Tal como informó el INDEC este miércoles, una familia con dos hijos menores necesitó ingresos por cerca de $940.000 para no caer por debajo de la línea de pobreza. La canasta subió en agosto 4,4%, por encima del nivel de inflación minorista, que fue de 4,2%.

En ese contexto, un usuario de redes sociales salió a la calle a preguntarle a las personas cuál es su sueldo y si sus ingresos mensuales les alcanzan para vivir bien. La respuesta a esta última pregunta es unánime: todos contestan que no. Es que la mayoría declara que su salario ronda los $800.000.

Preguntó en la calle por el sueldo de la gente y si les alcanza para vivir bien

El usuario agus.ghiglio subió un video a su cuenta de Instagram en el que le preguntó a distintas personas a qué se dedica, cuánto ganan y si les alcanza para vivir bien. "¿A qué se dedica la gente y cuánto gana?", se preguntó el entrevistador, y distintas personas le contestaron.

"Soy un chofer de traslado de la ART", respondió el primer consultado, quien dijo que gana entre $900.000 y $1 millón. Y, al preguntarle si cree que alcanza, responde: "Lamentablemente no".

Una mujer respondió que es "profe de educación física". Aproximadamente, gana $800.000 y aseguró que tampoco le alcanza.

Luego, un joven que dijo ser "operario metalúrgico". "A mí me están pagando $800.000. La verdad que no me alcanza", asegura.

Otro hombre, dijo que es administrativo. "Gano $800.000 y no alcanza".

"Soy docente, depende: las cuatro horas, aproximadamente $400.000. Y no alcanza", dice una mujer.

Otra, responde que es administrativa, que gana un millón de pesos y que tampoco le alcanza: "Desde ya que no".

Un hombre, en tanto, asegura: "Trabajo en una empresa como director general del área de operaciones. Cobro neto $2,5 millones más la obra social. No me alcanza, estoy justo, digamos".

Otro hombre, dice que es vendedor y que gana $500.000 y que tampoco le alcanza.

Una joven, por su parte, sostiene: "Trabajo en investigación y tengo un emprendimiento de jarras de pingüinos de cerámica. Gano $800.000. No me alcanza"

Una joven contesta que trabaja en un estudio contable, administrativa, y que el sueldo es de $900.000. "Claramente no me alcanza", asegura.

"Soy ingeniera agrónoma, soy docente. Gano entre $450.000 y $500.000. No me alcanza para nada", responde una mujer.

Otra asegura: "Soy química de laboratorio de análisis clínicos. Gano $900.000 y no, no me alcanza para nada".

Inflación: una familia necesita ganar $940.000 para no ser pobre

El precio de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 4,4% durante agosto, por lo que una pareja con dos hijos de seis y ocho años necesitó de $939.886 para comprar la cantidad mínima de alimentos, indumentaria y servicios para no caer por debajo de la línea de la pobreza. En lo que va del año, esta canasta aumentó 89,6%, y trepó 230,1% en los últimos 12 meses.

Ese mismo grupo familiar necesito de $421.473 para comprar solo la cantidad mínima de comida que integra la Canasta Básica Alimentaria (CBA), y que fija el umbral por debajo del cual se cae en la línea de la indigencia. La CBA aumentó 3,9% durante agosto, por lo que sumó 75,1% en lo que va del año, y 222,7% en los últimos 12 meses.

Hace una semana el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) estimó que el Índice de pobreza aumentó al término del primer semestre del año al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% en el mismo período. A fin del 2023, el INDEC calculaba que el Índice de Pobreza alcanzaba al 41,7% de los habitantes, entre los cuales 11,9% eran indigentes. Durante el primer semestre del año la inflación había alcanzado al 79,8%

Estos incrementos en los niveles de pobreza e indigencia se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. El INDEC dará a conocer el jueves 26 de septiembre el Índice de Pobreza oficial calculada al primer semestre del año.