Cómo siguen los precios de octubre: ¿la inflación puede seguir hacia abajo?

Cuando al profesor Juan Carlos de Pablo le preguntan si la inflación continuará a la baja, dice que "no sabe". El economista suele elogiar el trabajo de Luis Caputo pero asegura que, así y todo, no se atreve a pronosticar la evolución de los precios en la Argentina. Más allá de que, afirma el analista, el ministro de Economía no tiene pensado una nueva devaluación.

En efecto, la inflación suele dar sorpresas: la segunda semana de octubre puede aplicarse en ese sentido.

Los precios de los alimentos registraron un alza promedio del 1,5% la semana pasada, de acuerdo al monitoreo de la consultora LCG, que mide la inflación en forma regular.

Inflación: qué pasó con los precios de algunos rubros clave

El gran cambio en la dinámica respecto de las últimas semanas fue la suba en el rubro de las bebidas, que se encarecieron 8,3% en promedio. Esa suba quebró la tendencia a la baja de los últimos tiempos.

De hecho, el resto de los segmentos mostró una variación sensiblemente inferior al de las bebidas, que fue un rubro que en los últimos meses se moderó en medio de la crisis y una fuerte caída en el consumo masivo.

Fuentes del sector dijeron a iProfesional que las alzas tienen que ver con la estacionalidad: la desaparición del frío y los primeros calores de la Primavera encendió el consumo y eso se tradujo en una aceleración de los precios que, de acuerdo a empresas del rubro, venían retrasados en términos relativos.

El resto de los rubros se movieron, en cambio, a la velocidad de las últimas semanas. Panificación subió 1,4% y los lácteos, el 1,1%. Las carnes se mantuvieron en los mismos valores de la semana anterior.

Inflación: pronósticos para octubre

Las estimaciones de las consultoras marcan, por ahora, que este mes tendrá una inflación similar a la de septiembre.

El Gobierno tomó nota de estos pronósticos y en las últimas jornadas tomó medidas para forzar una nueva baja de la dinámica inflacionaria.

Por un lado, rebajó en diez puntos el impuesto PAIS, que en principio tiene impacto en los precios de los importados.

Pero hubo más: anunció una rebaja en los aranceles para la importación de productos terminados -desde bicicletas a electrodomésticos y artículos de línea blanca- y también en distintos insumos claves para la industria. Por otro lado, el Gobierno ya dejó entrever que acelerará la apertura de las importaciones, con la eliminación de distintas regulaciones en la Aduana.