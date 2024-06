En menos de 10 días, los gremios universitarios desplegaron dos paros nacionales. Las medidas de fuerza se decidieron debido a la demora en la respuesta del Gobierno ante el pedido de un aumento salarial para el sector y la falta de presupuesto educativo.

Tras un plenario organizado este viernes, los secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) definieron lanzar un paro nacional para los días 11 y 12 de este mes.

Nuevo paro nacional de docentes universitarios

Las agrupaciones sindicales frenarán la actividad durante 48 horas, pero también decidieron acompañar a la CGT en una movilización al Congreso de la Nación, en rechazo de la Ley de Bases, que intenta aprobar el Gobierno. Será este miércoles a las 9 con el fin de "exigirle a los senadores y las senadoras que voten en contra".

En esta línea, el jueves 13 de junio acompañarán a los docentes de la Universidad Nacional de Las Madres al Palacio Pizzurno a insistir por el pago de los salarios adeudados y convocarán a un nuevo Plenario de Secretarios y Secretarias Generales el próximo viernes 14, con el objetivo de evaluar las medidas realizadas.

En este sentido, Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN, señaló: "Desde la multitudinaria marcha en la que los argentinos se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno". Y añadió: "En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto. Es por eso que convocamos a este paro de 48hs y, en caso de no tener respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza".

Lo cierto es que los docentes universitarios esperaban una respuesta positiva de la gestión Milei este jueves 6 de junio, pero no la recibieron. Según datos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Frente Sindical, los salarios de los docentes perdieron un 40% de poder adquisitivo en lo que va del año.

Este viernes, se reunieron referentes de ADAI, ADUNA, ADOI, ADUC, COAD, FEDUBA , ADUNOBA, ADUFOR, ADUNM, SUDHUR, SIDIUNLAR, ADUNSADA, SIDIUNT, ADULP, ADIUNQ, AGDU, AFUDI, ADUNTREF, ADUNMa y SIDUNCU para evaluar cómo seguir ante la respuesta oficial que no llegó.

Gremios docentes lanzaron otro paro esta semana

El Frente Sindical de Universidades Nacional (FSUN) llevó a cabo el pasado martes y miércoles un cese de actividades por 48 horas, que afectó a las clases de todo el país, ante la falta de respuestas al reclamo de recomposición salarial. La protesta fue impulsada por gremios docentes y no docentes.

Entre las demandas, los sindicatos expresaron su rechazo al ajuste presupuestario del Gobierno, por el que ofrecieron 270 por ciento de aumento de los gastos de funcionamiento a las universidades nacionales y que desactivó las demandas de las autoridades de las casas de altos estudios, pero no así de los trabajadores y trabajadoras.

Fuentes gremiales consultadas por iProfesional relataron que "el escándalo que se desató en Capital Humano por el reparto de los alimentos, virtualmente congeló las negociaciones", aunque advirtieron que "el último encuentro con la ministra Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, repitieron una oferta salarial que ya habíamos rechazado".