Frimetal dejará de fabricar heladeras en mayo y reduce su operación en Rosario. Caen empleos y crece la presión importadora sobre la industria

La industria de electrodomésticos atraviesa un nuevo retroceso. La empresa Frimetal anunció que en mayo interrumpirá la producción de heladeras en su planta de Rosario, donde ensambla equipos de la marca Electrolux.

La medida implica abandonar uno de sus productos más representativos y reorientar la actividad hacia un esquema mucho más acotado, con mayor peso de la importación.

El proceso de reducción no es reciente. A comienzos de año ya se había discontinuado la fabricación de cocinas y, con la salida de la línea de frío, la planta quedará limitada a freezers y lavarropas. El impacto en el empleo es significativo: de unos 750 trabajadores, la dotación se achicaría a cerca de 150.

Producción en retirada: Frimetal abandona la línea de heladeras

El ajuste laboral se profundizó en los últimos meses. En marzo, la compañía impulsó un plan de retiros voluntarios dirigido a 100 empleados, aunque finalmente se sumaron 130.

El esquema incluyó el pago total de las indemnizaciones bajo el régimen previo a la reforma laboral, además de un bono equivalente a tres salarios, de acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Desde la compañía describieron el escenario como una "tormenta perfecta", atravesada por la fuerte caída del consumo interno y la mayor apertura importadora, elementos que deterioran la capacidad de la industria local para competir con productos terminados importados.

Un escenario que se repite en el sector

La situación no es aislada y se replica en otras compañías del rubr:

Goldmund (Peabody) inició un concurso preventivo de acreedores

(Peabody) inició un concurso preventivo de acreedores Mabe avanzó con despidos y el cierre de una planta

avanzó con despidos y el cierre de una planta Whirlpool bajó la persiana de su fábrica de lavarropas en Pilar

bajó la persiana de su fábrica de lavarropas en Pilar Aires del Sur se declaró en quiebra

En este contexto, el empresario Dante Do Sun Choi, titular de Peabody, sintetizó el clima del sector: "Es muy ingrato ser empresario en la Argentina". De este modo, el sector debe sostener su actividad en un mercado interno retraído y cada vez más abierto a la presión de productos importados.

Otra marca de electro entró en concurso y blanqueó en la Justicia el quiebre brutal de su modelo de negocios

La crisis de la fabricante de electrodomésticos Peabody dio un paso decisivo en la Justicia. El Juzgado Comercial N°21 resolvió hoy la apertura del concurso preventivo de Goldmund S.A., la sociedad controlante de la marca, y dejó formalmente en marcha un proceso que la propia empresa había iniciado a comienzos de marzo para reestructurar su pasivo.

La resolución implica que el tribunal consideró acreditado el estado de cesación de pagos, habilitando así la negociación colectiva con acreedores bajo supervisión judicial. Al momento de la presentación, los registros del Banco Central mostraban deudas bancarias por casi $19.600 millones, aunque ese número no refleja la totalidad del pasivo concursal, que incluye compromisos comerciales, fiscales y financieros que ahora deberán verificarse dentro del expediente.

Lejos de tratarse de una jugada preventiva, la propia compañía dejó asentado en su presentación que el quiebre financiero ya se había producido. Según surge del expediente, el punto de inflexión se registró el 27 de febrero de este año, cuando no pudo afrontar un vencimiento por $290 millones, lo que derivó en la "ruptura de la cadena de pagos" y precipitó la convocatoria judicial.

Ese deterioro se profundizó en las semanas siguientes. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central, la firma acumula 168 cheques rechazados por casi $553 millones, un indicador que refleja con mayor claridad el quiebre económico de la firma.