Por aumento de las prepagas, el PAMI recibe más afiliados y el sindicato asegura que "no sobran trabajadores"

El plan motosierra del Gobierno no descansa. Y con la nueva estrella del gabinete, Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en el entorno del presidente Javier Milei sostienen que arrancó la Fase 2, con una serie de reformas en organismos como el PAMI, AFIP, Aduana, ANSES, RTA y Fabricaciones Militares (FM). Desde los gremios temen desde una nueva oleada de despidos hasta el virtual congelamiento salarial.

Quien salió a responder sobre la situación del PAMI fue Rubén Grimaldi -secretario General de la Unión de Trabajadores del Estado (UTERA), organización que nuclea al personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados- asegurando que "hoy en el PAMI no sobra nadie", al tiempo que advirtió que cualquier tipo de cesantías afectará aún más la atención de los jubilados y pensionados.

Remarcó que "no tenemos la cantidad de agentes, personal efectivo, como teníamos en otros momentos en el PAMI", y alertó sobre la saturación de servicios, a raíz de que con la misma cantidad de trabajadores ahora deben responder y atender a nuevos afiliados que se sumaron en los últimos meses.

Personal sobrecargado de tareas: plantean una reestructuración del PAMI

Grimaldi explicó que "hoy tenemos la misma cantidad de personal que en 1993, cuando atendíamos a 2.300.000 afiliados, pero ahora tenemos más de 5.000.000 de afiliados, que mes a mes crece, porque se están pasando al PAMI todos los que tenían una prepaga, obra social o un pequeño servicio de salud, porque no pueden pagar los aumentos que les llega todos los meses".

Indicó que "por eso el personal está sobrecargado de tareas, con lo cual el problema en el PAMI no pasa por el personal, sino porque las autoridades nacionales pongan los recursos necesarios para que podamos atender a los jubilados y pensionados como se debe".

El titular de UTERA tendió un canal de negociación con el gobierno, al apuntar "nos tendríamos que sentar a discutir qué es lo que realmente hace falta y lo que no, porque en el PAMI realmente la gente no sobra" y relató que "hoy seis efectores de salud propios, hospitales en los que en algunos casos no podemos terminar de atender a la cantidad de pacientes que deberíamos, por la falta de recursos humanos".

Por los aumentos de las prepagas, PAMI tiene muchos más afiliados

Reconoció que entre las autoridades del PAMI muchos son funcionarios "que conocen la gestión, por eso no estamos teniendo las dificultades que por ahí tienen otros lugares en el Estado", aunque advirtió que "de todas maneras dependemos mucho de la política". "El día que realmente tenga gestión administrativa y profesional desde el punto de vista médico asistencial, va a funcionar de otra manera", dejando en claro que muchos gerentes y subgerentes son de carrera", plasmó.

En el marco de la desregulación del sistema de salud, Grimaldi planteó que "con los aumentos que se vienen registrando este año, es prácticamente imposible sostener la prepaga, por lo cual está pasando algo curioso en el PAMI: Cada día se suman más afiliados, cuando lo cierto es que muchos jubilados de años no utilizaban los servicios, porque tenían otra cobertura de salud. Hoy tenemos en el Instituto a aquellos que ya no pueden pagar esa pequeña obra social o a quienes los hijos ya no los pueden ayudar".

El dirigente expresó que "estamos en una situación bastante preocupante por la cantidad de prestaciones que estamos teniendo, muy superior a las que teníamos, por ejemplo, el año pasado a esta misma altura; sin dudas, hay saturación de servicios y eso repercute en todo el personal".

Marcada pérdida del poder adquisitivo, que pasa el 20%

Grimaldi también puso la mirada en los salarios del sector, planteando que "estamos perdiendo poder adquisitivo, como todos" y aseguró que "según nuestros cálculos, estamos un 20 por ciento abajo del proceso inflacionario".

Añadió que "se nos presenta un año aún más complicado en materia económica y social ya que los altos niveles de inflación y las medidas que irá adoptando el nuevo gobierno repercutirán directamente en el bolsillo de nuestros compañeros, haciendo cada vez más difícil llegar a fin de mes".

El dirigente expresó que "el PAMI es una causa nacional y lo tenemos que defender con todo, como hacen los compañeros que pertenecen a otros organismos del Estado" y se sinceró, diciendo que "sería hipócrita si no dijera que vamos a tener momentos muy difíciles, y esos momentos los tenemos que atravesar todos los trabajadores y trabajadoras juntos".