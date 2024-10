El dólar blue cerró septiembre en $1.235, con lo cual registró una caída mensual de $70, en tanto que las divisas financieras Contado con Liquidación y MEP finalizaron en $1.243,74 y $1.215,03, con lo cual tuvieron un descenso en el mes de 4,2 % y 5,1% respectivamente. Y los analistas prevén que el veranito de los dólares paralelos seguirá en octubre por la prórroga del blanqueo, y la estrategia de intervención oficial.

En ese sentido, la consultora Outlier indicó -en base a los datos del balance cambiario de agosto difundido el viernes último-, que el esquema de intervención oficial en el mercado financiero insumió en agosto u$s153 millones, menos de la mitad de los u$s326 millones de julio.

Los analistas de Facimex Valores precisaron que "en el bimestre julio-agosto el BCRA vendió u$s480 millones, y estimamos que absorbió pesos por $0,6 billones, cuando el anuncio de la esterilización de pesos emitidos por la compra de dólares desde el 30 de abril tiene un monto máximo de hasta $2,4 billones". Así, en el mercado alegan que la entidad monetaria aún tiene bastante poder de fuego para intervenir y garantizar que los dólares paralelos se mantengan calmos.

A partir de este martes se pueden retirar los dólares del blanqueo

Una variable que va a monitorear el mercado a partir de este martes es el eventual retiro de los bancos de los depósitos en dólares que fueron blanqueados porque una salida masiva mostraría falta de confianza. Y es que los expertos concuerdan que una de las razones que en septiembre contribuyó a la calma de los dólares paralelos fue la suba de los depósitos, por eso la incógnita es que puede ocurrir si se produce una sangría de fondos importante.

Otra variable que estará bajo la lupa será la dinámica de las reservas netas que son negativas en torno a u$s5.200 millones, según los cálculos de la consultora LCG, por lo cual estimaron que se ubicaron u$s2.000 por debajo de la meta de acumulación comprometida para el fin del tercer trimestre con el FMI en u$s8.700 millones respecto al stock que había el 10 de diciembre de 2023 cuando asumió el Gobierno de Javier Milei

El Banco Central acumuló en septiembre compras netas por u$s373 millones por su intervención en el mercado cambiario, pero los analistas advierten que en octubre el panorama será desafiante y podría profundizarse la sangria de divisas de las arcas de la entidad porque se sentirá un impacto mayor de la baja de la alicuota del impuesto PAIS y del nuevo esquema de pago de las importaciones que se redujo de 4 a 2 cuotas.

Y un fuerte drenaje de reservas siempre es un factor de incertidumbre que puede tensionar más a los dólares obligando al BCRA a una mayor intervención para mantenerlos contenidos

Salida de depósitos: ¿puede afectar la paz cambiaria?

El analista Salvador Vitelli indicó que los depósitos en dólares privados crecieron el 26 de septiembre (último dato disponible) u$s1.147 millones, y ascienden a u$s29.935 millones.

De esta manera, el stock de depósitos privados en dólares subió u$s11.330 millones desde el 15 de agosto impulsado por el blanqueo de capitales.

En este marco, Alberto Mastandrea, socio de Impuestos & Legales, BDO en Argentina, comentó: "Desde BDO, todo el trabajo que hemos efectuado respecto del dinero que no estaba bancarizado, el 70% depositó una suma que estaba por debajo del umbral liberado de impuestos, es decir, por debajo de los u$s100.000 dólares o su equivalente en pesos".

"En líneas generales, esa masa que aproximadamente representó el 70% de la muestra, va a retirar el dinero a partir del 1 de octubre. Si bien no van a ir inmediatamente, en los próximos días de forma gradual, va a ir drenando esa suma que se depositó", acotó.

En ese sentido, el economista Joaquín Marque, director de UG Valores, señaló a iProfesional que "será clave analizar el comportamiento de los individuos que blanquearon menos de u$s100.000 a partir de octubre; si mantienen sus depósitos en bancos serán de gran ayuda para sostener las expectativas y serán un buen indicador de confianza en el sistema bancario y el modelo económico actual".

A su vez, el economista Federico Glustein consideró que una salida fuerte de los depósitos blanqueado "puede jaquear sin dudas la calma de los paralelos, sobre todo por confianza". En cambio, el experto especuló que "si hay poca cantidad de retiros se podría empezar a levantar algunas restricciones al dólar y parte del cepo ayudando a evitar una depresión en la cotización y normalizar el mercado".

El analista Christian Buteler enfatizó que "algo importante a seguir es qué va a pasar con los dólares que se depositaron y ver si a partir de este 1 de octubre los depósitos seguirán creciendo, o si bajan".

"Los bancos, de los billetes que les depositaron, dejaron el 80% en las sucursales, eso para ellos tiene un costo, pero se quedaron con esos fondos en sus cajas porque creo que estiman que podes tener una salida importante de depósitos", alegó.

A su criterio, "seguramente vas a tener salida de depósitos. Hay que ver en qué magnitud, si se compensa con lo que puede seguir entrando por la extensión del blanqueo". En ese contexto, Buteler remarcó que "de la misma manera que el clima fue positivo cuando veías el crecimiento de los depósitos, el ambiente se puede poner más negativo si ves que empiezan a salir nuevamente".

¿Habrá suba de dólares con el blanqueo de capitales?

Igualmente, el experto afirmó que esa eventual salida "no va a disparar una corrida, ni un subas fuertes de los dólares", aunque el cree que este mes la tendencia de las divisas paralelas será alcista.

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, opinó: "No creo que haya retiros grandes desde mañana porque hay un mes mas para blanquear, y quien retira desde mañana no puedo seguir blanqueado. Habiendo dicho eso, si hay retiros importantes, podria haber alguna presion, pero menor. El problema es si no se sigue absorbiendo el excedente de pesos. Y eso sigue haciéndose".

Por su parte, Maximiliano Ramirez, socio de Lambda Consultores, indicó que este martes "queda habilitado que la gente puede empezar a sacar el dinero blanqueado" y evaluó que "si bien es como un día bisagra donde puede empezar a haber movimientos, la extensión del blanqueo va a generar que se siga manteniendo la calma cambiaria que se está viendo" por lo que prevé que los dólares paralelos se mantendrán estables.

Asimismo, Lucio Garay Méndez, analista de Eco Go, juzgó que "por el diseño del blanqueo es probable que no haya retiros grandes". Y concordó que "la prórroga del blanqueo trae calma a los dólares financieros en octubre".

"La mayor oferta y el pago del adelanto de bienes personales trajeron calma e incluso una buena baja nominal que seguramente dure unas semanas más", auguró.

En sintonía, el analista financiero Gustado Ber dijo que "no estimo que a partir de este martes haya un retiro importante de depósitos en dólares, sino por el contrario que continúen ingresando fondos a partir de la extensión del blanqueo".

A su vez, Pablo Lazzatti, CEO de Insider Finance, subrayó que "con el blanqueo ingresan dólares, no pesos que se vayan a dolarizar, y de hecho, es probable que los que blanquearon menos de u$s100 mil dólares destinen esa plata en la economía para construcción, para compra de muebles e inmuebles".

"Hay muchas actividades de la economía que necesitan pesos, posiblemente esos dólares vayan a tener que venderse para conseguir pesos, por eso en octubre va a ser un mes calmo", argumentó.

El otro factor que puede influir en los dólares paralelos: las reservas netas

Damián Palais, Financial Advisor de Cocos Capital, aseguró que "en el corto plazo, es probable que los dólares paralelos mantengan cierta estabilidad, siempre que se conserve el equilibrio en la base monetaria".

"Sin embargo, no se puede descartar volatilidad ante posibles eventos. Si bien recientemente las cotizaciones perforaron los $1.200, la sostenibilidad de este nivel dependerá de varios factores: la política monetaria del Gobierno, la evolución de la inflación, el continuo ingreso de dólares por el blanqueo y las presiones sobre las reservas".

En ese sentido, la consultora FMyA sostuvo que "a partir de esta semana, comenzará a sentirse el impacto de la baja de la baja a 7.5% de alícuota del Impuesto País, que empezó a regir en septiembre, pero impacta recién a partir de octubre por el esquema de pago de importaciones a 30 o 60 días, que pondrá presión extra sobre las reservas".

Los analistas de Facimex Valores también vaticinó que si bien el BCRA compró u$s373 millones en septiembre, "comenzaría a vender divisas en octubre por el impacto del cambio en los plazos de acceso al MULC para importadores".

"En octubre se estará pagando, para la mayoría de las importaciones de bienes, el 25% de las importaciones de junio-julio y el 50% de las de agosto-septiembre; esto potenciado por cantidades importadas que seguramente hayan subido en septiembre con la baja del Impuesto PAIS (creemos que en agosto se postergaron importaciones). Y La apreciación del tipo de cambio real y la estacionalidad son factores que agregarán presión", esgrimió

A su vez, aseguraron que el impacto del blanqueo en las reservas netas será "moderado, en parte ligado a los pagos de multas del blanqueo (en dólares), pero principalmente vinculado a la fracción de estos depósitos que se traduzca en nuevos préstamos en dólares, que deben liquidarse en el MULC".

En este contexto, los analistas de la sociedad de Bolsa Cohen advirtieron que "el problema subyacente es que, a pesar de las expectativas positivas generadas por el blanqueo de capitales, el BCRA no logra adquirir divisas en el mercado cambiario y las reservas internacionales continúan estancadas".

"Esta tendencia podría agravarse en los próximos meses, especialmente en octubre, debido a los mayores pagos de importaciones que se avecinan. Esta semana, la atención estará puesta en las intervenciones en el mercado cambiario, la recaudación de septiembre y las primeras estimaciones de inflación del mes anterior", aseguró.

Dólares paralelos: estas son las proyecciones para octubre

La economista Natalia Motyl prevé que en octubre "los dólares financieros mantendrán una tendencia bajista, influenciada por dos factores fundamentales: "La política de recorte de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales del mundo, que favorece la entrada de capitales a países emergentes, como Argentina; y en segundo lugar, el blanqueo, junto con el RIGI, está creando un marco de previsibilidad jurídica que incentiva la llegada de inversiones".

Según su visión, "el único factor que podría afectar a los dólares financieros este mes sería algún tipo de ruido político, más vinculado a la aprobación del Presupuesto 2025".

En ese marco, la economista estimó que el valor del blue en octubre rondará entre "$1.100 y $1.150" y las divisas financieras "se situarán entre $1.050 y $1.100".

De igual mirada, Ber aseveró que "la prórroga del blanqueo contribuye a la continuidad de la calma cambiaria", por lo que pronosticó que "los dólares financieros y el blue "podrían mantenerse estables, incluso con chances de modestos descensos adicionales, en un rango entre los $ 1.150 y 1.200 durante octubre"

"No observo a corto plazo factores locales relevantes que puedan alterar el actual contexto económico-financiero, toda vez que los flujos continuarían siendo positivos. Sin embargo, podría llegar a importarse una eventual mayor volatilidad desde el clima externo, entre otros ante la proximidad de las elecciones de EE.UU. y los mayores riesgos de una más marcada desaceleración en su economía", acotó.

Por su parte, Glustein afirmó que "octubre estará marcado por lo que suceda con el blanqueo, más la evolución de las reservas, los indicadores de actividad y la inflación, entre otros".

"Si mejoran los indicadores, los dólares podrían mantenerse en calma, con tendencia levemente hacia abajo. Pero si eso no sucede, podría disparar hacia arriba levemente y salir de la tranquilidad. El límite es fino y creo que el valor cerca de $1.150 o de $1.300 depende de lo que suceda con estas variables", argumentó.

Mateo Reschini, jefe de research de Inviu consideró que "la extensión del blanqueo puede llegar a mantener esta paz cambiaria que estamos viendo, salvo cuestiones de volatilidad macro que no veo por el momento".

Así, el especialista cree que "en el corto plazo los dólares paralelos estarán bastante estables", aunque acotó: que perforen los os $1.200 no se si lo veo tan factible, puede pasar, pero me parece que con estas ruedas de blanqueo que ya tuvimos, mostró que en $1.200 hizo piso bastante fuerte, y no se también si el gobierno querrá que baje tan rápido porque le va a poner un poco más de presión a salir del cepo con la situación de reservas que todavía no es la óptima, en las condiciones en las cuales el gobierno quiere salir".

NPara Javier Casabal, analista de Adcap Grupo Financiero, "la extensión del blanqueo hace que sigas teniendo una entrada de dólares bastante permanente durante un mes más, entonces eso significa que tenes una cantidad de dólares disponibles dentro del sistema financiero, que a la vez significan un voto de confianza para el gobierno, y esto tendría que seguir impulsando hacia abajo a los dólares paralelos".

"Creo que a precios de hoy un nivel de $1.100 podría ser posible con el nivel de depósitos en dólares que estamos viendo entrar", opinó.

No obstante, el experto planteó que en la medida que el CCL baja muy rápido te hace preguntar si en algún momento el que apostó al carry no prefiere tomar ganancias y pasarse a dólares, sobre todo a fin de mes cuando se termine esa etapa de entrada de dólares.