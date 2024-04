Bajo el lema "En defensa de la educación pública", la masiva Marcha Universitaria Federal -sobre la que se estima que hay cerca de 150.000 personas-, culminará este martes por la tarde con la lectura de un documento en la Plaza de Mayo, en donde se montó un escenario.

El documento será leído por Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), que nuclea al movimiento estudiantil de la universidad. También estará acompañándola en el escenario Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA); Ricardo Gelpi, rector de la UBA, y Emiliano Yacobitti, vicerrector.

El eje será reclamar más presupuesto, ya que se cuenta con partidas que son las mismas de 2023, pese a los altos índices de inflación que devaluaron la moneda.

A las 18:00 arrancó el acto, con la referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, quien fue la primera en hablar: "Es una marcha pública no partidista", dijo ante la multitud, previo a la lectura del documento conjunto.

"Estamos para repudiar la decisión del presidente Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas. Le decimos que esta es una marcha política, pero no partidista", agregó.

Luego siguió Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz: "Este gobierno compró 24 aviones de combate. No hay plata para la educación, para la salud, para los campesinos, pero hay plata para comprar aviones de combate que el país no necesita. Necesita desarrollo, educación, necesita inversión. Porque la educación es el presente y el futuro de la patria y no vamos a renunciar a eso", dijo.

"Presentamos el pedido de juicio político a Milei. Porque no puede ser que destruya al país. Y esto es grave. Hay algo que es muy importante. Acá no tenemos que pensar igual, la riqueza del pueblo es la diversidad de pensamiento. Para eso es la educación, para generar conciencia crítica de los hombres libres", advirtió.

La movilización comenzó pasado del mediodía de este martes. Desde las 13, integrantes de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires partieron con destino al centro porteño. La Plaza Houssay, donde coinciden las facultades de Economía, Medicina, Farmacia y Bioquímica, fue uno de los puntos de concentración y allí se sumaron agrupaciones provenientes de la Facultad de Derecho.

El grupo de estudiantes, egresados, docentes, rectores y gremialistas comenzó a marchar por avenida Córdoba al grito de "La UBA se defiende" y se acerca a la zona del Congreso.

Como estaba previsto, alumnos, rectores, egresados y gremialistas coparon las inmediaciones del Congreso de la Nación cerca de las 15.30. Desde allí partieron a Plaza de Mayo para leer un documento a las 18 frente a la Casa Rosada.

La iniciativa hizo eco en otros puntos del país, sobre todo en Córdoba, donde movimientos sociales acompañaron a la multitud de universitarios que salieron a marchar en defensa de la Universidad Nacional de Córdoba.

A las 14.30 eran miles de estudiantes universitarios, apoyados en los principales partidos políticos y gremios de la Argentina, se concentran en la Plaza Houssay, ubicada en el límite de los barrios porteños de Balvanera y Recoleta. Se espera que arriben a la Plaza de Mayo, en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, cerca de las 18.

En este marco, usuarios del ramal Tigre de la línea Mitre de trenes reportó demoras en las formaciones y reclaman que están saturadas de pasajeros que se dirigen a la movilización.

La Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria están a cargo del monitoreo de la zona diseñada para movilización y trabajan en coordinación con la Policía de la Ciudad.

La marcha, de acuerdo a la organización, será en defensa de la educación pública y en reclamo por la falta de presupuesto que pone en riesgo la continuidad del funcionamiento de las instituciones.

Hay montado un escenario en la plaza con una bandera Argentina grande con la inscripción "En defensa de la universidad pública", y donde se ubicarán las autoridades de la UBA, rectores de universidades nacionales, alumnos, representantes de docentes y no docentes.

Marcha federal universitaria: quiénes participan del acto

La marcha cuenta con el respaldo de la comunidad docente y estudiantil de las universidades públicas, con la Universidad de Buenos Aires (UBA) a la cabeza, y también de entidades privadas como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Torcuato Di Tella (UTDT) y San Andrés (UdeSA), que anunciaron sus adhesiones.

Referentes políticos de distintos sectores dijeron presente en la marcha, como así también dirigentes sindicales.

Los diputados del bloque de Unión por la Patria se plegaron a la Marcha Universitaria. De esta manera, se sumaron al resto de los dirigentes opositores, entre ellos, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien llegó a la Plaza de Mayo minutos antes de las 17. También participó Sergio Massa, quien arribó al lugar junto a su hijo.

También participaron el secretario general de la CGT Pablo Moyano, el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, y la diputada Margarita Stolbizer, entre otros dirigentes políticos.

El referente de Camioneros se estaba junto a las columnas del gremio y de la CGT, mientras que Lousteau se sumó a las filas de los militantes del radicalismo. Stolbizer, por su parte, marchaba junto a un grupo más reducido por la Plaza del Congreso.

Durante la marcha, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Ricardo Gelpi aseguró que a la Marcha Federal Universitaria concurre "angustiado" y señaló que "nunca hubiera imaginado" tener que reclamar por el presupuesto que le corresponde a la casa de estudios.

"A esta marcha de hoy, en lo personal, uno concurre de forma triste y angustiada, no es una marcha a la que uno va contento. Nunca me hubiese imaginado tener que marchar por un presupuestoque nos corresponde por ley", sostuvo Gelpi.

Marcha universitaria: el operativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron conversaciones para coordinar el operativo que desplegarán de manera conjunta para contener la marcha universitaria.

Cómo serán los cortes de calle por la marcha universitaria.

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Waldo Wolff, conversó con su par de Nación, Patricia Bullrich, sobre la posibilidad de aplicar el protocolo antipiquetes.

Si bien el domingo el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, adelantó que no habrá piquetes ni cortes de calle, en el Gobierno Nacional y en la administración porteña preocupa la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Izquierda y movimientos sociales entre otros espacios que se unirán al reclamo universitario.