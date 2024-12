La reducción de tres puntos de la tasa de interés de referencia no sorprendió por su magnitud —de tan solo tres puntos, del 35% al 32% nominal anual— sino por el timing de la decisión del Banco Central.

El Gobierno, se sabe, necesita una disminución de la nominalidad de la economía para que la inflación baje otro escalón.

Bajar la nominalidad: el objetivo de Luis Caputo

La decisión de apurar la baja de la tasa confirma la urgencia por llegar a ese objetivo. El último relevamiento del BCRA entre consultoras (REM) reveló que el mercado no ve que el ritmo inflacionario continúe en una senda bajista para los próximos meses.

La idea de Luis Caputo es rebajar a la mitad el "crawling peg", que por ahora se mantiene en el 2% mensual.

En el mercado creen que la decisión de cortar ahora la tasa, sin esperar al momento de la baja de la devaluación mensual, obedece a la idea de evitar un eventual sobresalto en la brecha cuando se tome esa medida tan delicada.

"Si la tasa ya se abarató, y en el mercado no pasó nada, entonces cuando baje el ritmo devaluatorio, esa tasa va a quedar bien alineada con el nuevo crawl", arriesga una fuente de un banco internacional en diálogo con iProfesional.

Los dólares cayeron, tras la baja de tasas

La inmediata reacción del mercado ante la reducción de la tasa de referencia fue muy positiva: las cotizaciones de los dólares financieros volvieron a caer a pesar de la caída en el rendimiento.

La cuestión entusiasmó al equipo económico. No porque esa no fuera la reacción esperada. En el elenco oficial creen que este era el mejor momento para mover la ficha de la tasa: están seguros de que el mercado está convencido en la estrategia oficial. Y que no habrá un sobresalto en la brecha cambiaria.

Dicho y hecho: el dólar MEP terminó la semana hacia abajo, en $1.050, mientras que el CCL cerró en $1.074. El blue, en tanto, se consiguió a $1.050, acumulando un retroceso de $70 a lo largo de la semana.

El Banco Central acompañó la buena onda financiera con compras por u$s445 millones en los últimos cinco días hábiles.

Con este resultado, el Gobierno se siente cómodo para dar los próximos pasos en el programa económico.

Está claro que Javier Milei y Caputo siguen con la idea de sostener la cautela; de ir paso a paso, con un monitoreo permanente del mercado.

El mercado palpita el fin del "dólar blend"

La mayoría de los consultores de la City creen que el Gobierno debe abandonar el "blend" lo antes posible.

El denominado dólar "blend" es un esquema de liquidación de divisas que aplica desde hace más de dos años, con el cual los exportadores, en lugar de liquidar todos los dólares en el mercado oficial de cambios, sólo ingresan el 80% a través de esa plaza y el resto lo liquidan en el mercado en el que operan los dólares financieros

Por esa vía, el Banco Central deja de comprar unos u$s15.000 millones anuales, que serían claves para cerrar las necesidades financieras del próximo año.

"Pensamos que el dólar blend se va a eliminar a principios del año que viene para ayudar a que el Central acumule reservas", escribió Miguel Kiguel en el último reporte a clientes, antes del fin de semana.

"En el ínterin, el tipo de cambio real se seguirá apreciando y muy probablemente a principios del año que viene el Banco Central desacelere la tasa de crawl al 1% mensual", concluyó el exsubsecretario de Financiamiento en el equipo de Domingo Cavallo.

El escenario base de las principales consultoras económicas descarta turbulencias financieras en los próximos meses gracias al caudal de dólares que se sumarían por el canal financiero. Ya no solo un stock de divisas que llegó gracias al blanqueo, sino también por la emisión de títulos de deuda en moneda dura de varias compañías locales en el mercado internacional a tasas bajas.

Brecha cambiaria: escenario alternativo, no tan optimista

El propio Kiguel, de cara al final de este 2024, planteó a sus clientes la posibilidad de un escenario alternativo, menos tranquilo, un poco más traumático para algún momento del año que viene.

Lo plantea así: "Además del escenario base, pensamos en un escenario alternativo. En este caso la unificación cambiaria también se da post elecciones, pero se llega en un contexto algo más complicado. La brecha cambiaria es mayor y eso impacta en una menor liquidación de exportaciones. Acá estimamos que puede quedar el dólar blend, aunque reduciendo el porcentaje que va al CCL. Los pagos de importaciones son algo menores porque la actividad crece menos. El mayor abaratamiento del dólar pega sobre un déficit de servicios más grande".