El Gobierno aumentó a partir de este miércoles un 40% el peaje de la Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para la salida de buques de carga de varios países hacia el Atlántico, como resultado de una revisión tarifaria que consideró "justa y razonable". Previamente, estipulaba un incremento del 60%.

Según una disposición de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la tarifa básica para el transporte internacional aumentó a u$s4,3 por tonelada de registro neto (TRN) y para el tráfico de cabotaje subió a $824,8 por TRN, la cual será ajustada en forma automática por el índice de precios al consumidor (IPC) trimestralmente.

El Gobierno aumentó el peaje en la Hidrovía

"La revisión del cuadro tarifario y la propuesta de aumento del peaje realizada por la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP) resulta justa y razonable, en la medida que guarda relación con el costo del servicio", afirma la norma publicada este miércoles.

La disposición indica que con el aumento, que finalmente se fijó en u$s1,24, la AGP "consideraba lograr el equilibrio económico, el saldo de deuda y realizar mejoras de profundización y mantenimiento extra de la misma bajo una serie de premisas de ingresos y egresos proyectados".

La concesión de la Hidrovía estuvo por 25 años en manos de un consorcio privado integrado por la firma belga Jan de Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, se hizo cargo el Estado argentino, por medio de la AGP.

La AGP mantiene el actual nivel de prestación del servicio y cobra el peaje hasta que tomen posesión los adjudicatarios de la licitación internacional, que está prevista para el año próximo, y, mientras tanto, según indicó en la norma, tiene por objetivo "mantener el nivel tarifario acorde al costo del servicio".

En agosto pasado, el Ejecutivo delegó en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Economía, la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión por peaje de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay.

La licitación para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía fluvial podrá hacerse dividiendo los contratos en tramos o actividades, y que el Gobierno de Milei espera que sean de, como mínimo, 30 años.

La vía a entregar en concesión va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior.

La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas y por donde transitan cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países todos que en 1992 firmaron un acuerdo para facilitar la navegación y el transporte comercial en la hidrovía.

La Hidrovía, con menos embarcaciones por la sequía

La bajante del río Paraná por la sequía obliga a embarcar menos toneladas de cereales y desde la dragadora Jan de Nul se hace lo imposible para mantener navegable el canal.

En ese sentido, explicaron que la empresa multinacional de dragado de origen belga, debe obedecer los mandatos de la Autoridad General Portuaria (AGP) que toma las decisiones teniendo en cuenta que cuando la bajante del río Paraná es muy pronunciada no se puede dragar más allá de la profundidad de diseño que es lo máximo permitido y establece el límite en épocas de bajante.

Estos puntos fueron analizados por los integrantes de la Bolsa de Comercio de Rosario que, a través de documentos, señalaron que la carga promedio de los buques se ubicó "un 6% por debajo del mismo mes del año pasado"..

Esa pérdida se compensa con la utilización de camiones. Se estima que se producirá durante los próximos treinta días un ingreso a las terminales portuarias de Bahía Blanca de cerca de 20.000 camiones que transportarán cereales y permitirán que los buques cargueros eleven hasta 8.000 toneladas por granelero antes de hacerse a la mar.

Según algunos expertos en clima, el alivio podría comenzar a producirse en octubre, cuando las lluvias caigan en Brasil y alimenten los raquíticos ríos sudamericanos.

Sin embargo, no hay consenso entre los especialistas. Jorge Sánchez es jefe de Hidrología de la Dirección de Meteorología de Paraguay, dijo que "las previsiones de lluvias no son buenas, incluso para la temporada estacional de precipitaciones de octubre. Aliviarían el nivel del río, pero no se espera que sean suficientes", afirmó a Reuters.

Se esperan menos precipitaciones en la segunda mitad del año debido al fenómeno meteorológico de La Niña, que trae condiciones más secas y frías en Paraguay y Argentina, aunque suele anunciar un tiempo más húmedo más al norte, en Brasil.

La bajante del río Paraguay se siente en la ciudad de Formosa, en Argentina. Según los lancheros y las personas que circulan por las cercanías del Puerto Formosa, no hay perspectiva de mejoras de acá a corto plazo, y se estima que recién para fines de octubre o comienzos de noviembre, podría haber lluvias que mejorarán la situación.

El río Paraguay baña las costas formoseñas 208 kilómetros antes de la confluencia con el río Paraná. El Paraguay termina desaguando en la margen derecha del río Paraná, frente a la localidad argentina de Paso de la Patria y en las márgenes de la isla argentina del Cerrito, poco antes de la ciudad de Corrientes.

El murmullo incesante del agua, con el que se han acostumbrado a vivir los pobladores de esas provincias, apenas se escucha y los barcos cargueros que generan un usual tráfico constante por la hidrovía Paraguay-Paraná comienzan a ser echados de menos a medida que la bajante del río se intensifica.