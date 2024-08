La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tiene cada vez más incentivos para bajar las tasas de interés. A los malos datos de actividad económica y empleo, ahora se sumaron buenas cifras de inflación, lo que le otorga mayor margen para aflojar la política monetaria, con impacto positivo sobre los mercados emergentes y, por consiguiente, sobre los activos argentinos.

El índice de precios al consumo registró en julio un avance de 0,2% mensual y 2,9% interanual, lo que representa una desaceleración respecto al 3% interanual que marcó en junio y la cifra más baja desde marzo de 2021. Así, se acerca al objetivo de inflación del 2% anual planteó la Fed.

A esta altura, en el mercado no caben dudas de que el banco central estadounidense aplicará un recorte sobre las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria. Lo que se debate es la magnitud de la baja y la forma en lo que hará, ya sea de manera gradual o por tramos.

Hasta ahora, las últimas encuestas señalan que los analistas están divididos: la mitad prevé para la próxima reunión un recorte de 0,50% y la otra mitad espera que sea de 0,25%. Además, de acuerdo con Rava Bursátil, hay que tener en cuenta que el año electoral puede influir sobre las decisiones de política monetaria debido a las propuestas de los candidatos.

Viento a favor para Argentina y Javier Milei

Además del flujo de inversiones que podría impactar positivamente sobre los activos de los mercados emergentes debido a la búsqueda de instrumentos de mayores rendimientos, el recorte de tasas de interés en Estados Unidos podría jugar a favor de la Argentina al momento de refinanciar los vencimientos de deuda del próximo año.

"La baja de las tasas internacionales es crucial para Argentina. Sobre todo, considerando los vencimientos en dólares que deberá afrontar el próximo año. Por el nivel de vencimientos, el balance cambiario en 2025 no cierra y es condición necesaria que el Gobierno recobre el acceso al mercado para refinanciar su deuda o realizar alguna operación de canje", señala Consultatio.

La sociedad de Bolsa sostiene que -en un entorno de tasas de interés más bajas en los mercados internacionales- las operaciones que deberán llevar adelante el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo para enfrentar los vencimientos de deuda en dólares serían "potencialmente más simples".

Además, de acuerdo con el análisis, la debilidad global hizo que las monedas de la región se apreciaran contra el dólar, lo que ayudó a reducir las tensiones cambiarias locales. Hacia el corto plazo, prevé que esto seguirá ayudando a una menor presión sobre el tipo de cambio oficial y, especialmente, sobre la acumulación de reservas del BCRA.

"La notable mejora de las condiciones financieras a nivel global resulta de mucho valor para Argentina, que durante los primeros meses de 2025 deberá enfrentar su 'hora de la verdad', algo que se verá potenciado por el armado de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo año", sostiene Consultatio.

¿Cómo pagará el Gobierno la deuda?

Lo ideal, de acuerdo con los economistas y analistas del mercado, sería que la Argentina logre salir del cepo cambiario, bajar el riesgo país y recobrar el acceso a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los compromisos con los bonistas, que en un contexto en el que las reservas netas del Banco Central se mantienen en terreno negativo.

Por ahora, el mercado descarta que el Gobierno incumpla los pagos y tanto Milei como Caputo han dado varias señales de intención de pago. Todo parece indicar que para completar los montos de los primeros vencimientos de 2025 recurrirían a un "repo", que consiste en un préstamo de corto plazo con una entidad financiera, a la que se le deja un activo como garantía.

"Vemos muy difícil que la Argentina pueda hacer un roll over con las condiciones de hoy. Pero no vemos al Gobierno no pagando la deuda. Va a intentar pagar como sea, con el riesgo país que sea. Va a conseguir los dólares en garantía con un ‘repo’ o cualquier tipo de operación con tal de para pagar la deuda. Lo que preocupa es a qué costo", afirma Rava Bursátil.

El economista Gustavo Ber resalta que, aunque el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos sería positivo para los mercados emergentes a mediano plazo por reducir el costo de financiamiento, la Argentina no podrá aprovechar el beneficio hasta que recupere el acceso a los mercados internacionales de deuda.

"A corto plazo, sólo podría reducir el costo de financiamiento de los ‘repo’ que el Gobierno estaría gestionando para atender los compromisos de deuda del año próximo, a la espera de una reducción del riesgo país que, tras el ordenamiento de la macroeconomía, finalmente posibilite el acceso al financiamiento externo", explica.

Dólares en el Banco Central: cuánto debe y cuánto tiene

El problema de la Argentina para cumplir con los abultados pagos de deuda en dólares que se vienen los próximos años es que, además de no poder refinanciarlos por no contar con acceso a los mercados internacionales de deuda, tampoco cuenta con la cantidad necesaria de reservas en moneda extranjera en las arcas del Banco Central.

Si bien desde el cambio de Gobierno ha habido una notable mejora en las reservas, aún se mantienen negativas en términos netos. Al 10 de diciembre, de acuerdo con los cálculos del mercado, las reservas netas se encontraban negativas por unos u$s11.500 millones y la cifra negativa actual estaría entre u$s5.000 millones y u$s 6.000 millones.

De acuerdo con la consultora 1816, en enero del próximo año el Gobierno deberá pagar aproximadamente u$s4.400 millones por concepto de vencimientos de deuda privada, concentrados principalmente en los bonos de deuda soberana Bonares y Globales, con una leve participación de los Bopreal y títulos de las provincias.

Unos meses después, en julio, le espera un panorama similar: vencen unos u$s4.200 millones, también concentrados principalmente en Bonares y Globales, con una mínima participación de los bonos provinciales. Así, el total de los compromisos para todo 2025 asciende a u$s12.600 millones con los privados, sin contar los pagos a organismos internacionales, como el FMI.