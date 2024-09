Septiembre arrancó con volatilidad en el mercado internacional lo que originó vaivenes en los bonos soberanos que alternaron entre bajas y subas en las primeras ruedas del mes, lo que se reflejó en el riesgo país que amaga con acercarse otra vez a los 1.500 puntos, tras cerrar cerrado la semana anterior en 1.433 puntos. Más allá del escenario externo, los analistas afirman que la continuidad del cepo y la dificultad de acumular reservas le ponen un piso a la baja del riesgo país por la incertidumbre sobre los pagos de deuda.

Con cepo y reservas netas negativas en torno a u$s5.800 millones que se reducen a -u$s4.900 millones si se consideran los depósitos del gobierno, según los cálculos de la consultora Outlier, los especialistas consideran que la deuda en moneda extranjera es el gran desafío ya que en enero de 2025 hay vencimientos por unos u$s4.300 millones.

El gobierno había asegurado que iba a girar u$s1.528 millones al Banco de New York para garantizar el pago de intereses de Globales y Bonares de ese mes, pero aún no se concretó. Y por eso hay dudas en el mercado.

En este contexto., el ex ministro de Economía Domingo Cavallo abogó esta semana por levantar el cepo ya, a través de un artículo publicado través de su blog personal. Y argumentó que "la existencia del cepo cambiario y financiero, que facilita la refinanciación de la deuda en pesos a vencer a lo largo de 2025, al mismo tiempo dificulta la refinanciación de la deuda en dólares por caída de las reservas y mantenimiento del riesgo país a niveles muy altos".

Riesgo país: ¿qué piso ven difícil de perforar y por qué?

El riesgo país cerró el jueves en 1.452 puntos. El riesgo país finalizó agosto en 1.433 puntos luego de haber traspasado los 1.600 puntos a principios de ese mes.

La consultora LCG aseveró que ese descenso que se verificó desde un pico de 1.600 puntos a 1.433 puntos se trató de "una baja que está lejos de reflejar que las dudas respecto a la robustez de la posición externa se despejaron".

"El hecho de que el Gobierno siga privilegiando la desinflación aun a costas de ceder reservas, el no giro al Banco de Nueva York de los saldos para pagar intereses de Bonares y Globales en enero 2025 según se comprometió el ministro Caputo y la no confirmación del REPO -el préstamo que se estaba gestionando con bancos internacionales- que ayudaría a pagar el capital de los mismos soberanos son todos factores que imponen un piso a la baja del riesgo país en el corto plazo", enumeró.

A su vez, Maximiliano Ramírez, director de la consultora Lambda aseguró que "en relación al riesgo país lo que hoy está influyendo es la política, tenes negociaciones, tenes paros, y eso para una persona que toma decisiones de inversión es muy importante, y lo que se ve que al gobierno que le cuesta pisar fuerte (en el Congreso) y eso hace que el riesgo país se mantenga en un nivel elevado". En ese marco,el experto vislumbra un piso del riesgo país "en torno a 1.400 puntos" que será difícil de perforar.

"En el tema del riesgo país ya sobresale la política sobre las cuestiones macroeconómicas.Si bien le faltan dólares, los puede conseguir, pero acuerdos políticos le va a costar mucho más poder lograrlo y eso es lo que influye más en las decisiones de aquellos que tienen dar el visto bueno para que Argentina entre en el portafolio de inversiones emergentes", alegó.

Según su visión, "la baja del riesgo país va a estar muy en línea con un gobierno que tenga mucho más poder político y eso recién lo vas a poder ver a mediados de 2025 con las elecciones legislativas, en caso de que tenga un Congreso a favor".

El analista financiero Gustavo Ber dijo que "las restricciones cambiarias contribuyen a la refinanciación de la deuda en pesos, pero su permanencia en el tiempo dificultan la reducción del riesgo país y la acumulación de reservas". Y acotó que "por el momento, los inversores esperan contar con mayores precisiones sobre la estrategia para afrontar los compromisos del año próximo sin contar todavía con acceso al financiamiento internacional".

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas también cree que el cepo le pone un piso a la baja del Riesgo País "en 1.200 puntos que fue el nivel que vimos un par de meses atrás".

A su vez, la consultora EconViews destacó que demorar la salida del cepo "implica que el objetivo de llegar a 800 puntos de riesgo país se hace cuesta arriba, y con esto bajan las posibilidades de acceder al mercado voluntario de deuda".

En Adcap Grupo Financiero comentaron sobre el elevado nivel del riesgo país que "hay un poco de factor externo que está perjudicando los bonos argentinos pero también factores locales, como por ejemplo la capacidad del gobierno de acumular reservas".

"En los próximos días/semanas, el mercado recibirá datos críticos para determinar si el BCRA puede efectivamente comprar dólares en el mercado cambiario oficial, considerando: el impacto de la reducción del Impuesto País al 7,5%, el efecto del cronograma más exigente para el pago de importaciones (en sólo 2 cuotas), y mientras el dólar blend continúa reduciendo la cantidad de dólares disponibles".

En Adcap recalcaron que "será fundamental que el BCRA muestre capacidad de compra. Varios días seguidos de ventas pueden romper rápidamente la estabilidad actual".

"Las principales dudas vendrán del lado de la oferta de dólares. Posiblemente el blanqueo, que ya se empieza a ver en el crecimiento de los depósitos en dólares del sector privado, sea el catalizador más relevante, pero su magnitud es todavía una incógnita.Por eso, septiembre funcionará como un test muy relevante desde el punto de vista de compras del BCRA, y tendrá su correlato muy directo en el precio de los bonos", y por ende, en la evolución del riesgo país, analizaron.

Por su parte, Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI sostuvo que "el riesgo país debería comprimir al menos hasta la mediana de los últimos 20 años (760 puntos básicos) para incrementar la probabilidad de acceder al mercado internacional" y avizora que "luce complicado lograr semejante compresión dentro del control de cambios".

Cepo cambiario: los costos y beneficios de levantarlo ahora o esperar

El artículo publicado esta semana por Cavallo reabrió el debate acerca del costo de demorar la salida del cepo hasta 2025. El ex ministro de Economía planteó: "Yo no descarto que más pronto que tarde, el gobierno deba decidir la liberación y reunificación del mercado cambiario. El salto cambiario que ello supondría, lejos de reintroducir inflación galopante, puede marcar el inicio de un plan de estabilización definitivo, basado en la institucionalización de un sistema cambiario y financiero de competencia de monedas capaz de sostenerse indefinidamente en el tiempo"-

Entre los analistas hay discrepancias acerca de los beneficios o costos de levantar el cepo ahora o demorarlo hasta 2025.

En EconViews coinciden que "levantar el cepo traerá más beneficios que costos, y cuanto antes se haga mejor". Y señalaron: "Aguantar el cepo por un año te evita el costo de levantarlo, pero en nuestra opinión determina un crecimiento económico y generación de empleo menor en 2025. El costo de levantar el cepo se paga cash, mientras que el costo de no levantarlo es en cuotas. En nuestro criterio el costo de las cuotas excede al pago de contado, pero entendemos la dificultad de la decisión", señalaron.

Baer concordó que sacar el cepo "traeria mas beneficios que costos, tanto porque las condiciones monetarias y fiscales son adecuadas, sino tambien porque el posible salto en la inflacion seria transitorio.Y sostuvo que posponerlo puede afectar la estabilidad cambiaria y el nivel de actividad.

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, dijo que "una liberación del cepo podría tener algunos costos asociados como suba del tipo de cambio, un impacto en la inflación". Sin embargo, embargo, enfatizó que "una apertura parcial con un cronograma de liberación tendría más aspectos positivos porque permitiría reducir el grado de incertidumbre que provoca la política cambiaria y el tipo de cambio real tan bajo"

Por su parte, un reciente informe de la consultora 1816 planteó que el riesgo de liberar el cepo ahora es "que una nueva devaluación volvería a acelerar la inflación y pondría en peligro el incipiente rebote de la actividad motorizado por la recuperación de los salarios reales, siendo difícil saber cuánto impactaría eso en la opinión pública".

En tanto, la consultora alertó que "el riesgo de esperar, y mantener el cepo mucho tiempo, está vinculado a las reservas: es que mientras haya brecha el BCRA no acumulará divisas y eso dificultará bajar sensiblemente el riesgo país".

En Adcap creen que "no es momento de levantar el cepo cambiario; lo mejor es ir progresivamente levantando regulaciones hasta tener la certeza de que el Gobierno va a seguir en una posición compradora de dólares". Por otro lado, remarcaron que "la condición que vemos que es necesaria para la salida del cepo es una brecha baja, estos niveles de brecha siguen siendo elevados; el nivel óptimo es el que alcanzó a principios de año, en torno a un 20% o menos inclusive".

A su vez, Ramírez juzgó que "con reservas netas negativas en 6.000 millones, hoy las condiciones macroeconómicas no le dan para levantar el cepo". Por esa razón, consideró que "estamos muy lejos de sacar el cepo".

El economista Federico Glustein esgrimió que "si el cepo lo levantás hoy, podrían ingresar ya algunos proyectos y mejorar el perfil de deuda y emisiones en dólares, pero el costo sin dudas es más inflación y menos reservas".

"Levantar el cepo hoy traería consecuencias porque claramente hay muchas desviaciones en el mercado cambiario y lo que más afectaría sería el dólar blend. Hoy el costo puede ser más alto que los beneficios, en términos de inflación, y es por ello que se abre de a poco. Demorar (la salida del cepo) es menos inversión ahora pero más prolijo y menos riesgo", aseguró.

Para Ian Colombo, financial advisor de Cocos, "los riesgos de liberar el cepo ahora sin reservas es que el tipo de cambio de equilibrio termine más alto de lo que le gustaría al gobierno y presione el resto de las variables nominales" mientras que "el riesgo de esperar hasta 2025 es seguir retrayendo la economía en términos de actividad, salario real, etc".

Para Ber, "de continuarse con los progresos desde la normalización económica, entre ellos el ancla fiscal y monetaria así como el proceso de desinflación, hacia fines de este año y comienzos del próximo se podría ir avanzando hacia una liberación y unificación cambiaria. Y consideró que "de cumplirse con dichas condiciones y un escenario externo amigable, podría permitir levantar las restricciones minimizando los riesgos asociados, entre los que se destacan evitar un salto del dólar y un traslado a precios".

Asimismo, Siaba Serrate el Gobierno destacó: "El gobierno dejó en claro que prefiere el camino de la prudencia antes de abandonar los controles cambiarios. ¿Cuál es la razón evidente? Si la corrección fiscal es la columna vertebral del plan económico, la desinflación es el corazón del cuerpo político de esta administración".

"El temor de que un pass through mayor al esperado pueda poner en jaque lo cosechado hasta el momento empuja al equipo económico a posponer la decisión de salir del cepo hasta presentar mejores condiciones. No obstante, alargar la salida no garantiza que la situación mejore por sí sola. La baja parcial del impuesto PAIS para bienes, la coexistencia de los dos esquemas para el acceso de dólares de importadores al MULC y la tímida recuperación económica implican un deterioro de las reservas netas del BCRA en los próximos meses. Por ende, vuelven más desafiante la decisión de conservar los controles de cambio", concluyó.