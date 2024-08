"No se cambian 100 años de historia y 16 de populismo en seis meses", sostuvo el ministro de Economía, al tiempo que anticipó el IPC de agosto

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que "pasarán varios meses" hasta que la reactivación de la actividad se perciba en los bolsillos de la ciudadanía y anticipó que la inflación seguirá bajando en septiembre, luego que en agosto se mantendrá en torno al 4%.

"Se está poniendo todo verde y muy fuerte, eso es cierto, (en relación con semáforos de actividad que realizan consultoras), pero para que se sienta en la calle van a pasar muchos meses", alertó el jefe del Palacio de Hacienda.

Luis Caputo anticipó cuándo se sentirá la baja de inflación en la calle

El diálogo con el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia, Caputo afirmó que "el rebote arrancó, pero no se cambian 100 años de historia y 16 de populismos en seis meses. Pero si verán frutos de lo que se está haciendo. Hoy ya se empieza a ver".

"Muchos sectores se están recuperando a dos dígitos. Es verdad que lo hace desde un nivel muy bajo y por eso vamos a necesitar tiempo para que se sienta en la calle". Insistió.

Consultado sobre la tendencia inflacionaria, el ministro auguró una caída en septiembre a partir de la baja del Impuesto País, y estimó que en agosto se ubicará en torno al valor del julio, o sea de 4%.

En ese sentido, anticipó que para acentuar la tendencia desinflacionaria para el mes próximo, anunciará "nuevas medidas" esta semana que se complementarán con otras decisiones que se comunicaran entrado el noveno mes del año.

"Yo creo que en septiembre veremos una baja de precios. La reacción de todos los sectores con los que me reuní fue muy buena. Nos hemos juntado con muchas Cámaras que se comprometieron a bajar los precios. Todos entienden que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No sirve el modelo, es especular", sostuvo el ministro.

Caputo enfatizó que "los resultados están convalidando todo lo que hicimos. Por eso la media de los economistas erró en sus proyecciones. Subestimaron el efecto de hacer los deberes. Para mí explicar la causalidad es clave para que la gente y los ciudadanos lo entiendan. A la Argentina le fue mal porque hizo las cosas mal. Hoy Argentina es un muy buen alumno porque hay superávit fiscal, comercial, energético y de cuenta corriente".

Caputo consideró que la sociedad está soportando el ajuste y esperando la recuperación porque "le sacó la ficha" a los gobiernos populistas.

"A mí me sorprende que la gente los haya aguantado durante 16 años. Son mentirosos seriales. La gente aguanta porque les sacó la ficha a ellos. La mayoría de la gente los odia. Ellos fueron una lacra y durante 16 años solo le mintieron a la gente y le robaron", lanzó.

Luego Caputo fue contundente: "el kirchnerismo no vuelve más. Murió. No porque subestimo al kirchnerismo, sino porque no subestimo a la gente".