Hay vientos de cambio en la Argentina con el proceso de desregulación de la economía que la administración de Javier Milei lleva adelante como uno de sus principales fundamentos a pesar de leyes, regulaciones, y, hasta, fallos de la Corte Suprema de Justicia que operan como límite de las intenciones presidenciales.

En medio de tantos cambios, Farmacity espera y, esta vez, con más optimismo que durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández.

La empresa fundada en el año 1998 por Mario Quintana, ex vicejefe de gabinete de la gestión de Cambiemos, Fernando Fronza y el empresario estadounidense Dirk Donath, comenzó con un local en la peatonal Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires, luego que un análisis de mercado de tres consultores de la firma McKinsey, revelara que existía un alto nivel de insatisfacción entre los clientes de farmacias de entonces.

La clave, explicada públicamente por Mario Quintana, estuvo en el proceso desregulador de la economía que se realizó en la década del '90, en muchos estados provinciales. "Aprovechamos una discontinuidad en el contexto local porque en 1992 se desreguló el sector de farmacias en muchas provincias y eso abría una oportunidad para traer conceptos que funcionaban en otros países", explicó Quintana en un CEO Summit de Endeavor en el año 2008.

Hoy, la firma la preside su accionista mayoritario, Alejandro Gorodisch, que observa como es más sencillo ingresar al mercado uruguayo que a la provincia de Buenos Aires o a la de Santa Fe. A fines de 2022, logró abrir cinco locales en Montevideo, junto al grupo inversor IBF Negocios. Pero, por el momento, ni el gobierno libertario de Javier Milei logra torcer las cosas para entrar a la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires tiene sus cadenas de farmacias, pero no deja entrar a Farmacity

Y, es extraño que no lo logre. Porque la provincia de Buenos Aires tiene sus cadenas de farmacias, similares en materia de negocios a las operaciones de Farmacity, aunque con variaciones en su estructura legal.

Los casos de Central Oeste Farma A.C.E. que tiene presencia en varias localidades y está autorizada a la venta por mayor de productos farmacéuticos. La cadena Central Oeste es una A.C.E. (Asociación de Colaboración Empresaria). Una figura societaria legal en la que convergen varias partes persiguiendo un interés común mediante una actividad organizada, y Farmacity es una S.A. lo que le ha traído el fallo en contrario de la Corte Suprema de Justicia para trabajar en Pilar, provincia de Buenos Aires.

En junio de 2021, los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Martín Irurzunla (la jueza Mirta Gladis Sotelo de Andreu votó en disidencia) dictaminaron por la importancia de la profesión farmecéutica y señalaron que se debe "exigir el ejercicio de la dirección técnica por parte de un farmacéutico" y no así a "una sociedad propietaria de una farmacia".

Según los magistrados, la exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la provincia de Buenos Aires "constituye una reglamentación razonable, pues no vulnera la libertad de comercio ni el derecho a la igualdad".

Fue una lucha contra Farmacity encabezada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) que denunciaban que más de "12.000 farmacias de barrio iban a ser barridas del mercado por el auge de las cadenas".

Ahora bien, como decíamos, hay cadenas farmacéuticas en Buenos Aires y, para el sindicalista de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, el hecho que Farmacity consiga operar en provincia constituiría una buena noticia para sus representados.

"Hay algunas cadenas en Buenos Aires y no hay diferencia con Farmacity. Por tanto, Farmacity debería entrar a la provincia de Buenos Aires porque, o las redes son todas malas y no entra ninguna, o, son todas buenas y la dejan entrar. Además, son fuente de trabajo para los farmacéuticos, que nosotros representamos y nosotros tenemos que buscar fuentes de trabajo para ellos. Y las cadenas, por supuesto que tienen el defecto de que mezclan medicamentos con ventas de otros productos y eso hay que ponerle un límite porque tienen que ser productos de la salud, no cualquier tipo de productos, pero bueno, fuera de eso es importante que tengan farmacéuticos, que cumplan con la ley, que paguen bajo convenio, que cumplan los turnos y guardias y que den la mejor atención", explicó Peretta que viene de presentar un programa desregulador junto al diputado Miguel Ángel Pichetto, pero, en este caso, del mundo sindical.

Las farmacias TKL S.A. con varios negocios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lograron abrir un local de ventas en Vélez Sarfield 4653 en Munro, provincia de Buenos Aires y las Farmacias Uomax, que se presenta en su página web como una red de farmacias tiene varios locales en la localidad de Lanús. Al igual que Central Oeste Farma se trata de una A.C.E. (Asociación de Colaboración Empresaria).

Farmacity despliega un plan B mientras espera políticas desregulatorias

Mientras aguarda por más políticas desregulatorias, la conducción de Farmacity desplegó su plan B para la provincia de Buenos Aires, luego que se publicó el fallo de la Corte que le impidió a ingresar a territorio gobernado por Kicillof.

En el año 2022, el CEO de la empresa, Sebastián Miranda, tomo nota que Farmacity comenzó vendiendo elementos de salud para ofrecer, con el tiempo, todo tipo de artículos desde, ropa, golosinas, productos de moda, de gym, que están ubicados ni bien se ingresa a los locales relegando al fondo a la derecha, el corazón de su negocio, los medicamentos. En ese momento contó con un presupuesto superior a los 4.000 millones de pesos para expandir la cadena.

Con ese poderío económico y sus amplias posibilidades financieras, Farmacity se posicionó en 15 provincias con más de 300 locales y con cerca de 8.000 epleados de los cuáles, menos del 10% son profesionales farmacéuticos y una plataforma online que ofrece productos con marcas propias y va por el desembarco en la provincia de Buenos Aires.

Hay una táctica que ya utilizó como ensayo en la provincia de Santa Fe, donde intentó sin éxito en dos oportunidades hacer pie en la capital de la provincia y en la ciudad de Rosario, por la norma provincial 2.287 que no permite que las sociedades comerciales sean propietarias de farmacias. Con esa experiencia, casi un calco de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, la cúpula de la empresa decidió enviar a otros de sus tanques a Rosario, la firma Simplicity.

Decididos a no pasar más papelones con los rechazos acumulados por intentar vender medicamentos en Santa Fe, Farmacity instaló dos locales de Simplicity con la misma mercancía que se consigue en CABA, con excepción de remedios y fármacos, el rubro que le cierra las puertas a la expansión de la cadena.

Esa estrategia de ingresar a mercados vedados con otros rubros, es la misma que se utiliza en la provincia de Buenos Aires con los locales de Get The Look y Simplicity. En Santa Fe y en Buenos Aires se establecieron la mayoría de los locales de estas marcas que superan los 40 salones de venta. Además, trabajan en territorio bonaerense con las apps de reparto a domicilio.