "los uruguayos han dejado de venir". "Hablar de atraso cambiario es un calificativo. Lo otro es un hecho. El tema es la revalorización del peso. El problema serio que tiene cualquier productor es que no tiene un buen abogado. Las importaciones tienen mejor abogado. No espero igual que se resuelva con salto devaluatorio porque lleva la inflación al 20% y ahí tienen que hacer las valijas", indicó.

Por otro lado, dijo que la política economía es sencilla: no hay plata. "El presidente de la nación está totalmente consciente de que no tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senadores. El otro día estaba en un panel con Carlos Ruckauf y dijo que, aunque le vaya muy bien a Milei, solo puede duplicar senadores de 8 a 16 y ser primera minoría en diputados. Moraleja: sigue limitado y eso explica por qué desde lo instrumental hecha mano a lo que puede", apuntó.

De acuerdo con de Pablo, la política fiscal es el centro y la política monetaria es un subproducto de la política fiscal. "La historia dice que cuando otros presidentes se asustaron mucho tuvieron equilibrio fiscal, pero lo de Milei es distinto. Lo lleva en la sangre porque no tiene alternativa. Después tiene el DNU en funciones y lo que quedó de la Ley de Bases", cerró.