El ministro de Economía, Luis Caputo, usó la red social X para llevar tranquilidad al mercado y confirmar que cumplirán con las promesas de reducir el Impuesto País desde el mes próximo.

"A partir del lunes 2 de septiembre, la alicuota del Impuesto País para la importación de bienes y fletes se retrotraerá del 17,5% al 7,5%. Prometimos y cumplimos", dijo.

De esta manera, los importadores de productos terminados y aquellos que fabrican en el país con alto porcentaje de material importado, notarán la diferencia, no así quienes tiene producción 100% local, donde hay algo de temor por la invasión de mercadería china.

En este escenario, quienes se preparan para una nueva configuración del mercado son las automotrices, ya que las marcas importadoras tendrán un impacto directo en precio, y las que fabrican a nivel local deberán analizar cómo seguir.

Baja el Impuesto PAÍS: qué pasará con el precio de los autos

Toda media que implique reducir impuestos es positiva para el sector, que tiene una carga del 54% de impuestos. Así, las automotrices reaccionaron con optimismo.

En este marco, cuando se trata de modelos de producción nacional, hay que destacar que los autos tienen componentes locales (lo máximo un 40%) e importados. Sobre esa parte se puede realizar el ajuste, pero luego la mano de obra y los costos de las fábricas son locales, sobre los cuales no se podrán realizar cambios.

De esta forma, se tendrá que analizar qué porcentaje se podrá reducir.

"Si el impuesto baja 10%, no es que los autos bajan 10%. Pero seguramente va a impactar. Es un impuesto que termina distorsionando todo lo que uno importa, sean autos o piezas. No sé en qué cantidad porcentual va a impactar, pero no tengo dudas de que va a terminar impactando a favor de que bajen los precios. Para nosotros no hay mejor noticia de que el impuesto PAIS desaparezca. Si eso repercute en el precio y tenemos un mercado más alto, el PxQ (precio por cantidad) te da mejor. Necesitamos un mercado de autos más alto para producir más, tener mayor sustentabilidad del negocio y que los proveedores y la red de concesionarios trabaje mejor," dijo Martín Zuppi, presidente de Stellantis, hace unos días atrás en el lanzamiento del Peugeot 2008.

Lo mismo adelantó el presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla. "Puede tener un impacto, pero hay que tener en cuenta que hay muchos autos en concesionarios que pagaron esa carga, y si baja, ese porcentaje no se va a trasladar en su totalidad, porque el auto también tiene la mitad de costo de impuestos, mano de obra local, contenido de piezas locales. Igual será un impacto positivo, no inmediato, y luego dependerá de lo que cada marca pueda hacer", dijo Sibilla.

En la industria, un dato que también preocupa, es que la inflación sigue en un promedio de 4% mensual, con los cual los precios se pueden bajar, pero al mes próximo deberán corregirse nuevamente. Es por eso que, en algunos casos, también se analiza dejar algunos modelos al mismo valor, como señal de apoyo al Gobierno bajar el precio de otros, y luego seguir con la misma dinámica porque, porque en dos meses la inflación se comerá nuevamente la rebaja.

¿Qué piensan los importadores?

Para las marcas que importan autos la medida es positiva, aunque en muchos casos, venden en dólar billete y compran con dólares propios, y no están atados al impuesto país por lo cual no tendrán cambios.

"Si bajamos los precios es para ser más competitivos, para tratar de vender más, en este momento que la brecha se amplió y sin el impuesto país estaremos menos competitivos. Además no conseguimos financiación. Lo que realmente nos ayudaría es que se levante el cepo, el resto son todos parches. Hasta que no pase eso estamos viviendo un mercado raro, nosotros y el que lo hace con dólar oficial", dijo un importador.

"De todos modos, toda baja impositiva es positiva. Pero el impuesto interno también sigue siendo un problema grave al igual que los aranceles que pagamos. Las reglas de juego finales todavía no están claras", expresó.