El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó con dureza al kirchnerismo y consideró que a su criterio "no vuelven más". El titular de la cartera de Hacienda cuestionó fuerteente contra el espacio político que gobernó a la Argentina en 16 de los últimos 20 años y los calificó de "lacras", al tiempo que aseguró que "la gente los odia" y los acusó de haberle "robado y mentido" a la sociedad durante años.

Por otra parte, Caputo anticipó además qué cifra esperan en el Gobierno para la inflación de agosto y por qué cree que los precios bajarán en septiembre.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Caputo le respondió sin rodeos al dirigente social Juan Grabois, precandidato presidencial por Unión por la Patria en 2023, quien había expresado que "le molestó" la tolerancia que viene mostrando la sociedad a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno de Javier Milei. Al respecto, el ministro de Economía expresó: "Me sorprende que la gente los haya aguantado 16 años, que haya aguantado mentirosos seriales. La gente aguanta porque les sacó la ficha a ellos, porque como dice el Presidente, la gente los odia".

"La gente aguanta porque se da cuenta que ellos fueron una lacra que durante 16 años lo que hicieron fue mentirle, robarle y entonces ahora están dispuestos a hacer el esfuerzo que se debería haber hecho antes", agregó.

Consultado al respecto, Caputo también explicó por qué no cree que el kirchnerismo pueda regresar al poder. "Creo que no vuelven más, que el kirchnerismo murió. Pero no porque subestimo al kirchnerismo, sino porque no subestimo a la gente. Ahora que la gente entendió, creer que el kirchnerismo puede resurgir, es subestimarla. Creer que esa calaña de gente puede volver es subestimar a la gente".

"La persona que logró desenmascarar la mentira del relato kirchnerista es el presidente Javier Milei. Él logró eso", añadió el titular de la cartera económica.

Impuesto PAIS, inflación, subsidios y disputa con la Ciudad por la coparticipación: las definciones de Caputo

En otro orden, Caputo también anticipó que la expectativa dentro del equipo económico es que la inflación de agosto se ubique en niveles cercanos a los que se observaron en julio (4%). "Supongo que estará cercana al nivel de julio, ojalá un poco más abajo", expresó.

Sin embargo, acto seguido, indicó: "Creo que en septiembre va a bajar por el impuesto PAIS y porque estamos tomando más medidas que van a contribuir a bajar el costo argentino. Así que creo que septiembre va a ser un mes en el que debiéramos ver una baja. Y creo que mientras sigamos con el orden macroeconómico esa baja va a continuar. Tengamos en cuenta que Argentina es un país que ya no emite más pesos, las condiciones están dadas para que la inflación siga bajando".

Respecto de la mencionada baja de 10 puntos porcentuales de la alícuota del impuesto PAIS para la importación de bienes y fletes desde el 2 de septiembre, Caputo subrayó que "siempre dije que iba a ser provisorio". Y consultado sobre sus efectos expresó: "Creo que va a implicar una baja de precios en septiembre. Nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirles esto, que la gente tiene que recibir eso. Si la gente ve que bajamos el impuesto PAIS y ellos no ven nada, ¿de qué sirve? Lo importante es que entiendan que entre todos tenemos que construir un nuevo modelo".

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda también se refirió a la disputa que el Gobierno nacional mantiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la coparticipación y a la situación de los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Respecto del primer punto, dijo: "No es cierto que no estamos cumpliendo. Estamos pagando el 2,95% todos los viernes por adelantado. Ciudad se está beneficiando porque se puede ganar los intereses de ese pago adelantado, pero Ciudad quiere que ese pago sea por goteo diario. Es un tema de forma de pago. Pero que quede claro que Nación sí está cumpliendo con el fallo de la Corte".

En el caso de los subsidios al transporte en el AMBA, indicó: "Lo que estamos haciendo es igualar la situación que existe en todas las otras provincias con Ciudad y Provincia de Buenos Aires. No tiene ninguna lógica. ¿Por qué el contribuyente de Misiones o Entre Ríos tiene que estar subsidiando al que viaja en colectivo en Capital? Nación tiene solamente jurisdicción en las líneas interjurisdiccionales. El resto son jurisprudencia propia de los gobiernos y los municipios. Eso lo tiene que subsidiar Capital o Provincia, no es un tema Nacional. Damos la tarifa social a 5,3 millones de ciudadanos y seguimos subsidiando las 113 líneas interjurisdiccionales. Queda en función de Capital o Provincia es si ellos quieren darle el subsidio".

Por otro lado, Caputo dijo que "el rebote económico ya arrancó". Pese a ello, pidió paciencia respecto del nivel de actividad al recordar que no se puede cambiar 100 años de historia y 16 de populismo extremo en seis meses: "Sí se pueden empezar a ver los frutos de lo que se está haciendo. Hoy muchos sectores están recuperando a dos dígitos como el patentamiento de autos, cemento y el Índice Construya".

Por último, dijo que "el veto a la modificación de la fórmula previsional es decisión del Presidente y yo coincido". Y al respecto, sumó: "A los políticos que votaron eso no les importan nada los jubilados. Los mismos que prometían que iban a terminar con las Leliqs para pagarles a los jubilados, las multiplicaron por 20, y en el último año les sacaron un 30% real de poder adquisitivo. Nosotros les estamos pagando a los jubilados un 5,5% real más en estos 7 meses. Los jubilados le están ganando a la inflación desde que asumió el presidente Milei".