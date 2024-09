El gobierno nacional oficializó la extensión del plazo para el blanqueo de activos mediante el Decreto 864/2024, publicado el lunes 30 de septiembre de 2024 en el Boletín Oficial. Esta medida prorroga por 30 días las tres etapas del régimen de regularización de activos, con el objetivo de facilitar los trámites administrativos y dar respuesta a la alta demanda generada.

La extensión responde a solicitudes de entidades bancarias y estudios contables que, según un comunicado del gobierno, han enfrentado dificultades para cumplir con los plazos originales. La prórroga permitirá que más contribuyentes puedan acogerse al régimen y blanquear tanto dinero en efectivo como otros bienes.

Claves de la prórroga del blanqueo de activos

A continuación, se detallan las principales características de esta extensión y su impacto sobre los contribuyentes que deseen regularizar sus activos. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, destacó siete puntos clave:

1. Nuevo plazo para blanquear dinero en efectivo

El plazo original, que vencía el 30 de septiembre de 2024, ha sido extendido hasta el 31 de octubre de 2024. Durante este tiempo, los contribuyentes podrán depositar dinero en cuentas especiales destinadas al blanqueo, conocidas como CERA (Cuenta Especial de Regularización de Activos) para fondos en Argentina, o en cuentas bancarias en el exterior para quienes tengan dinero fuera del país. Después del 31 de octubre, ya no será posible regularizar dinero en efectivo.

2. Condiciones de retiro para dinero depositado hasta el 30 de septiembre de 2024

Los fondos depositados en una cuenta CERA hasta el 30 de septiembre podrán retirarse a partir del 1 de octubre de 2024. Sin embargo, si se realiza un retiro, ya no será posible hacer nuevos depósitos en esa cuenta. Por ejemplo, si un contribuyente depositó US$ 50.000 y realiza un retiro parcial de US$ 10.000 el 11 de octubre, no podrá añadir más fondos a la cuenta. No obstante, podrá seguir retirando los fondos restantes hasta el 31 de octubre de 2024.

3. Retiro de fondos depositados en octubre

Para aquellos que depositen dinero en una cuenta CERA durante octubre de 2024, los fondos podrán retirarse a partir del 1 de noviembre de 2024. Este plazo da mayor flexibilidad a quienes aún no han completado el proceso de blanqueo.

4. Blanqueo de efectivo hasta u$s100.000

Los contribuyentes que regularicen montos de hasta u$s100.000 no estarán sujetos a la retención del 5% del impuesto al blanqueo, lo que representa una ventaja para quienes buscan blanquear cantidades menores.

5. Blanqueo de efectivo superior a u$s100.000

Para montos superiores a u$s100.000, la retención del 5% dependerá de cómo se utilicen los fondos. Si el contribuyente asigna el dinero a los destinos establecidos por la ley antes del 31 de diciembre de 2025, no se aplicará el impuesto. Sin embargo, si se retira antes de esa fecha, el 5% se aplicará sobre el monto retirado.

6. Alcance de la prórroga

La prórroga del blanqueo no solo afecta al dinero en efectivo, sino que también incluye otros tipos de bienes que pueden regularizarse, lo que amplía las posibilidades para los contribuyentes de poner en orden su situación fiscal.

7. Fechas de las tres etapas del blanqueo

Las etapas del blanqueo han quedado estructuradas de la siguiente manera:

Etapa 1: Desde el 1° de octubre hasta el 31 de octubre de 2024. La declaración jurada deberá presentarse antes del 30 de noviembre de 2024.

Etapa 2: Desde el 1° de noviembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025, con fecha límite para la declaración jurada el 25 de febrero de 2025.

Etapa 3: Desde el 1° de febrero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025, y la fecha tope para la presentación de la declaración jurada será el 30 de mayo de 2025.

Oportunidades y desafíos del régimen

El tributarista Sebastián Domínguez señaló que, a pesar de la oportunidad que representa este régimen para regularizar la situación fiscal con un costo relativamente bajo, algunos contribuyentes aún no han decidido participar. Esto se debe, en parte, a la demora en la reglamentación y a ciertas cuestiones que aún generan incertidumbre en cuanto a su implementación.

Domínguez destacó que es fundamental que los contribuyentes interesados en el blanqueo analicen con cuidado los plazos y condiciones, especialmente si manejan grandes sumas de dinero. Las ventajas de la prórroga permiten mayor flexibilidad, pero es crucial cumplir con las fechas estipuladas para evitar penalidades y aprovechar al máximo los beneficios ofrecidos por el régimen.