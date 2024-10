Los bonos en dólares se muestran imparables y el riesgo país cayó por debajo de los 1200 puntos

La bolsa porteña avanza un 0,6%, alentada por las acciones del sector bancario y energético con lo que corta las pérdidas de la víspera. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría resultados en verde en sus cotizaciones de hasta 4%, en una jornada de buen clima negocios en Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia positiva a lo largo de la curva de hasta 1,5%, liderados por el Global 41, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan alzas de hasta 0,1%, encabezados por el TX26. De esta manera, el riesgo país perforó el piso de los 1200 puntos

A nivel local, según difundió la CABA, la inflación general en el distrito se ubicó en 4,0% m/m en septiembre (218,8% a/a), desacelerando 0,2 puntos porcentuales respecto a la marca de agosto. La inflación núcleo, en tanto, desaceleró 0,4 puntos porcentuales a 3,9% m/m; mientras que los regulados desaceleraron a 4,8% m/m desde el 7,0% m/m de agosto. Por su parte, los bienes mantuvieron el ritmo de avance en 3,1% m/m mientras que los servicios desaceleraron 0,3 puntos porcentuales a 4,6% m/m. Los alimentos desaceleraron 0,9 puntos porcentuales a 2,2% m/m.

El dato se suma a relevamientos privados de alta frecuencia que apuntan también a una desaceleración en el ritmo de inflación mensual. El jueves de esta semana se conocerá el dato de inflación nacional oficial de septiembre.

Qué opina la city de las condiciones de la nueva licitación del Tesoro

Según Portfolio Personal Inversiones, para hacer frente a vencimientos que alcanzan $5,1 billones, Finanzas escogió una combinación de LECAPs, CER, DL y un instrumento nuevo. Para la subasta que se lleva la mayor parte de los vencimientos del mes, incorporó un bono a tasa fija con un plazo mayor a un año (BONCAPs). Sus condiciones son casi las mismas que las de las LECAPs. La única diferencia es el plazo.

"La novedad es que se ofrece un instrumento a tasa fija con vencimiento mayor a un año para el público en general y no exclusivamente para el sector bancario. En detalle, se licitará uno a octubre y otro a diciembre del año siguiente. De ahora en más, con el nuevo BONCAP a diciembre 2025 y teniendo un instrumento CER con la misma maturity (TZXD5), podremos analizar los breakevens de inflación que pricea el mercado hasta fin de 2025", indicaron.

De acuerdo con los expertos, Lo llamativo es que en las últimas licitaciones se ofrecieron alternativas más cortas. Esta vez el instrumento de menor duration es la LECAP a fines de enero (S31E5), por lo que anticiparon que se podrá más presión en las letras cortas que operan en el secundario.

"También, se emitirán bonos ajustados por inflación a diciembre 2025 (TZXD5), a marzo 2026 (TZXM6) y a marzo 2027 (TZXM7). Veremos cuál es el apetito por CER en esta oportunidad, teniendo como precedente el mal dato de inflación de CABA en septiembre (ver "Inflación CABA: se impone el view inercialista"). Para culminar, el MECON incluyó en el menú un instrumento dollar linked a diciembre 2025", indicaron.

Cambios para inversores y empresas en el mercado de capitales

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participó de una charla junto con el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Roberto Silva, en la que encabezaron la inauguración de la Semana del Inversor.

Disertaron en el panel llamado "Desregulación y mercado de capitales" y, aunque evitaron mencionar cómo será la salida del cepo cambiario, adelantaron algunas medidas que saldrán en las próximas semanas e impactarán tanto en empresas como en inversores.

"Me parece que no hay que tenerle miedo a equivocarse en el exceso de desregulación, pero hay que estar atentos. Y si uno ve en algún momento algo problemático, uno siempre lo puede corregir. Esa es la manera de asegurarnos de que no nos paramos en un punto demasiado previo, donde en realidad los costos de la regulación son importantes. El caso de la Argentina es muy interesante, porque se protege mucho las libertades civiles, pero el enfoque de nuestras libertades económicas es mucho más restrictivo y cautelosos", señaló Sturzenegger.

En ese marco, Silva detalló algunas de las normativas que se vienen y que la CNV trabajó en conjunto con el Ministerio de Desregulación. Dijo que próximamente habrá un decreto reglamentario para ampliar las posibilidades de financiamiento pyme, para que los pagarés puedan hacerse también en productos y que tenga la alternativa de plantearse en cuotas o con tasas flotantes como la Badlar. Más adelante, buscarán una nueva herramienta para actualizar por saldo los pagarés.

En tanto, sobre las privatizaciones, el titular de la CNV sostuvo: "Las empresas privatizadas se encuentran con dos problemas, uno ya lo arreglamos y el otro estamos en proceso", adelantó Silva. En ese sentido, explicó que si una empresa empieza a cotizar en el mercado de capitales, para fijarle su precio, al vender cierto paquete inicial o de control a un privado, se dispara una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por todo el resto del "paquete". "No tiene sentido porque la sacamos del mercado de capitales, entonces ya discutimos que eso no aplica en caso de privatizaciones", remarcó.

Para la segunda dificultad, Silva dijo que la CNV está trabajando para reeditar una vieja norma que hubo durante la década de los 90, porque se exige un historial de balances que las empresas públicas no pueden cumplir tal como se le pide a las compañías privadas. "Hay que darle algunas facilidades para hacerlo, en el pasado se usaron balances proforma, estamos mirando qué hacemos para facilitarles la vida", completó.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia positiva, con inversores que tomaron con satisfacción un retroceso en los crecientes precios del petróleo, lo que volvió a centrar la atención en el debate en curso sobre la economía y las tasas de interés.

Las acciones están listas para retomar la tendencia ganadora de los últimos meses a medida que se alivien los vientos en contra del lunes, con los precios del petróleo retrocediendo a medida que las tensiones en Medio Oriente se enfríen un poco.

Pero el mercado todavía está lidiando con esperanzas frustradas de enormes recortes de las tasas de interés, mientras que las persistentes preocupaciones por la recesión recibieron un impulso cuando China no logró entregar un gran estímulo esperado el martes. Las acciones en Hong Kong cayeron más del 9%, ya que un rugiente repunte impulsado por el estímulo en las acciones chinas se desvaneció.

En ese sentido, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo al Financial Times que la política de la Reserva Federal está "bien posicionada" para lograr un "aterrizaje suave" de la economía. Mientras tanto, la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, dijo que los datos seguirán impulsando las decisiones sobre las tasas.

Esos comentarios agudizaron la atención de los inversores sobre el informe de inflación del IPC que se publicará el jueves, que proporcionará más pistas sobre el camino que seguirán tomando las tasas de interés.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados en verde. Así, el S&P 500 gana 0,82%; el industrial Dow Jones avanza 0,06%; y el tecnológico Nasdaq suma 1,33%.

Merval

El Merval marca una suba de 0,6%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registradas por Banco Macro (2,7%); BBVA (1,7%); y Grupo Financiero Galicia (1,5%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con resultados positivos. De esta manera, las subas corresponden a Globant (4%); BBVA (3,4%); y Banco Macro (2,8%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia positiva a lo largo de la curva de hasta 0,3%, liderados por el Global 30, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan alzas de hasta 0,4%, encabezados por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.169 puntos básicos.