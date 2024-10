El Gobierno de Javier Milei recibe este martes buenas señales desde los mercados. Por un lado, los dólares paralelos continúan con su tendencia bajista. Por otro, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior cotizan en su mayoría en positivo. Además, suben los bonos soberanos y baja el riesgo país, que perforó el piso de los 1.200 puntos.

El riesgo pais, de hecho, se encuentra en mínimos en más de seis meses y se debe en parte al "veranito financiero" que atraviesa el Gobierno, con un blanqueo que impulsa la compra de activos locales y con el Banco Central sumando reservas. Dee esta manera, el riesgo país se ubica cerca del mínimo en la gestión actual, que alcanzó el 22 de abril cuando cedió hasta los 1.148 puntos básicos.

Pero, qué es exactamente el riesgo país y por qué es importante para Argentina y su economía. Cómo se calcula y quién lo hace. A continuación, las respuestas a esas preguntas.

¿Qué es el riesgo país y por qué es importante?

El riesgo país comenzó a utilizarse desde principios de la década del '90 como referencia para determinar el grado de peligro de que no se paguen las deudas que hay en las distintas economías del mundo.

Esta referencia es elaborada por el banco de inversión JP Morgan Chase bajo la denominación de Embi+ (Emerging Bond Index Plus, o en castellano, Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), que mide cuál es la diferencia entre el rendimiento que tiene un bono a determinado plazo de un país como Argentina, Brasil o de algún otro país en vías de desarrollo, con respecto a un bono del Tesoro de Estados Unidos, que son los que tienen menos riesgo de que no se vaya a pagar.

Es decir, su objetivo es medir el diferencial de tasas de interés de los bonos de determinados países con uno del Tesoro de los EE.UU. de igual plazo.

En la práctica, a nivel local, establece cuánto más paga el título argentino por encima de los bonos del Tesoro estadounidense. Esto es para el inversor una medida del riesgo de default de la deuda soberana.

Los bonos que se toman en cuenta deben ser en dólares, bajo ley de EE. UU., con emisiones superiores a los 500 millones de dólares, y con una vida promedio de más de 2,5 años.

En el caso de Argentina, el banco JP Morgan toma como referencia al Par y al Discount en dólares, bajo legislación externa, y los bonos emitidos para el pago de la deuda con los fondos buitre, a 10 años de plazo, como por ejemplo el Bonar 2024.

¿Cómo impacta en la economía un riesgo país alto?

Para la Argentina este indicador fue muy importante, sobre todo en los momentos en los que el riesgo pasaba a niveles récord por altos, y el país aparecía en gran riesgo de caer el default.

El riesgo país de Argentina llegó a su récord máximo en marzo de 2020, en el comienzo de la pandemia, cuando alcanzó los 4.362 puntos básicos, uno de los más elevados no sólo de la región, sino del mundo.

Tener un riesgo país alto no solo influye en considerar su posible nivel elevado de peligro en incumplir una deuda, sino que también puede repercutir negativamente en la llegada de inversiones a largo plazo.

Además, complica las necesidades de financiamiento de un país, porque restringe las posibilidades de obtener créditos internacionales y, a su vez, acrecienta notoriamente su costo en base a la tasa resultante al riesgo país que refleja. Vale la pena puntualizar que no es el único factor que se toma en cuenta al decidir si se presta o no dinero a una nación, a qué tasas, qué nivel de riesgo implican sus títulos públicos, etc. Pero es un indicador muy importante para ello, y por eso hay que saber qué es el riesgo país.

Es evidente que la influencia del indicador ante cualquier operación de importaciones o exportaciones a crédito es significativa. ¿Cuánto riesgo puede asumir una exportadora, con ciertos países, sin perder mercado ni competitividad?

Minimizar riesgos y proteger nuestras exportaciones es fundamental. Por eso es que el riesgo país también es un indicador fundamental a la hora de negociar precios futuros por las exportaciones del país.

¿Cómo se mide el Riesgo País?

En concreto, para responder la pregunta qué es el riesgo país, tenemos que empezar por decir que es el nivel riesgo de crédito de una inversión, que no depende de la solvencia del emisor, sino de la de su país de origen.

Mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes.

Entonces, cuanto mayor sea el riesgo país, peor calificación recibirá como potencial deudor ese país, teniendo en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico, la estabilidad política y el marco jurídico e institucional.

Por otro parte, para hablar de qué es el riesgo país también hay que agregar que se refiere al riesgo asumido cuando se suscriben o adquieren títulos de renta fija o variable emitidos por las entidades de un país, o bien al conceder crédito o préstamos a los residentes del país.

La existencia de riesgo país podría producir el retraso o imposibilidad de cobro parcial o total de la deuda, indicó el portal Empresa Actual.

Otra referencia definitoria al hablar de qué es el riesgo país es la que alude al índice de la confianza de los mercados en la capacidad del Estado para hacer frente a sus deudas y obligaciones.

De hecho, existen innumerables agencias de calificación que publican una clasificación de los países en función de su situación política, económica y social. Este indicador sería prácticamente inexistente en los estados occidentales con monedas estables.

El riesgo país contempla tres áreas de incumplimiento:

Riesgo soberano : Riesgo de impago de deudas, aplicable tanto a países como a empresas o individuos o administraciones públicas. Este dato lo arroja una empresa especializada en calificación. Se trata de una herramienta útil para bancos y acreedores que quieren asegurar que la inversión realizada en estas deudas será recuperada.

: Riesgo de impago de deudas, aplicable tanto a países como a empresas o individuos o administraciones públicas. Este dato lo arroja una empresa especializada en calificación. Se trata de una herramienta útil para bancos y acreedores que quieren asegurar que la inversión realizada en estas deudas será recuperada. Riesgo de transferencia : Posibilidad de impago por escasez de divisas en el país que emite la deuda.

: Posibilidad de impago por escasez de divisas en el país que emite la deuda. Restantes riesgos derivados de la actividad financiera internacional: Relacionado con el éxito o fracaso del sector empresarial, que puede venir dado por recesiones económicas, devaluaciones o conflictos sociales.

¿Qué factores lo influyen?

Son varios los factores que califican un mercado en cuánto a qué es el riesgo país y existen tres grandes tipologías:

Los factores económicos : como el nivel de déficit fiscal, el crecimiento del PBI, el balance entre ingresos y deuda, la consistencia de sus políticas macroeconómicas, su grado de apertura comercial y financiera y el grado de diversificación de sus exportaciones.

: como el nivel de déficit fiscal, el crecimiento del PBI, el balance entre ingresos y deuda, la consistencia de sus políticas macroeconómicas, su grado de apertura comercial y financiera y el grado de diversificación de sus exportaciones. Los factores sociales pueden ser las turbulencias políticas y el grado de influencia política y presión sobre el gasto público.

pueden ser las turbulencias políticas y el grado de influencia política y presión sobre el gasto público. Los factores institucionales: la solidez y la credibilidad de las instituciones en un país, la estabilidad jurídica y tributaria y la seguridad pública.

De acuerdo a Empresa Actual, podemos también dividir los factores en dos tipos: económicos y políticos.

Los riesgos económicos y financieros son estructurales en cualquier país, con afectación en operaciones comerciales y de inversión. Elementos como el nivel de paro, la inflación, los tipos de interés, la balanza de pagos, son algunos ejemplos.

En cuanto al riesgo político, que incluye la acción de los gobiernos y las fuerzas sociales, podría subdividirse en dos partes: la sociopolítica y la reguladora-administrativa.

¿Quién mide el Riesgo País?

El EMBI (Emerging Markets Bonds Index) o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes es el índice del riesgo país de referencia y es calculado por J.P. Morgan Chases.

También se utilizan otros índices como el EMBI+ y el EMBI Global, realizados por las agencias de calificación Moody´s, Standard & Poors (S&P) o Fitch IBCA. Todas ellas vigilan la capacidad de pago de los emisores de obligaciones.

Cabe destacar el servicio brindado a las empresas por parte de Dun & Bradstreet y su D&B Credit, un potente software que ayuda a las empresas de todos los tamaños, mediante informes de crédito empresarial y análisis predictivo, a gestionar el riesgo de crédito.

A su vez, D&B publica todos los meses sus Country Risk Ratings donde se analiza cómo se encuentra cada país respecto al Riesgo País, para comprender el entorno comercial cambiante como herramienta crucial para la mitigación efectiva de riesgos y la toma de decisiones estratégicas y la gestión de la cadena de suministros para las empresas, indicó Empresa actual.