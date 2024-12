Economistas de la City chocan contra el optimismo de Wall Street por el dólar barato y el plan Milei

Habrá que hacer memoria para encontrar un momento parecido a este: algunos de los economistas "mainstream" poniendo en alerta por el plan económico de un gobierno promercado.

El último en lanzar una advertencia fue Orlando Ferreres. "Yo era el economista principal del grupo Bunge & Born, en plena época del 70, y fui a verlo a Martínez de Hoz para decirle que la tablita no iba a andar. Que iba a terminar mal. Martínez de Hoz no me escuchó. Ahora habría que revisar lo que se está haciendo para no caer en lo mismo. Como en aquella época, mi idea es que lo mejor sería tener un tipo de cambio más realista", dice Ferreres.

Economistas del "círculo rojo" advierten por el dólar barato del Gobierno

Antes que el exviceministro en la primera época de la presidencia de Carlos Menem, otros economistas reconocidos plantearon sus dudas sobre la dinámica actual, de dólar barato y sin reservas, en el Banco Central.

Miguel Angel Broda lo advirtió, también, pocas horas atrás. "No se puede abrir la economía con un dólar regalado", expuso el economista durante una entrevista televisiva.

Broda —así como el mismo Ferreres— es un defensor de la economía abierta, un referente de la ortodoxia, y es bien conocida su identificación con el menemismo, al que también adhiere el actual jefe de Estado.

"No se puede abrir la economía con un dólar regalado. Lo hicimos con Martínez de Hoz y así nos fue. No hay que matar gente y empresas durante la apertura. Sufrirán los conurbanos donde están las fábricas que sustituyen importaciones", sentenció Broda.

Antes que Broda, otros economistas cercanos a Javier Milei ya habían advertido por el encarecimiento de los costos en dólares, y del impacto negativo que -en este contexto- depara la apertura a las importaciones. Juan Carlos de Pablo y Miguel Kiguel ya habían lanzado sus alertas.

Economistas como Rodolfo Santángelo o el propio Carlos Melconian también advirtieron por la dinámica cambiaria.

Santángelo, por caso, señaló que el "tipo de cambio está muy justito". Y añadió: "Yo le recomendaría al equipo económico que no baje el ‘crawling peg’ a la mitad, como anunciaron".

La postura de Wall Street sobre el plan de Javier Milei y Luis Caputo

Los últimos informes de bancos internacionales fueron a contrapelo de la visión de los economistas del "círculo rojo".

"La recesión ha terminado", tituló el JP Morgan su último reporte sobre la Argentina. El informe, de dos páginas, ofrece un diagnóstico muy positivo sobre la realidad económica en el país.

En la segunda página, completa en gráficos, afirma que la salida de la crisis es la más veloz de las últimas recesiones.

"Nuestro escenario base es un período sostenido de crecimiento", afirma el JP Morgan.

"La recesión terminó, y la actividad se recupera a un ritmo anualizado del 9,7% desde abril", sintetizó el mayor banco de los Estados Unidos.

También Morgan Stanley publicó en las últimas horas un reporte favorable a la economía de Milei. A diferencia del JMP, lo hizo en un informe donde se analizó al resto de las economías de la región.

Bancos de Estados Unidos no ven atraso cambiario

Ninguno de los bancos de Wall Street hace referencia al evidente retraso del tipo de cambio. Ni a la dificultad que podría tener la Argentina en caso la aparición de un "cisne negro", como podría ser una devaluación más profunda en Brasil y en otros países latinoamericanos.

En los últimos 40 días, el tipo de cambio real bilateral con Brasil cayó 11%. La Argentina perdió competitividad en relación con su mayor socio comercial, y nada dice que el deslizamiento del real se haya detenido.

De hecho, desde comienzos de esta misma semana, el dólar en el vecino se volvió a fortalecer y superó los 6 reales.

La visión del Gobierno argentino

En la visión de economistas del entorno del equipo de Luis Caputo tienen una visión diferente a la de los gurúes de la City.

"No consideramos el tipo de cambio real multilateral (TCRM) como un indicador adecuado para medir si un país es competitivo. Durante el periodo de mayor apreciación en los últimos 100 años (la convertibilidad), el TCRM de Argentina cayó un 50% respecto al promedio de los años '80, pero el comercio se triplicó, especialmente con Brasil, que pasó de representar el 4,5% al 30,5% de las exportaciones argentinas en 1998. El boom exportador estuvo vinculado a acuerdos comerciales, no al TCRM", sostuvo un economista ligado al elenco oficial, que pidió el anonimato.

¿Quién tendrá la razón? ¿Los economistas que asesoran al "círculo rojo" que, con su experiencia, envían alertas? ¿O el Gobierno y los bancos de Wall Street, que se muestran firmes y seguros de que la situación va ‘viento en popa’?