Por un paro de 72 horas, las universidades nacionales no reinician las clases

El Frente Sindical de Universidades Nacionales profundizará, desde este lunes, su plan de lucha paralizando las actividades por 72 horas, mientras el jueves y viernes realizará jornadas de clases públicas y "ruidazos". Si no hay respuesta de parte del gobierno a una reapertura de la paritaria nacional que le permita actualizar los salarios, tienen previsto otro cese de tareas por 48 horas para el 20 y 21 de este mes.

Las organizaciones gremiales convocaron a un plenario para el 30 de agosto, que se llevará a cabo en La Pampa. Fuentes gremiales indicaron a iProfesional que, si no se reencauzó el diálogo con el ministerio de Educación, "seguramente se definirá la fecha para una nueva marcha universitaria".

De esta forma, las Universidades no retomarán las clases en el segundo cuatrimestre, en una virtual paralización con los sucesivos paros que, además de la demanda salarial, también rechaza la política de desfinanciación a la educación universitaria nacional.

Cuánto es el salario inicial de un docente universitario

El Frente está conformado por la CONADU Histórica, la CTERA, la CONADU, la FADUN, la UDA, la FATUN y la FAGDUt. En la UBA anunciaron que los docentes de AGD también van a adherir a la huelga de 72 horas y harán clases públicas y otras acciones el resto de la semana para visibilizar el reclamo. Los gremios coincidieron en denunciar que el gobierno no quiere convocar a la paritaria y explicaron que desde diciembre los salarios perdieron más del 54 por ciento frente a la inflación.

La secretaria General de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Ileana Celotto, sostuvo que "el conflicto universitario se vio con más de un millón de personas en la calle el 23 de abril, pero aún no está cerrado, ya que el gobierno sólo entregó una partida para el funcionamiento, pero nada para salarios".

Reveló que "un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, el equivalente en carga horaria a un docente de escuela primaria, cobra 301.015 pesos bruto, mientras que la línea de indigencia en junio fue de 393.319 pesos". Remarcó que "es un escándalo que un docente que está frente a un curso, que se formó para eso, que tiene alumnos a cargos, clases que preparar y exámenes que corregir cobre salarios de indigencia, no podemos permitirlo y por eso paramos en todo el país".

Universidades no reinician las clases: "Renuncian a sus cargos porque tienen salarios de miseria"

Celotto subrayó que "tenemos que salir a luchar porque no podemos permitir tranquilamente que nuestras compañeras y compañeros renuncien porque no pueden continuar dando clases por estos salarios de miseria; por eso decimos: sin salario no hay docentes, sin docentes no hay universidad".

También exigió el restablecimiento del Fondo de Nacional Incentivo Docente (FONID) eliminado por el gobierno de Javier Milei. Destacó que "s la pérdida salarial por la inflación, se le suma la eliminación del Fonid, que afecta a las y los docentes de las escuelas preuniversitarias como el Pellegrini o el Nacional de Buenos Aires".

En tanto, el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero, aseguró que "estamos ante una nueva provocación del gobierno que desvirtúa el ámbito paritario con una decisión unilateral que consolida salarios debajo de la línea de pobreza. No hace más que echar leña al fuego del conflicto".

Docentes universitarios: de cuánto fue la oferta salarial del ministerio de Educación

El gobierno nacional convocó a paritaria nacional y ofertó un 3 por ciento para agosto y un 2 por ciento para septiembre, propuesta que fue rechazada por el Frente Sindical. Al respecto, la secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU, Yamile Socolovsky, sostuvo que "se profundiza la crisis salarial que impacta a todos los cargos iniciales, dejándolos por debajo de la línea de indigencia y a más del 60 por ciento de los cargos universitarios por debajo de la línea de pobreza".

Aseguró que "de esta forma el gobierno demuestra que su verdadera intención es destruir la universidad pública, empobreciendo a sus trabajadoras y trabajadores" y avisó que "esta es una nueva provocación que no merece otra respuesta que intensificar el plan de lucha, de la organización y la movilización y por eso vamos a un nuevo cese de actividades".

CONADU también denunció la violación a la autonomía universitaria que se lleva adelante con la intervención de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, y el no pago de salarios a sus trabajadores desde la asunción de este gobierno