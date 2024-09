Luego confirmar que los municipios ya no podrán incluir los impuestos y tasas en las boletas de servicios públicos, el ministro de Economía Luis Caputo le respondió a las críticas de los intendentes, que mostraron su desacuerdo con la decisión oficial.

En un video subido a las redes sociales del Ministerio de Economía, Caputo aseguró que el objetivo de la medida que ya fue publicada en el Boletín Oficial es "defender la transparencia" y les pidió a los intendentes que sean ellos "los que den la cara".

El mensaje de Luis Caputo a los intendentes, tras las críticas las tasas municipales

"Quería aprovechar este momento para hacer una aclaración con respecto a la resolución que sacamos ayer sobre las tasas municipales. Ha habido muchas quejas de intendentes, obviamente kirchneristas", señaló Caputo al comienzo del video, en referencia a los reproches de los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes) y Julio Zamora (Tigre). "Algunos diarios titularon incluso sobre una guerra contra los municipios. Nada más alejado de la realidad que eso", agregó.

"Para que la gente entienda, la Justicia establece que, para que los municipios cobren una tasa municipal, tiene que haber una contraprestación, un servicio asociado. Ellos tienen la facultad de hacerlo y el Gobierno y el Estado nacional no les ha restringido esto. Lo que nosotros, en aras de transparencia, dijimos ayer que no se puede poner esas tasas dentro de lo que es el cobro de los servicios públicos", señaló el ministro de Economía.

"El ciudadano del municipio que sea, como La Matanza o Lanús, cuando paga la tarifa de luz o va a cargar nafta en la estación de servicio, no sabe que en realidad ese aumento no viene del Gobierno Nacional, sino de los intendentes, de su propio municipio. Estamos defendiendo la transparencia y al ciudadano también porque, por supuesto, los aumentos que estamos viendo en las tasas municipales, probablemente no tienen una jurisdicción asociada atrás", resaltó Caputo.

Y concluyó: "Nosotros no queremos ser parte de esto. Queremos que le quede bien claro a los vecinos que estas subas no son ocasionadas por el Gobierno nacional, sino por los propios intendentes. Queremos que los intendentes les expliquen por qué lo hacen, cuál es la justificación y que ellos sean los que den la cara".

Los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios

El martes, el Gobierno dispuso que los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de los servicios públicos. Así lo informó el ministro de Economía Luis Caputo en redes sociales.

"Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio", señaló Caputo en X.

"A modo de ejemplo, ver esta factura de luz, donde lo remarcado en verde ya no podrá facturarse como parte del servicio", agregó y mostró una serie de ítems que se agregan al precio del servicio que encarecen las boletas.

Días atrás, el propio Caputo había adelantado: "Estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre. Las municipalidades esconden sus aumentos en las facturas de otros bienes o servicios".

La decisión de prohibir estas contribuciones en los servicios públicos surge tras las denuncias de supermercados y mayoristas sobre la carga tributaria en comunas y municipalidades del país. Se han observado que varios funcionarios políticos aumentaban los impuestos con "fines recaudatorios".

El ministro de Economía también señaló que los jefes comunales obstaculizaban el programa económico del presidente Javier Milei, en el que el aumento de las tasas repercute en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores", sentenció Caputo.

Luis Caputo detalló: "Las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado. El monto tiene que guardar razonablemente proporción con el costo de servicio que retribuye".

"Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos; obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos", agregó.

La nueva norma va a impedir que los municipios cobren tasas municipales que los ciudadanos y empresas deben pagar, como el alumbrado, barrido y limpieza (ABL), así como seguridad e higiene.