El economista, uno de los más escuchados por el Presidente, sobre el "estilo" de Javier Milei como mandatario y defendió el slogan "no hay plata"

Hace unos meses, el periodista Ezequiel Burgo recibió un email titulado "Propuesta indecente". El remitente era Juan Carlos De Pablo, reconocido economista argentino. Penguin Random House, la editorial, había invitado a De Pablo a escribir un nuevo libro, pero por razones familiares, él no quería hacerlo solo.

Buscó entonces un coautor, alguien a quien leía todos los fines de semana en el diario Clarín: Ezequiel Burgo. Aunque estaba a punto de salir de vacaciones, Burgo aceptó inmediatamente la propuesta. Así, comenzaron a trabajar en "La cocina de la política económica argentina. De Frondizi a Milei", libro que fue el eje de una extensa entrevista en el programa "Comunidad de Negocios" por LN+.

El libro surge a partir de los primeros 100 días del presidente Javier Milei, quien ocupa uno de los capítulos finales. En el Día del Padre, el presidente envió un saludo formal a De Pablo, mientras Burgo recordó a su fallecido padre, Darío Burgo, en la dedicatoria inicial del libro. De Pablo dedicó el libro a Henry Kissinger, destacando lo que aprendió de él.

La entrevista televisiva fue un momento lleno de anécdotas y análisis profundo sobre la realidad económica de Argentina. De Pablo envió un mensaje al gobierno de Milei, resaltando los resultados económicos obtenidos durante los primeros seis meses de gestión, producto de un programa de ajuste fuerte. Destacó el esfuerzo de la sociedad en este período, subrayando que muchas personas deben esforzarse considerablemente para llegar a fin de mes.

En su diálogo con José Del Rio en LN+, De Pablo enfatizó la importancia de no relajar las medidas económicas adoptadas: "Si hoy aflojan, la tasa de inflación se va a 20 y todo el sacrificio de los primeros seis meses se tirará a la basura. Eso sería imperdonable", advirtió.

El estilo de liderazgo de Milei

Durante la entrevista, se discutió también el estilo de liderazgo de Milei. De Pablo señaló que pedirle a Milei que cambie su estilo es como pedirle a él mismo que use corbata, algo que no hará. Describió a Milei como un líder transparente, afirmando que "no está loco". Cuando Milei habla de vetar cualquier proyecto que ponga en peligro el equilibrio fiscal, es una definición clara que debe ser escuchada.

El libro también compara la situación actual con monólogos históricos de Tato Bores, resaltando los vaivenes económicos de Argentina. Burgo subrayó la particularidad de tener por primera vez a un economista como presidente, algo ya visto en países como Gran Bretaña, Francia y Perú.

Críticas a periodistas y economistas

De Pablo no escatimó críticas hacia periodistas y economistas. Señaló que los periodistas se obsesionan con el devenir del dólar y el minuto a minuto, mientras que los economistas critican desde la tribuna, alejados de la complejidad del poder. Recordó cómo fue la última salida del cepo y sostuvo que Milei no tiene ni debe tener prisa por salir de él, como lo hizo Mauricio Macri.

Burgo y De Pablo desarrollaron una amistad durante la producción del libro, lo que permitió un conocimiento profundo mutuo. El libro abarca desde la política de shock de Álvaro Alsogaray bajo Frondizi, el primer plan de estabilización antiinflacionaria de Onganía, hasta el congelamiento de precios de Perón, y muchos otros hitos económicos.

El slogan "No hay plata" y la dolarización

De Pablo defendió el eslogan del oficialismo "no hay plata". Explicó que, incluso si el FMI le diera a Milei 30 mil millones de dólares, el problema de la falta de recursos persistiría. "La frase ‘no hay plata’ es simple y deben creerla. Milei no tiene instrumentos", afirmó.

En cuanto a la salida del cepo, De Pablo opinó que no es prioritario. Explicó que sacar el cepo no debe ser una prioridad inmediata. La misma postura tiene respecto al plan de dolarización del oficialismo. "Lo prioritario es la política económica", insistió. Argumentó que actualmente, el sistema bimonetario funciona adecuadamente y no hay necesidad de apresurarse en dolarizar.

Finalmente, al ser consultado por José Del Rio sobre su optimismo respecto al futuro de Argentina, De Pablo señaló que la situación es "dinámica". Explicó que esto no implica un caos, sino que las decisiones se deben tomar considerando varias pequeñas pero significativas variables. Subrayó que el presidente está enfocado en el equilibrio fiscal porque no tiene otra opción y que hay otros temas en los que poner el foco.